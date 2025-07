Už tento týden Cestující se musí v nejbližších dnech připravit na tradiční letní výluky metra, které výrazně omezí provoz.

Od čtvrtka do pátku nepojede metro C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Cestující mohou využít náhradní autobusovou linku XC nebo tramvajovou linku 36, která pojede v trase Vozovna Pankrác – Pražského povstání – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Palmovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Linka 24 bude pozítří a popozítří zrušena. Jako náhrada poslouží tramvaj číslo 36.

Další omezení přijde hned o víkendu. Od soboty 5. července do neděle 6. července bude metro C mimo provoz mezi Nádražím Holešovice a I. P. Pavlova. I tentokrát bude zavedena náhradní autobusová doprava XC a tramvajová linka 36, tentokrát pojede v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Palmovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Navíc se o víkendu změní trasa tramvaje 23, která pojede trasu Královka – Pražský hrad – I. P. Pavlova – Bruselská – Nuselské schody – Náměstí Bratří Synků. Autobusové linky 156, 187 a 201 budou mít nástupní zastávku Nádraží Holešovice přesunutou do zastávky linky 112.