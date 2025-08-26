Tradice, kouzlo historie, kvalitně protočené pivo a k jídlu česká klasika na zahrádce, to všechno na jednom fleku? Odpověď je jednoduchá, prostě U Fleků.
Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani
Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet
Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...
Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí
Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...
Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat
Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...
Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D
Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...
Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech
Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.
Zlínský kraj vybaví čtyři střední školy virtuální realitou
Střední školy ve Zlínském kraji budou učit s pomocí virtuální reality. Součástí výuky bude například simulátor svařování nebo virtuální nakladač balíků slámy....
Lékaři oživovali těhotnou ženu se zástavou srdce, dítě zároveň přivedli na svět
Velmi neobvyklý zákrok při extrémně vzácném stavu mají za sebou zdravotničtí záchranáři spolu s personálem Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Podařilo se jim zachránit ženu ve vysokém stupni...
Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici
Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....
Nevíte jak pečovat o nemohoucího? Charita nabízí zácvik ve speciálním pokoji
Potřebujete se postarat o někoho blízkého a nejste si jistí jak? Charita České Budějovice nabízí bezplatné zaškolení. Ve svém výukovém pokoji předvede, jak se postarat o pacienta, který už není plně...
Za vraždu krajana v Ústí soud potvrdil Moldavanovi 11 let, motiv zůstává nejasný
Za vraždu krajana na ubytovně v Ústí nad Labem půjde Moldavan na 11 let do vězení. Pražský vrchní soud mu v úterý potvrdil prvoinstanční trest a zamítl mužovo odvolání. Moldavan vinu odmítal. U soudu...
Policie hledá seniora, který odešel z jihlavského stacionáře
Policie hledá dvaasedmdesátiletého klienta jihlavského stacionáře. V neznámém prostředí se nedokáže orientovat a může kvůli tomu mít psychické problémy....
Policie hledá svědky nehody na Zlínsku, pravděpodobný viník od ní ujel
Policie hledá svědky dopravní nehody, která se stala v pondělí pozdě večer mezi Napajedly a Žlutavou na Zlínsku. Zapojila se do ní dvě auta. Jedno z nich...
Kraj schválil podmínky nákupu hotelu a vysílače na Ještědu, cena ještě poroste
Zastupitelé Libereckého kraje dnes schválili parametry a podmínky koupě hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (ČRa). Pro odkoupení architektonicky mimořádné budovy za 181 milionů korun...
Žďárské divadlo zavádí speciální dětské předplatné, zájem je mimořádný
Divadelní předplatné se ve Žďáře nad Sázavou těší dlouhodobě velké oblibě. Zájem je o něj takový, že se permanentky doslova dědí. A uvolní-li se náhodou nějaká, není problém pro ni najít obratem...
Američané spojí síly se zlínskou univerzitou. Budou hledat nové materiály
Ve Zlíně může vzniknout mezinárodní evropské centrum pro objevování nových materiálů za pomoci umělé inteligence. Kvůli němu podepsali společné memorandum americký startup Yonder Materials,...
Primátor Jablonce ocenil mladého sportovce
Nadějného sportovce Martina Burkoně ze Sportovního gymnázia Dr. Randy, který se zařadil mezi nejvýraznější mladé atlety v Česku, ocenil primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele. Finanční dar pěti tisíc...
Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...