Od hranice s plání na Letné až je Strossmayerově náměstí nenajdete v této známé ulici dům, kde by nebyla nějaká hospoda, restaurace, bufet, rychlé občerstvení, nebo obchod s „něčím“.
Osm set metrů. Jídlo a pití se tu tlačí vedle sebe
Momentálně je na nějakých osmi stovkách metrů (nezapočítáváme tu část Milady Horákové od ministerstva vnitra kolem Sparty k metru na Hradčanské) několik desítek provozoven všeho druhu.
Převažují pochopitelně „jídelny“ a vůbec prodejny jídla. Jejich koncentrace na relativně malé ploše Prahy 7 je obdivuhodná. Například u zastávky tramvaje Strossmayerovo náměstí je hned několik rychlých občerstvení vedle sebe. Konkurence nekonkurence, všechny tu vedle sebe koexistují bez toho, že by na sebe nevražily.
Když počítáme prodejny potravin, pekárny a chlebíčkárny, a samozřejmě i vinárny a cukrárny, je to přes jídlo a pití tu máte nabídku neuvěřitelných šedesáti podniků! Na něco kolem osmi stovek metrů délky.
Nají se tu každý, muslim i křesťan, snad jen košer bufet tady není. Všichni se tady uživí a každého napadne, že soustředění hladových lidí, nebo těch, kteří tudy jen procházejí, musí být velká. Jinak by všechny občerstvení dávno zkrachovala.
Letensko holešovická kebabárna
Arabská nabídka je na oněch osmi stech metrech převažující, nejčastěji tady narazíte na termín „kebab“. Tenhle druh bufetů má v této ulici převahu, nemohou se s ním srovnávat ani vietnamská nebo čínská stravování. Ale ani česká kuchyně nijak nezaostává.
Ale potkáte tady i francouzská vína, italské či holandské sýry, pizzy, chlebíčky. Je tu Asie, Evropa, Amerika jižní i severní, Řecko i Mexiko. Itálie i severní Afrika. Takový malý zeměpis v koncentrované podobě. V éře, kdy se vše soustřeďuje do obrovských nákupních center, je tahle ulice osvěžením.
Co je zajímavé, to je v horní části prodej květin. Dvě květinářství jsou tu hned proti sobě přes ulici. Člověk by řekl, že jedno by mělo být dole a jedno nahoře. Ne, obě jsou uprostřed…
Žije to tu 2D i 3D
Pochopitelně, žijí tady i prodejci oděvů, mobilů, papírníci, obchodníci s barvami a laky. Šaty si tady nakoupíte i necháte vyčistit. Oblečou se tady lidé střízlíci i ti objemnější. O kadeřnictvích a salonech krásy ani nemluvě.
Neschází zlatnictví. Ani hotel. Směsice nabídky je pestrá, scházejí tu snad jen showroomy s auty a motorkami, nábytkářské velkoprodejny, kupodivu tu nekvete erotika. Knihkupectví tu je, pokud jsem to nepřehlédl, jen jedno, kousek od „Štrosmajeráku“.
Je tady husto
Nakoupíte tady rohlíky i chleba, pomeranče i jablka. Leccos méně tradičního bývá i ve dvorech a menších „pasážích“, které rozšiřují zvenčí na ulici viditelnou nabídku služeb a zboží. Ulice nežije totiž jen ve 2D, ale i do hloubky, 3D.
Už schází jenom porodnice
Najdete tu vlastně všechno k běžnému životu, kdo zde bydlí, nemusí se tahat po celé Praze, to základní tu má pod nosem. Není tu sice pohřební ústav, ten je v přilehlé Ovenecké ulici. S trochou nadsázky by se dalo říci, že tu schází už jenom porodnice…
V současnosti tady nefunguje jen jedna bývalá větší provozovna, v minulosti to snad bývala jídelna. Ale je určitě jen otázkou času, kdy se do prázdných prostor někdo nastěhuje. Ale jinak, ať jdete nahoru i dolů, vlevo i vpravo, v každém domě je dole nějaký krám. Nebo aspoň lékárna či banka, případně informační centrum. Případně pobočka městské knihovny.
Zajímavé je, že nájemci se tu nějak extrémně nestřídají, stabilita podnikání je tu na solidní úrovni. Malé krámky se dokonce snášejí i s velkým supermarketem na Letenském náměstí.
Měnily se adresy, je to i místo tragédie
Třída má samozřejmě i méně světlé okamžiky své historie. Mnohokrát měnila jméno (viz box).
Zastávka tramvaje u Strossmayerova náměstí byla v červenci 1973 svědkem tragické havárie. Olga Hepnarová zde najela nákladním automobilem do davu čekajících, z nichž osm zemřelo. V éře prvomájových průvodů sem z Letenské pláně proudily davy manifestujících, kteří tady do náklaďáků vraceli propůjčené transparenty a mávátka.
Prohlédněte si naši fotogalerii a posuďte sami, zda naše mínění o „nejhladovější" ulici nejen Prahy 7 je jen subjektivní…
