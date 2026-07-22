Nejdelší názvy ulic, náměstí a prostranství v Praze. Než je vyslovíte, ujede vám tramvaj

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  15:15
Sledovat Metro na Googlu
Toto je náměstí Bohumila Hrabala v Libni. Většinu plochy zabírá autobusové...

Toto je náměstí Bohumila Hrabala v Libni. Většinu plochy zabírá autobusové nádraží. | foto: MAPY.COM

náměstí Protifašistických bojovníků v Uhříněvsi
Na 26 písmen vychází náměstí Generála Kutlvašra v Praze-Vršovicích.
Nejdelší pražský název pro prostranství. Park Jiřiny Haukové a Jindřicha...
Krč je krátká.
5 fotografií
Spočítali jste si někdy, kolik času vám sebere v životě vyslovování jmen, názvů a pojmenování? A kolik barev a papíru by lidstvo ušetřilo, kdyby se i tady šetřilo na délce názvů a počtu písmen? Prozkoumali jsme mapu Prahy a přinášíme pár zajímavostí.

Určitě jste už slyšeli rčení, že je něco „dlouhé jako Lovosice“. Nemá to ale nic společného s počtem písmen. Rčení totiž nevzniklo podle jejich délky, ale podle délky tohoto severočeského městečka s chemičkou.

Když ale zapátráte v pražském uličníku, překvapí vás, jak nesnadno zapamatovatelná jsou pojmenování mnoha místních názvů. To nejdelší má 44 znaků včetně mezer a nachází se ve Vršovicích. Jedná se o „park Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého ve Vršovicích“. Pokud ho neznáte, najdete ho hned před nádražím Praha-Vršovice.

Nejdelší pražský název pro prostranství. Park Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého ve Vršovicích

Nejlépe jsou na tom náměstí

Náměstí jsou na tom obecně, co do délky názvů, nejlépe. Už jen samotné slovo „náměstí“ má sedm písmen.

  • Na Barrandově, v jeho sídlištní části, najdete náměstí Olgy Scheinpflugové. To má včetně mezer 27 znaků.
  • Plných 24 písmen nese i libeňské náměstí Bohumila Hrabala. I když na první pohled náměstí příliš nepřipomíná.
  • Na 26 písmen vychází náměstí Generála Kutlvašra. Kdyby v názvu bylo i jeho křestní jméno Karel, mělo by včetně mezer 32 znaků.

Na 26 písmen vychází náměstí Generála Kutlvašra v Praze-Vršovicích.

  • Třicetipísmenným názvem se může chlubit náměstí Chuchelských bojovníků, které najdete pochopitelně ve Velké Chuchli.
  • Pětatřicet znaků včetně mezer má náměstí Protifašistických bojovníků v Uhříněvsi. To se původně jmenovalo Gottwaldovo.
  • Náměstí Winstona Churchilla na Žižkově má 27 písmen. Náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích je o tři písmena kratší

Plánovali, vymýšleli, ale nekonali

Dlouhý mohl být i název náměstí Československé federace. To bylo sice v plánu, ale na Jižním Městě nakonec nikdy nevzniklo. Mělo by 31 písmen.

Braník čeká velká proměna. Důležitá vozovna u nádraží spojí MHD, bydlení i parkování

Podobně to bylo s náměstím Mezinárodního dne dětí, které také zůstalo jen v plánech. Zrušeno bylo i náměstí V Novém Hloubětíně, které by mělo 26 písmen.

Ostravská konkurence: nábřeží bez řeky

Dejte si ale při vyhledávání na internetu pozor na umělou inteligenci. Zadali jsme tento úkol i jí a u zmíněného parku v pražských Vršovicích nabídla délku 52 znaků, tedy o osm více, než je skutečnost.

Jako mimopražskou kuriozitu uvádíme nábřeží Svazu protifašistických bojovníků. To může konkurovat nejdelšímu pražskému místnímu pojmenování. Má 41 písmen, nachází se v Ostravě-Porubě a kuriózní je, že nevede podél žádné řeky. Nejbližší vodní plochou je malý Zámecký rybník.

Po 64 letech znovu žije. Lesní divadlo v Krči se vrací na kulturní mapu Prahy a hraje zdarma

Názvy, které šetří čas i tiskařské barvy

Na opačném konci místních pojmenování jsou v Praze ta, u nichž si vystačíme se třemi nebo čtyřmi písmeny. Například třípísmenná je Krč.

Krč je krátká.

V Praze 6 na Ořechovce mají ulici pojmenovanou Malá (4 písmena). V tomto případě ale umělé inteligenci nevěřte. Ta ulici chybně umístila do Prahy-Kunratic. Podobně chybně situovala ulici Novou do Újezda nad Lesy v Praze 9.

Sledovat Metro na Googlu
Témata: Vršovice

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

Mířit na Teide za turistikou nemusí nutně znamenat dobývání jejího vrcholu....

V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak dobře se v Evropě vyznáte vy? Znáte hlavní města a zajímavosti o oblíbených dovolenkových...

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin, zvířat a příběhů. Věra Kopková, vystupující pod značkou Věra Kopka Art, svou tvorbou oživuje veřejný...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

ilustrační snímek

Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna by se měly teploty pohybovat převážně kolem dlouhodobého normálu, objeví se ale přeháňky i bouřky....

Přírodní koupaliště na jihu Moravy mají vodu vhodnou ke koupání

ilustrační snímek

Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve...

23. července 2026  17:23

Slovácké muzeum představuje tvorbu výtvarnice Boženy Augustínové

SlovĂˇckĂ© muzeum pĹ™edstavuje tvorbu vĂ˝tvarnice BoĹľeny AugustĂ­novĂ©

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti představuje ode dneška tvorbu Boženy Augustínové (1939–2005). Patřila k nejvýraznějším osobnostem československého...

23. července 2026  17:20,  aktualizováno  17:20

Škola lovu sumců: Jakub Holubec radí, jak správně vybavit prut a nepokazit první úlovek

Jakub Holubec a jeho zatím největší sumec, který měřil úžasných 274 centimetrů.

Od prutu po bezpečné puštění ryby. Uznávaný český sumcař pro rybářské čtenáře deníku Metro radí, jak sestavit funkční výbavu, správně zvolit nástrahu a vyhnout se chybám, které mohou stát nejen...

23. července 2026

Domov pro seniory v Novém Strašecí má nové vytápění i zateplení

ilustrační snímek

Domov pro seniory v Novém Strašecí na Rakovnicku má nové vytápění i zateplení. Dokončovaná modernizace přinese kromě zvýšení komfortu i provozní úspory....

23. července 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Postaví lidi na nohy. Rehabilitační ústav Sanatorium Pálava se otevírá pacientům

Na jihu Moravy otevřel rehabilitační ústav Sanatorium Pálava. (23. července...

Po těžkých úrazech nebo i cévních mozkových příhodách a neurologických onemocněních se pacienti nejen z jihu Moravy dostanou do nově vybudovaného rehabilitačního ústavu Sanatorium Pálava. Zařízení za...

23. července 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Kbelská míří do další fáze. Auta se poprvé projedou po novém asfaltu

Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)

Hukot projíždějících aut a zápach čerstvého asfaltu. Tak vypadá situace na dokončeném úseku Kbelské ulice. Ostře sledovaná rekonstrukce, která začala na začátku července zamířila v noci na čtvrtek do...

23. července 2026  17:52,  aktualizováno  18:05

Rozmohl se nám takový nešvar v centru Prahy. Velké cyklistické organizované skupiny objíždí památky a zabírají místo.Snímek je z Václavského náměstí.

vydáno 23. července 2026  17:48

Rozmohl se nám takový nešvar v centru Prahy. Velké cyklistické organizované skupiny objíždí památky a zabírají místo.Snímek je z Václavského náměstí.

vydáno 23. července 2026  17:48

Voda v Plumlovské přehradě se mírně zhoršila,stále však podle hygieniků vyhovuje

ilustrační snímek

Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova se mírně zhoršila, hygienici její jakost nyní označují stupněm dva z pětibodové škály. Stále má vyhovující vlastnosti,...

23. července 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Policie pátrá po osmnáctiletém mladíkovi z Pardubic, je nezvěstný

ilustrační snímek

Pardubičtí policisté od nočních hodin pátrají po nezvěstném osmnáctiletém mladíkovi, kterého rodina naposledy viděla ve středu večer doma v městské části...

23. července 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Osobní vlak se střetl s náklaďákem, čtyři lidé jsou zranění. Jeden vůz vykolejil

U Chýnova na Táborsku se srazil náklaďák s osobním vlakem (23. července 2026)

Osobní vlak se odpoledne střetl s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku. Při nehodě se zranili čtyři lidé. Těžce zraněného řidiče náklaďáku přepravil...

23. července 2026  14:12,  aktualizováno  17:19

Hygienici opět zakázali koupání na orlické přehradě v Podolsku

ilustrační snímek

Hygienici opět zakázali koupání na orlické přehradě v Podolsku na Písecku. Odebrané vzorky ukázaly nevyhovující kvalitu vody, která je nebezpečná ke koupání. V...

23. července 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×