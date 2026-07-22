Určitě jste už slyšeli rčení, že je něco „dlouhé jako Lovosice“. Nemá to ale nic společného s počtem písmen. Rčení totiž nevzniklo podle jejich délky, ale podle délky tohoto severočeského městečka s chemičkou.
Když ale zapátráte v pražském uličníku, překvapí vás, jak nesnadno zapamatovatelná jsou pojmenování mnoha místních názvů. To nejdelší má 44 znaků včetně mezer a nachází se ve Vršovicích. Jedná se o „park Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého ve Vršovicích“. Pokud ho neznáte, najdete ho hned před nádražím Praha-Vršovice.
Nejlépe jsou na tom náměstí
Náměstí jsou na tom obecně, co do délky názvů, nejlépe. Už jen samotné slovo „náměstí“ má sedm písmen.
- Na Barrandově, v jeho sídlištní části, najdete náměstí Olgy Scheinpflugové. To má včetně mezer 27 znaků.
- Plných 24 písmen nese i libeňské náměstí Bohumila Hrabala. I když na první pohled náměstí příliš nepřipomíná.
- Na 26 písmen vychází náměstí Generála Kutlvašra. Kdyby v názvu bylo i jeho křestní jméno Karel, mělo by včetně mezer 32 znaků.
- Třicetipísmenným názvem se může chlubit náměstí Chuchelských bojovníků, které najdete pochopitelně ve Velké Chuchli.
- Pětatřicet znaků včetně mezer má náměstí Protifašistických bojovníků v Uhříněvsi. To se původně jmenovalo Gottwaldovo.
- Náměstí Winstona Churchilla na Žižkově má 27 písmen. Náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích je o tři písmena kratší
Plánovali, vymýšleli, ale nekonali
Dlouhý mohl být i název náměstí Československé federace. To bylo sice v plánu, ale na Jižním Městě nakonec nikdy nevzniklo. Mělo by 31 písmen.
|
Braník čeká velká proměna. Důležitá vozovna u nádraží spojí MHD, bydlení i parkování
Podobně to bylo s náměstím Mezinárodního dne dětí, které také zůstalo jen v plánech. Zrušeno bylo i náměstí V Novém Hloubětíně, které by mělo 26 písmen.
Ostravská konkurence: nábřeží bez řeky
Dejte si ale při vyhledávání na internetu pozor na umělou inteligenci. Zadali jsme tento úkol i jí a u zmíněného parku v pražských Vršovicích nabídla délku 52 znaků, tedy o osm více, než je skutečnost.
Jako mimopražskou kuriozitu uvádíme nábřeží Svazu protifašistických bojovníků. To může konkurovat nejdelšímu pražskému místnímu pojmenování. Má 41 písmen, nachází se v Ostravě-Porubě a kuriózní je, že nevede podél žádné řeky. Nejbližší vodní plochou je malý Zámecký rybník.
|
Po 64 letech znovu žije. Lesní divadlo v Krči se vrací na kulturní mapu Prahy a hraje zdarma
Názvy, které šetří čas i tiskařské barvy
Na opačném konci místních pojmenování jsou v Praze ta, u nichž si vystačíme se třemi nebo čtyřmi písmeny. Například třípísmenná je Krč.
V Praze 6 na Ořechovce mají ulici pojmenovanou Malá (4 písmena). V tomto případě ale umělé inteligenci nevěřte. Ta ulici chybně umístila do Prahy-Kunratic. Podobně chybně situovala ulici Novou do Újezda nad Lesy v Praze 9.