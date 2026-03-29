Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové válce už nic nezbylo, bývalo třeba pět hospod na pád stovek obyvatel. Všechny se prý uživili. Třída Milady Horákové v Praze 7 je něco podobného.
Milady Horákové | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Od hranice s plání na Letné až je Strossmayerově náměstí nenajdete v této známé ulici dům, kde by nebyla nějaká hospoda, restaurace, bufet, rychlé občerstvení, nebo obchod s „něčím“.

Osm set metrů. Jídlo a pití se tu tlačí vedle sebe

Momentálně je na nějakých osmi stovkách metrů (nezapočítáváme tu část Milady Horákové od ministerstva vnitra kolem Sparty k metru na Hradčanské) několik desítek provozoven všeho druhu.

Převažují pochopitelně „jídelny“ a vůbec prodejny jídla. Jejich koncentrace na relativně malé ploše Prahy 7 je obdivuhodná. Například u zastávky tramvaje Strossmayerovo náměstí je hned několik rychlých občerstvení vedle sebe. Konkurence nekonkurence, všechny tu vedle sebe koexistují bez toho, že by na sebe nevražily.

Když počítáme prodejny potravin, pekárny a chlebíčkárny, a samozřejmě i vinárny a cukrárny, je to přes jídlo a pití tu máte nabídku neuvěřitelných šedesáti podniků! Na něco kolem osmi stovek metrů délky.

Nají se tu každý, muslim i křesťan, snad jen košer bufet tady není. Všichni se tady uživí a každého napadne, že soustředění hladových lidí, nebo těch, kteří tudy jen procházejí, musí být velká. Jinak by všechny občerstvení dávno zkrachovala.

Letensko holešovická kebabárna

Arabská nabídka je na oněch osmi stech metrech převažující, nejčastěji tady narazíte na termín „kebab“. Tenhle druh bufetů má v této ulici převahu, nemohou se s ním srovnávat ani vietnamská nebo čínská stravování. Ale ani česká kuchyně nijak nezaostává.

Ale potkáte tady i francouzská vína, italské či holandské sýry, pizzy, chlebíčky. Je tu Asie, Evropa, Amerika jižní i severní, Řecko i Mexiko. Itálie i severní Afrika. Takový malý zeměpis v koncentrované podobě. V éře, kdy se vše soustřeďuje do obrovských nákupních center, je tahle ulice osvěžením.

Co je zajímavé, to je v horní části prodej květin. Dvě květinářství jsou tu hned proti sobě přes ulici. Člověk by řekl, že jedno by mělo být dole a jedno nahoře. Ne, obě jsou uprostřed…

Žije to tu 2D i 3D

Pochopitelně, žijí tady i prodejci oděvů, mobilů, papírníci, obchodníci s barvami a laky. Šaty si tady nakoupíte i necháte vyčistit. Oblečou se tady lidé střízlíci i ti objemnější. O kadeřnictvích a salonech krásy ani nemluvě.

Neschází zlatnictví. Ani hotel. Směsice nabídky je pestrá, scházejí tu snad jen showroomy s auty a motorkami, nábytkářské velkoprodejny, kupodivu tu nekvete erotika. Knihkupectví tu je, pokud jsem to nepřehlédl, jen jedno, kousek od „Štrosmajeráku“.

Je tady husto

  • Na Miladě Horákové od Letenského po Strossmayerovo náměstí (včetně Letenského náměstí, které ulici dělí) jsme napočítali 139 obchodů, služeb a „jídelen“ všeho druhu.
  • Je tady 15 obchodů s oděvy. Rychlých občerstvení je 17, z toho pětkrát kebab.

Nakoupíte tady rohlíky i chleba, pomeranče i jablka. Leccos méně tradičního bývá i ve dvorech a menších „pasážích“, které rozšiřují zvenčí na ulici viditelnou nabídku služeb a zboží. Ulice nežije totiž jen ve 2D, ale i do hloubky, 3D.

Už schází jenom porodnice

Najdete tu vlastně všechno k běžnému životu, kdo zde bydlí, nemusí se tahat po celé Praze, to základní tu má pod nosem. Není tu sice pohřební ústav, ten je v přilehlé Ovenecké ulici. S trochou nadsázky by se dalo říci, že tu schází už jenom porodnice…

V současnosti tady nefunguje jen jedna bývalá větší provozovna, v minulosti to snad bývala jídelna. Ale je určitě jen otázkou času, kdy se do prázdných prostor někdo nastěhuje. Ale jinak, ať jdete nahoru i dolů, vlevo i vpravo, v každém domě je dole nějaký krám. Nebo aspoň lékárna či banka, případně informační centrum. Případně pobočka městské knihovny.

Zajímavé je, že nájemci se tu nějak extrémně nestřídají, stabilita podnikání je tu na solidní úrovni. Malé krámky se dokonce snášejí i s velkým supermarketem na Letenském náměstí.

Měnily se adresy, je to i místo tragédie

Třída má samozřejmě i méně světlé okamžiky své historie. Mnohokrát měnila jméno (viz box).

Zastávka tramvaje u Strossmayerova náměstí byla v červenci 1973 svědkem tragické havárie. Olga Hepnarová zde najela nákladním automobilem do davu čekajících, z nichž osm zemřelo. V éře prvomájových průvodů sem z Letenské pláně proudily davy manifestujících, kteří tady do náklaďáků vraceli propůjčené transparenty a mávátka.

Prohlédněte si naši fotogalerii a posuďte sami, zda naše mínění o „nejhladovější“ ulici nejen Prahy 7 je jen subjektivní…

PĚT JMEN

  • Název ulice se nelíbil nacistům ani komunistům.
  • Vznikla na konci 19. století jako Belcrediho třída.
  • Za německé okupace dostala neutrální jméno Letenská.
  • V červnu roku 1947 ji jako vděk Velké Británii pojmenovali Krále Jiřího VI.
  • V letech 1951 až 1990 měli obyvatelé v občance zapsanou třídu Obránců míru.
  • Od roku 1990 je to Milady Horákové.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

