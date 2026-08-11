Nejlepší štrúdl, koláče i kremrole v Praze. Tři sladké adresy, které musíte znát

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  15:54
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Archiv markéta Schmidtová

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Hlavní město nabízí nespočet cukráren a pekáren, některé podniky však proslavila jediná specialita. V žižkovském paneláku se už přes třicet let peče tažený štrúdl, Kolacherie vrací do módy české koláče a cukrář Lukáš Skála povýšil klasickou kremroli na moderní dezert.

Moderní pekárny plní máslové croissanty, skořicoví šneci a barevné dezerty jsou inspirované zahraničními trendy. České sladké pečivo ale rozhodně nezůstává pozadu. V Praze najdeme podniky, do kterých se lidé vracejí právě kvůli tradičnímu štrúdlu, poctivým kynutým koláčům nebo křehkým kremrolím. Vybrali jsme tři pražské adresy, které si na jedné typické sladkosti vybudovaly své jméno.

Žižkovský štrúdl se peče v bývalé kočárkárně

Otevírací doba

    • Žižkovskou štrúdlárnu najdete na adrese Jeseniova 909/29.
    • Otevřeno má od pondělí do pátku mezi 8. a 12. hodinou a následně od 13. do 17. hodin.
    • O víkendech a svátcích zůstává zavřená. Před cestou je vhodné ověřit případné změny otevírací doby.

Za jedním z nejvyhlášenějších štrúdlů v Praze se nemíří do moderní cukrárny ani luxusního hotelu. Žižkovská štrúdlárna sídlí v Jeseniově ulici v bývalé kočárkárně panelového domu. Čerstvý závin zákazníci dostávají přes malé výdejní okénko a odnášejí si ho zabalený v papíru.

Tažený štrúdl se na tomto místě ručně vyrábí už od roku 1993. Provozovnu založil Petr Šusta, po němž v tradici pokračuje Martin Barák. Podle štrúdlárny tvoří nejméně 60 procent každého závinu náplň. Jednotlivé kusy se navíc pečou průběžně během dne, takže mohou zákazníci narazit i na štrúdl, který právě vyšel z pece.

Největší klasikou je jablečná varianta z čerstvě oloupaných jablek. V nabídce ji doplňuje tvarohový a makový štrúdl, v letních měsících také meruňkový nebo švestkový. Žádné složité experimenty zde nečekejte. Hlavní roli hraje tenké tažené těsto, bohatá náplň a tradiční chuť.

Kolacherie vrací koláče do centra pozornosti

Croissant má Francie, koblihy si lidé spojují se Spojenými státy a Česko má své kynuté koláče. Právě na tomto tradičním pečivu postavila svůj koncept pražská Kolacherie.

kampus.hybernska

Hola hola! Koláč volá!

Máme pro vás super zprávu. V prostorách bývalého infocentra nyní dočasně najdete @kolacherie.cz.

Kromě tradičních českých koláčů na vás čeká i výběrová káva a další teplé nápoje.☕️

Stavte se. Věříme, že až ochutnáte , nebudete litovat.

12. ledna 2026 v 17:35, příspěvek archivován: 5. srpna 2026 v 11:06
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Podnik vychází z receptů inspirovaných českými babičkami, nezůstává však pouze u klasiky. Ve vitríně nechybějí koláče s mákem, tvarohem, ovocem nebo ořechy, nabídka se ale průběžně mění a doplňují ji i modernější příchutě. Zájemci mohou ochutnat také slané varianty například se šunkou, olivami nebo chilli. V moderním podniku tak funguje jako rychlá snídaně, svačina i sladký doprovod k výběrové kávě.

V Hybernské i u I. P. Pavlova

  • V Praze má Kolacherie dvě provozovny. První se nachází v Hybernské ulici nedaleko náměstí Republiky, druhá na rohu ulic Na Rybníčku a V Tůních poblíž náměstí I. P. Pavlova. Obě mají otevřeno také o víkendech, přesný čas se však u jednotlivých poboček liší.

Kremrole spojují tradici s moderní cukrařinou

Kremrole patří mezi stálice českých cukráren. V podání cukráře Lukáše Skály však známý zákusek získává modernější podobu, aniž by přišel o svou tradiční kombinaci křehkého těsta a sladkého krému.

„Kvalitní a precizní cukrařina je umění. Především to, co se od základů tvaruje ručně. Což je například indián, větrník, věneček. Jde-li o výrobky, které se dělají do forem, je to pokaždé stejné, umění však spočívá v kvalitě náplní,“ říká cukrář Lukáš Skála.

Základem klasické Skálovy kremrole je vypečené máslové listové těsto naplněné vyšlehaným bílkovým krémem s cukrem. Vedle tradiční varianty jsou v nabídce také kremrole s čokoládou, slaným karamelem, mascarpone nebo pistáciovým krémem. Objevuje se rovněž svěží kombinace limetky a jahod.

Právě kremrole se staly poznávacím znamením pobočky v Dlouhé ulici, která byla v roce 2018 otevřena s důrazem na jejich prodej. V současnosti zde zákazníci kromě několika druhů kremrolí najdou také další zákusky a cukrářské výrobky.

Tradiční základy

  • Lukáš Skála ve své tvorbě vychází z klasických receptů, které získal od svého otce, u něhož se vyučil. Tradiční základy doplňuje zkušenostmi ze zahraničí a moderním zpracováním. Podnik zdůrazňuje, že své výrobky připravuje od základních surovin.
  • Pobočku Cukráře Skály najdete v Dlouhé ulici 727/39, další provozovna sídlí ve Šporkovském paláci v ulici V Celnici.
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