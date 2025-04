Bezbariérové výstupy Na Karlově náměstí připomíná jízda výtahem spíše výpravu do středu Země. Aby se cestující dostali do metra, musejí se svézt jedním výtahem, projít 80 metrů dlouhou chodbou a pokračovat druhým výtahem až na perón. Jedná se o jednu z nejdelších bezbariérových cest z nástupiště do ulice v celém metru.

Historicky první bezbariérový přístup dostala v roce 1986 stanice Vyšehrad, a to díky nájezdové rampě. První osobní výtah dopravní podnik vybudoval na Hlavním nádraží v roce 1992.