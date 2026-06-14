Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. MHD nemusí platit děti, tyto profese a někteří psi

Matouš Waller
Matouš Waller
  6:53
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Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo zcela bezplatné jízdné. Je v tom samozřejmě háček, cestou k levnému ježdění je totiž minimálně úprava životního stylu, případně změna celé profesní dráhy.

Kontrola jízdenek | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

Ač se to na první pohled nemusí zdát, bezplatně jezdí pražskými autobusy či tramvajemi celá řada lidí – dostat se do menšiny vyvolených ale není jen tak.

Nejpočetnější skupinou s nárokem na přepravu zdarma jsou senioři nad 65 let nebo naopak děti do 15 let. Ti v pražské MHD platit nemusí, a to ani ve vlacích (pokud tedy svůj věk řádně prokáží pomocí aplikace Lítačka nebo stejnojmenné karty).

Pražská MHD je nejvýhodnější

Síť hromadné dopravy v hlavním městě patří k nejlepším v Česku i na celém světě. Přitom je zároveň velmi dostupná – při koupi ročního kuponu vyjde jeden den ježdění na pouhých 10 korun.

I přes svůj nesrovnatelný rozsah (a například jediný systém metra v zemi) je mezi MHD v pěti největších českých městech dokonce nejlevnější:

  • Praha: 3 650 Kč
  • Brno: 4 750 Kč
  • Ostrava: 4 400 Kč
  • Plzeň: 4 656 Kč
  • Liberec: 3 990 Kč

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Na dopravu zdarma, nebo alespoň výrazně nižší cenu, má nárok celá řada lidí. Proto jsme připravili velký přehled slev, kde se dozvíte, kdo všechno může levnější jízdné využít a co všechno je k tomu potřeba.

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Na zbytek pak čeká klasické jízdné, kdy nejvýhodnější je to roční. Takový kupon na pásma P, 0 a B (tedy „na Prahu“) vyjde dospělého cestujícího na 3 650 korun.

Kupon za 50 korun i zdarma

Kromě těch „obyčejných“ skupin, které mohou užívat MHD bezplatně (nebo alespoň na lístcích ušetřit), existuje řada dalších, nicméně o poznání elitnějších. V prvé řadě jde ale o jedince dopravnímu podniku vlastní, tedy řidiče tramvají, autobusů či strojvedoucí metra.

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Výhoda se nicméně vztahuje na všechny zaměstnance pražského dopravního podniku (i ty bývalé). Nárok mají dle kolektivní smlouvy na roční jízdné za symbolických 50 korun. Mnohem výhodněji než zbytek Pražanů jezdí i jejich rodinní příslušníci, kteří ročně zaplatí jen 200 korun.

Bonusy i pro psy

Elitní skupinu, užívající si výhody oproti zbytku, najdeme i mezi psy. Ty služební například není dle smluvních podmínek PID možné vyloučit z přepravy. Nemusejí mít ani nasazený náhubek.

Ještě o ony desítky (respektive stovky) korun výhodněji jezdí v Praze policisté – a to jak „státní“, spadající pod Krajské ředitelství Praha, tak strážníci městské policie. Město s bezplatnou přepravou přišlo v roce 2017. Záměrem bylo jednak zvýšení bezpečnosti ve spojích, ale i zvýšení atraktivity tohoto zaměstnání.

Výhoda však neplatí pro další složky IZS – tedy hasiče nebo záchranáře. Zdarma pražskou MHD nemohou jezdit ani vojáci, ačkoli některá česká města takový benefit nabízí. Například středočeský Kolín jako první zahrnul do bezplatné přepravy také vojáky v aktivní záloze.

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Město nicméně rozdává roční kupony i dalším jedincům, čímž oceňuje nezištnost, se kterou pomáhají druhým. Jen před několika týdny rozhodl pražský magistrát o bezplatném jízdném pro 321 dárců krve. Tradiční odměňování lidí s nejméně 80 odběry má motivovat další možné dárce.

Zdarma mají roční kupón i popeláři

Málo se také ví, že bezplatně mohou využívat pražskou MHD také zaměstnanci Pražských služeb. Druhá největší městská společnost často tento benefit zmiňuje v nabídkách práce. „Podporujeme udržitelnost – roční kupón na MHD od nás máte zdarma. Pohodlně se dopravíte po Praze a přitom šetříte planetu i své peníze,“ lákají Pražské služby například na svém webu.

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