Nejlepší štrúdl, koláče i kremrole v Praze. Tři sladké adresy, které musíte znát

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  12:59
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Archiv markéta Schmidtová

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Hlavní město nabízí nespočet cukráren a pekáren, některé podniky však proslavila jediná specialita. V žižkovském paneláku se už přes třicet let peče tažený štrúdl, Kolacherie vrací do módy české koláče a cukrář Lukáš Skála povýšil klasickou kremroli na moderní dezert.

Moderní pekárny plní máslové croissanty, skořicoví šneci a barevné dezerty jsou inspirované zahraničními trendy. České sladké pečivo ale rozhodně nezůstává pozadu. V Praze najdeme podniky, do kterých se lidé vracejí právě kvůli tradičnímu štrúdlu, poctivým kynutým koláčům nebo křehkým kremrolím. Vybrali jsme tři pražské adresy, které si na jedné typické sladkosti vybudovaly své jméno.

Žižkovský štrúdl se peče v bývalé kočárkárně

Otevírací doba

    • Žižkovskou štrúdlárnu najdete na adrese Jeseniova 909/29.
    • Otevřeno má od pondělí do pátku mezi 8. a 12. hodinou a následně od 13. do 17. hodin.
    • O víkendech a svátcích zůstává zavřená. Před cestou je vhodné ověřit případné změny otevírací doby.

Za jedním z nejvyhlášenějších štrúdlů v Praze se nemíří do moderní cukrárny ani luxusního hotelu. Žižkovská štrúdlárna sídlí v Jeseniově ulici v bývalé kočárkárně panelového domu. Čerstvý závin zákazníci dostávají přes malé výdejní okénko a odnášejí si ho zabalený v papíru.

Tažený štrúdl se na tomto místě ručně vyrábí už od roku 1993. Provozovnu založil Petr Šusta, po němž v tradici pokračuje Martin Barák. Podle štrúdlárny tvoří nejméně 60 procent každého závinu náplň. Jednotlivé kusy se navíc pečou průběžně během dne, takže mohou zákazníci narazit i na štrúdl, který právě vyšel z pece.

Největší klasikou je jablečná varianta z čerstvě oloupaných jablek. V nabídce ji doplňuje tvarohový a makový štrúdl, v letních měsících také meruňkový nebo švestkový. Žádné složité experimenty zde nečekejte. Hlavní roli hraje tenké tažené těsto, bohatá náplň a tradiční chuť.

Kolacherie vrací koláče do centra pozornosti

Croissant má Francie, koblihy si lidé spojují se Spojenými státy a Česko má své kynuté koláče. Právě na tomto tradičním pečivu postavila svůj koncept pražská Kolacherie.

kampus.hybernska

Hola hola! Koláč volá!

Máme pro vás super zprávu. V prostorách bývalého infocentra nyní dočasně najdete @kolacherie.cz.

Kromě tradičních českých koláčů na vás čeká i výběrová káva a další teplé nápoje.☕️

Stavte se. Věříme, že až ochutnáte , nebudete litovat.

12. ledna 2026 v 17:35, příspěvek archivován: 5. srpna 2026 v 11:06
oblíbit odpovědět uložit

Podnik vychází z receptů inspirovaných českými babičkami, nezůstává však pouze u klasiky. Ve vitríně nechybějí koláče s mákem, tvarohem, ovocem nebo ořechy, nabídka se ale průběžně mění a doplňují ji i modernější příchutě. Zájemci mohou ochutnat také slané varianty například se šunkou, olivami nebo chilli. V moderním podniku tak funguje jako rychlá snídaně, svačina i sladký doprovod k výběrové kávě.

V Hybernské i u I. P. Pavlova

  • V Praze má Kolacherie dvě provozovny. První se nachází v Hybernské ulici nedaleko náměstí Republiky, druhá na rohu ulic Na Rybníčku a V Tůních poblíž náměstí I. P. Pavlova. Obě mají otevřeno také o víkendech, přesný čas se však u jednotlivých poboček liší.

Kremrole spojují tradici s moderní cukrařinou

Kremrole patří mezi stálice českých cukráren. V podání cukráře Lukáše Skály však známý zákusek získává modernější podobu, aniž by přišel o svou tradiční kombinaci křehkého těsta a sladkého krému.

„Kvalitní a precizní cukrařina je umění. Především to, co se od základů tvaruje ručně. Což je například indián, větrník, věneček. Jde-li o výrobky, které se dělají do forem, je to pokaždé stejné, umění však spočívá v kvalitě náplní,“ říká cukrář Lukáš Skála.

Základem klasické Skálovy kremrole je vypečené máslové listové těsto naplněné vyšlehaným bílkovým krémem s cukrem. Vedle tradiční varianty jsou v nabídce také kremrole s čokoládou, slaným karamelem, mascarpone nebo pistáciovým krémem. Objevuje se rovněž svěží kombinace limetky a jahod.

Právě kremrole se staly poznávacím znamením pobočky v Dlouhé ulici, která byla v roce 2018 otevřena s důrazem na jejich prodej. V současnosti zde zákazníci kromě několika druhů kremrolí najdou také další zákusky a cukrářské výrobky.

Tradiční základy

  • Lukáš Skála ve své tvorbě vychází z klasických receptů, které získal od svého otce, u něhož se vyučil. Tradiční základy doplňuje zkušenostmi ze zahraničí a moderním zpracováním. Podnik zdůrazňuje, že své výrobky připravuje od základních surovin.
  • Pobočku Cukráře Skály najdete v Dlouhé ulici 727/39, další provozovna sídlí ve Šporkovském paláci v ulici V Celnici.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních...

Nemocnici v Odrách čeká oprava za 78 milionů a stěhování pacientů

Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku (18. července 2024)

Městskou nemocnici v Odrách na Novojičínsku čeká od ledna rozsáhlá rekonstrukce lůžkového oddělení za 78 milionů korun. Po dobu oprav, které budou trvat celý příští rok, se lůžková péče dočasně...

6. srpna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

V areálu bývalé Tesly v Pardubicích se zřítila střecha, uvnitř nikdo nebyl

V areálu bývalé Tesly v Pardubicích se zřítila střecha, uvnitř nikdo nebyl. (6....

V areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici v Pardubicích se dopoledne zřítila střešní konstrukce. V objektu se nikdo nenacházel, na místě se provádějí demoliční práce. Strážníci nyní zajišťují oblast a...

6. srpna 2026  11:52

Na Sídlišti Solidarita v Dětské ulici došlo k havárii vodovodu.

vydáno 6. srpna 2026  11:50

Patrik Škamla bude reprezentovat Česko na světovém finále World Class 2026

6. srpna 2026  11:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rocková legenda The Sweet míří na Jižní Moravu. V srpnu ovládne Mikulov

Ve spolupráci
Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...

Přírodní amfiteátr v Mikulově zažije v srpnu jeden z hudebních vrcholů letošního léta. Do jihomoravského regionu zamíří britská ikona The Sweet, jejíž hity jako The Ballroom Blitz, Fox on the Run...

6. srpna 2026  11:35

Krnovské slavnosti nabídnou v záři kapely Divokej Bill a Dymytry

ilustrační snímek

Hlavními hvězdami festivalové části letošních Krnovských hudebních slavností v Krnově na Bruntálsku budou skupiny Divokej Bill a Dymytry, zpěvák Jiří Korn se...

6. srpna 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

ME v atletice 2026: Program, česká nominace i kde sledovat šampionát živě

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.

Evropský atletický šampionát v Birminghamu nabídne od 10. do 16. srpna souboje nejlepších atletů kontinentu. České barvy budou hájit například Jakub Vadlejch, Tomáš Staněk nebo Lurdes Gloria Manuel....

6. srpna 2026  11:28

Dramatická noc v obci na Valašsku. Jeden zraněný, podezřelého zadržela policie

ilustrační snímek

Lidé v Újezdu u Valašských Klobouk zažili dramatickou noc. Okolo slyšeli houkající auta, nad domy jim létal vrtulník. Policisté tam zadrželi muže v souvislosti s násilným trestným činem. Druhý muž je...

6. srpna 2026  10:12,  aktualizováno  11:26

V Liberci se narodilo mládě osla somálského, patří ke kriticky ohroženým druhům

Osle v Liberci podle chovatelů velmi dobře prospívá.

Že patří mezi jedny z nejúspěšnějších chovatelů oslů somálských v Evropě, potvrdila zoologická zahrada v Liberci. Po pěti letech se v krajském městě narodilo mládě kriticky ohroženého lichokopytníka.

6. srpna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Po bouřce byly stovky domácností v hradeckém kraji bez proudu, dodávky obnoveny

ilustrační snímek

Po bouřkách ve středu večer a v noci na dnešek byly stovky domácností v Královéhradeckém kraji bez proudu. Energetici do rána poruchy odstranili. Bouřky lámaly...

6. srpna 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po prameni Botiče pátral i syn celerového krále. Rokytka mate turisty dodnes

Cesta k pramenu Botiče

Kde skutečně pramení pražské potoky Botič a Rokytka? Za prvním z nich se vydával i fotbalista Jaroslav Borovička, známý jako syn celerového krále. Zatímco pramen Botiče leží na nenápadné louce, u...

6. srpna 2026  11:07

Na Praze 6 po havárii opět teče voda. Zatím není pitná, v ulicích jsou cisterny

ilustrační snímek

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) opravily závadu na potrubí v Praze 6, kvůli které bylo bez vody od úterý do středy 21 tisíc lidí a od středy do čtvrtečního dopoledne 5 500 lidí. Vodu do řadu...

6. srpna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.