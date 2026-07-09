V pražském provozu se jako služební nejčastěji používaly vozy vyřazené z osobní přepravy. Přestože dvounápravové tramvaje přestaly jezdit v roce 1974, mnoho z nich zůstalo v provozu jako služební a pracovní vozy.
Právě ty se často dochovaly do dneška a tvoří základ současného historického vozového parku. O uchování starých tramvají totiž při jejich vyřazování nebyl příliš zájem. Jednou z nich je i služební vůz na snímku výše.
Od osobních byste jej poznali jen charakteristickým pruhovaným zbarvením nárazníku. Před několika lety ho pro historický provoz pořídily plzeňské dopravní podniky, předtím vůz z roku 1929 jezdil v Praze jako služební s číslem 4223. Až do roku 1986 sloužil jako sněhový pluh.
Rozvoj za války
Největšího rozmachu se však speciální tramvaje dočkaly už o desítky let dříve. O jejich rozvoj se výraznou měrou „zasloužila“ první světová válka. Potřebu využití vozů a už tehdy poměrně rozsáhlé kolejové sítě vyvolal zejména nedostatek povozů.
Elektrické podniky se podílely například na přepravě raněných vojáků z nádraží císaře Františka Josefa do pražských lazaretů. Přestavbou z osobních vozů vzniklo celkem osmnáct sanitních speciálů, které v letech 1914 – 1918 přepravily téměř tři čtvrtě milionu raněných.
Úprava byla jednoduchá – podnik nahradil okna stahovací plachtou. Rukojeti nosítek se pak kladly přímo na okenní rámy. V roce 1919 se všechny vozy vrátily zpět do osobní přepravy.
Takto vypadá pražská pohřební tramvaj na snímcích z archivu dopravního podniku.
Pohřební tramvaj
Válka si vynutila i kapacitní přepravu z nemocnic. Elektrické podniky proto v roce 1917 přestavěly obyčejný osobní vůz č. 152 na pohřební tramvaj. Černě lakovaný vůz se stříbrnými linkami dokázal přepravit až osm rakví najednou.
Úpravy se dočkal celý vnitřek vozu – nově byl rozdělený na dva oddíly, do kterých se ve dvou patrech vkládaly rakve. Proti posunu se připevňovaly řemeny na zvláštní výsuvné desky.
Kolorované postprodukce grafika Adama Bartase vypadají impozantně, tramvají budí respekt i hrůzu zároveň.
U Pražanů vzbuzovala tramvaj respekt a vysloužila si přezdívku Černá máry. Jezdila do roku 1919 a z nemocnic na Vinohradské a Olšanské hřbitovy přepravila 1042 mrtvých vojáků. V roce 1922 se dočkala úpravy na osobní vůz.
Vozily i náklad
Nedostatek povozů během první světové války a pozdější nedostatek pohonných hmot vedl také k zavedení tramvajové nákladní přepravy. Už v roce 1917 si proto Elektrické podniky objednaly pět nových otevřených nákladních vozů.
Jednoduché otevřené vozy byly postavené na stejném podvozku jako běžné osobní vozy s dřevěnou korbou a speciální konstrukcí na sběrač. Vozy se koncem čtyřicátých let dočkaly zastřešení a zasklení obou čel. Další úprava přišla na přelomu padesátých a šedesátých let, kdy byla zvětšena jedna z kabin.
Po druhé světové válce sloužily nákladní tramvaje už jen potřebám Elektrických podniků. Využití našly především při stavbách a rekonstrukcích tramvajových tratí, kdy rozvážely stavební materiál.
Nákladní vozy přestaly jezdit počátkem osmdesátých let, vůz 4053 byl však pro muzejní účely předán už v roce 1976.
Motorové nákladní vozy doplňovalo množství nejrůznějších vlečných vozíků. Převážely především potraviny, uhlí nebo stavební materiál.
Tramvaj dovezla poštu i chleba
Krytá varianta vozíků sloužila například k přepravě pošty a velmi známá byla přeprava chleba firmou Odkolek. Takové vozy používaly Elektrické podniky zhruba do roku 1925.
Stejně jako se tramvaje využívaly k přivážení zboží, našly využití i při odvozu domovního odpadu, především popele. Odpad svážený z pražských ulic se vozil do areálu bývalé vodárenské přečerpávací stanice na Karlově a odtud na skládku ve Vysočanech – byla v dnešním parku u Rokytky, naproti současné poliklinice.
Na snímku je detail jednoho z vozů na svoz odpadu. V roce 1916 vznikly přestavbou z vozů na odvoz sněhu, které byly počátkem století upraveny z původních vozů koňky.
Kropicí vůz
Tramvaje našly využití i při čištění samotných ulic města. Na snímku níže je první kropicí vůz z roku 1905, který vznikl přímo v dílnách Elektrických podniků. Rozstřik vody ovládal ručně pracovník na plošině vozu. Vlečný vůz byl vyřazen v roce 1930.
Kropení ulic bylo potřeba také k zamezení víření prachu projíždějícími tramvajemi po nezpevněných ulicích. Elektrické podniky proto nechaly počátkem dvacátých let minulého století přestavět na kropicí tři osobní vozy, které později doplnily dva další nové vozy, téměř identické konstrukce. Jezdily až do padesátých let, ani jeden z nich se však nedochoval.
Ve čtyřicátých letech vznikly čtyři další kropicí tramvaje. Opět šlo o přestavbu, tentokrát už s hranatou nádrží. Počátkem padesátých let získaly zastřešení a zasklení plošin. Vyřazení se dočkaly na přelomu padesátých a šedesátých let.
Za základ jednoho z první trojice kropicích vozů, konkrétně 2504, posloužil vyřazený osobní vůz č. 15, vyrobený v roce 1897. Na snímku je zachycený na palmovce v roce 1907. Dodnes se nedochoval žádný, jeden by se přesto měl do pražských ulic vrátit.
Dopravní podnik v současnosti plánuje vytvoření plně funkční repliky motorového kropicího vozu první série. Jako základ má posloužit bývalý služební vůz 4206 (vpravo) z roku 1929. Místo skříně, která je ve špatném stavu, bude osazena nádrž na vodu údajně dochovaná z vozu 2504.
Pamatujete si ještě na snímek s prvním vlečným kropicím vozem? Na fotografii je téměř totožná tramvajová lokomotiva s nasazenou radlicí. Podnik totiž samozřejmě myslel i na údržbu tratí v zimních měsících.
Sněžné pluhy
Počátkem minulého století proto Elektrické podniky objednaly u firmy Ringhoffer několik tramvajových sněžných pluhů. K pluhování později sloužily i samostatné kropicí vozy, pro které by jinak v zimních měsících nebylo využití.
Později se pro pluhování tratí používaly upravené vyřazené osobní vozy. Vůz č. 4218 na snímku se, spolu s osmi dalšími vozy, dočkal úpravy na pluhovací v roce 1963. Stejně jako sesterské vozy jezdil až do roku 1987.
Podnik si je však i po odstavení ponechal jako rezervu pro možné další využití. Část ze sněhových pluhů pak počátkem devadesátých let prošla úpravou zpět na osobní pro komerční jízdy.
O dočišťování tratí se staral zametač sněhu.
Zametač
Sněhové pluhy doplňoval i takzvaný zametač, určený k dočišťování trati. Zkoušky vozu proběhly teprve v roce 1968, přestože byl vyroben už o dva roky dříve. V provozu příliš dlouho nevydržel, dojezdil už v roce 1974. Při zametání se totiž v podélném směru rozhoupával a řidiči s ním odmítali jezdit.
Nástupci neoblíbeného zametače byli o něco úspěšnější. Počátkem sedmdesátých let vznikly v dílnách dopravního podniku vozy 4088 a 4089 určené pro údržbu tratí.
Osazená čela z tramvaje T3 na první pohled nenapovídají, že ve skutečnosti jde o dvounápravové vozy. Kromě velkých rotačních zametačů měly i zařízení pro kropení nebo posyp pískem. V provozu vydržely o něco déle – jezdily až do roku 1988.
Kolejnicové žlábky se během provozu zanášely nejen běžným smetím a prachem, ale hlavně pískem. Ten tramvaje používají dodnes zejména v kopcích či při náledí pro zlepšení brzdění či rozjezdu. Ansámbl úklidových vozů proto od roku 1922 doplňoval čistič kolejových žlábků od výrobce Isola Berlin, doplněný v roce 1925 dalším kusem.
Elektrické podniky se tímto nákupem odchýlily od svého „dvorního“ dodavatele, firmy Ringhoffer. Ve voze byl silný vysavač a nádrže na vodu a kal. Vůz za jízdy žlábek propláchl, očistil škrabkou a kal následně vysál.
Brousící vozy
Pečlivou údržbu vyžadovaly i koleje, na kterých se provozem mohly vytvořit malé vlnky. K jejich odstranění podniky využívaly takzvané brousící vozy. Stejně jako u dalších služebních vozů šlo většinou o přestavby vyřazených osobních vozů.
Vůz 109 z roku 1901 na snímku na Malostranském náměstí v roce 1960 se po konci služby dostal do muzejních sbírek. Rekonstrukce do původní podoby proběhla dokonce už v roce 1966, od té doby opět vozí cestující.
Modernější náhradu představoval bývalý osobní vůz č. 297 z roku 1909, který po poškození při bombardování v roce 1945 získal novější karoserii. Dopravní podnik jej na brusný přestavěl v roce 1962. Dobovou vymožeností bylo hydraulické ovládání brusu i zařízení pro chlazení.
Zajímavostí jsou také odpory umístěné na střeše, které musely udělat místo brusu. Vůz po přestavbě obdržel nové číslo 4091. Dosloužil v roce 1985, kdy jej do sbírky získalo muzeum MHD, které jej v roce 1996 přestavělo do původní podoby.
Čestné místo mezi přestavěnými služebními vozy zaujímá kolejový brus německého výrobce Schörling, který dopravní podnik pořídil v roce 1966. V provozu ho v roce 1988 nahradil upravený vůz T3, který však v roce 1997 kvůli technické závadě shořel a brus č. 4092 se na dalších pět let vrátil do služby. Do sbírek muzea se dostal až v roce 2002.
Zvýšenou péči o trolejové vedení si vyžádal i přechod z kladkových na kluzné sběrače. Tehdejší materiály, ze kterých se vyráběly sběračové skluznice, totiž nebyly zdaleka tak odolné jako dnes, a troleje tedy bylo potřeba pravidelně mazat, aby se sběrače příliš neopotřebovávaly.
Mezi tyto speciální tramvaje patřil i vůz 4049 (na snímku před vozovnou na Vinohradech), upravený v roce 1965. Za vlastním sběračem měl umístěný ještě jeden s kladkou, na kterou se kompresorem přivádělo grafitové mazivo. Vůz jezdil až do roku 1989. Jeho zbytek je dodnes v depozitáři Národního technického muzea v Čelákovicích, z vozu se však dochoval v podstatě jen podvozek.
Mevro
Trolejové vedení vyžadovalo také kontroly. K tomuto účelu sloužil vůz č. 4100 přestavěný v roce 1967 z osobního vozu 3098 s přezdívkou mevro. Od běžných vozů se lišil částečným zaplechováním oken, moderním pantografem a prosklenou nástavbou pro sledování troleje v zadní části vozu. Sloužil až do roku 1988.
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Legenda znovu na kolejích. Historická tramvaj ožívá po šedesáti letech
Od roku 1995 jej mělo k dispozici muzeum MHD ve Střešovicích, kde však sloužil jako zdroj náhradních dílů pro druhé pražské mevro. V roce 2021 však podstoupil náročnou rekonstrukci za téměř šest milionů a od podzimu minulého roku opět jezdí v pražských ulicích.
Pojízdné prodejny jízdenek
Před otevřením metra, které bylo logickým prodejním místem jízdenek v pražské tramvajové síti, vhodné prodejny chyběly. Lístky sice prodávali přímo průvodčí, Elektrické podniky přesto v roce 1928 pro využití na nejvíce exponovaných místech přestavěly několik bývalých vozů koňky na pojízdné prodejny jízdenek.
Vůz 4534 z fotografie dodnes najdete v muzeu MHD ve Střešovicích, sesterský vůz 4535 se po další přestavbě v roce 2001 vrátil do ulic města jako otevřený vlečný vůz 526 „ofeňák“.
Tramvaj veze reklamu
Na dnešních tramvajích nejsou celovozové reklamní polepy nic neobvyklého, kdysi se však reklama omezovala hlavně na malé plechové tabulky na střechách vozů. Elektrické podniky však vypravovaly i speciální upravené vozy s celoplošnými poutači, které překrývaly celý bok.
Jedním z jejich zástupců byla i tramvaj č. 3068, upravená v roce 1968. Získala vnější osvětlení, nezvyklé krémové zbarvení a nové číslo 4101. Vůz také přišel o hydrauliku sloužící k ovládání dveří, vybaven byl naopak topením na 600 V. Svému účelu sloužil do roku 1977, kdy jej nahradila reklamní tramvaj T1. Dodnes je v muzeu MHD.
Primátorská tramvaj
Na závěr to nejluxusnější, co mohli pražané v ulicích v minulosti potkat – salonní vůz č. 200 známý také jako Primátorská tramvaj. Vůz v secesním stylu podle návrhu architekta Jana Kotěry vyrobila roku 1900 firma Ringhoffer. Vůz vznikl pro prezentaci firmy na pařížské Světové výstavě.
Firma jej o rok později věnovala Praze pro potřeby primátora. Využívat jej však mohli i další veřejní činitelé. Krátce jezdila pro nedostatečné využití i na běžné lince. Později sloužila pro vyhlídkové jízdy a jako slavnostní při otevírání nových tratí.
Primátorskou tramvaj od počátku padesátých let využívaly mateřské školy. S tím se pojil i nový nátěr a kompletní předělání interiéru, kdy secesní nábytek nahradily čtyři podélné lavice. Od roku 1979 je v majetku muzea MHD, náročná rekonstrukce vozu skončila až v roce 2010.
Tramvaj si zahrála jednu z hlavních rolí ve filmu Pohádka o staré tramvaji, kde dostala jméno Terezka. Filmaři ji natřeli namodro a číslo nahradili obrázkem sluníčka. To ale až v závěru, nejdřív musela vypadat co nejzuboženěji.
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