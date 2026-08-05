Moderní pekárny plní máslové croissanty, skořicoví šneci a barevné dezerty jsou inspirované zahraničními trendy. České sladké pečivo ale rozhodně nezůstává pozadu. V Praze najdeme podniky, do kterých se lidé vracejí právě kvůli tradičnímu štrúdlu, poctivým kynutým koláčům nebo křehkým kremrolím. Vybrali jsme tři pražské adresy, které si na jedné typické sladkosti vybudovaly své jméno.
Žižkovský štrúdl se peče v bývalé kočárkárně
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Za jedním z nejvyhlášenějších štrúdlů v Praze se nemíří do moderní cukrárny ani luxusního hotelu. Žižkovská štrúdlárna sídlí v Jeseniově ulici v bývalé kočárkárně panelového domu. Čerstvý závin zákazníci dostávají přes malé výdejní okénko a odnášejí si ho zabalený v papíru.
Tažený štrúdl se na tomto místě ručně vyrábí už od roku 1993. Provozovnu založil Petr Šusta, po němž v tradici pokračuje Martin Barák. Podle štrúdlárny tvoří nejméně 60 procent každého závinu náplň. Jednotlivé kusy se navíc pečou průběžně během dne, takže mohou zákazníci narazit i na štrúdl, který právě vyšel z pece.
Největší klasikou je jablečná varianta z čerstvě oloupaných jablek. V nabídce ji doplňuje tvarohový a makový štrúdl, v letních měsících také meruňkový nebo švestkový. Žádné složité experimenty zde nečekejte. Hlavní roli hraje tenké tažené těsto, bohatá náplň a tradiční chuť.
Kolacherie vrací koláče do centra pozornosti
Croissant má Francie, koblihy si lidé spojují se Spojenými státy a Česko má své kynuté koláče. Právě na tomto tradičním pečivu postavila svůj koncept pražská Kolacherie.
Podnik vychází z receptů inspirovaných českými babičkami, nezůstává však pouze u klasiky. Ve vitríně nechybějí koláče s mákem, tvarohem, ovocem nebo ořechy, nabídka se ale průběžně mění a doplňují ji i modernější příchutě. Zájemci mohou ochutnat také slané varianty například se šunkou, olivami nebo chilli. V moderním podniku tak funguje jako rychlá snídaně, svačina i sladký doprovod k výběrové kávě.
V Hybernské i u I. P. Pavlova
Kremrole spojují tradici s moderní cukrařinou
Kremrole patří mezi stálice českých cukráren. V podání cukráře Lukáše Skály však známý zákusek získává modernější podobu, aniž by přišel o svou tradiční kombinaci křehkého těsta a sladkého krému.
Základem klasické Skálovy kremrole je vypečené máslové listové těsto naplněné vyšlehaným bílkovým krémem s cukrem. Vedle tradiční varianty jsou v nabídce také kremrole s čokoládou, slaným karamelem, mascarpone nebo pistáciovým krémem. Objevuje se rovněž svěží kombinace limetky a jahod.
Právě kremrole se staly poznávacím znamením pobočky v Dlouhé ulici, která byla v roce 2018 otevřena s důrazem na jejich prodej. V současnosti zde zákazníci kromě několika druhů kremrolí najdou také další zákusky a cukrářské výrobky.
Tradiční základy