Nejmenší Pražané potřebují velkou pozornost. Praha 3 zjišťuje, co děti a jejich rodiče potřebují

Jenže aby se dařilo dětem, potřebují oporu i jejich rodiče. Potřebují vědět, kde najdou pediatra, kam mohou s dítětem, když venku celý den prší, kde se dá sehnat hlídání nebo na koho se obrátit, když si s nějakou situací nevědí rady.
Právě to, jak taková pomoc v Praze 3 funguje, radnice zjišťovala přímo od rodin. Do průzkumu se zapojilo více než sto rodičů. Třetina z nich považuje služby pro rodiny s malými dětmi za dostatečné, podobný podíl je naopak hodnotí jako nedostatečné.
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Nejčastěji rodičům chybějí dětské skupiny, komunitní prostory a dostupné hlídání. Jako problém zmiňovali také vysokou cenu služeb, jejich omezenou kapacitu a to, že o některých možnostech jednoduše nevědí. A právě tady se ukazuje, že nestačí mít služby jen někde k dispozici. Rodič potřebuje vědět, že existují, a hlavně kam se obrátit.
Když například mateřská škola, lékař nebo sociální pracovník dokážou rodinu včas nasměrovat dál, může být cesta k potřebné pomoci mnohem jednodušší. I proto se Praha 3 zapojila do mezinárodního programu Primokiz. Jeho smyslem je hledat, jak lépe propojit zdravotnictví, vzdělávání a sociální služby.
Řešení hledají společně
Praha 3 přitom má na čem stavět – funguje tu poměrně široká síť sociálních a komunitních služeb a radnice už dříve vytvořila vlastní koncepci rodinné politiky. V loňském roce vznikla skupina lidí ze zdravotnictví, předškolního vzdělávání a sociálních služeb, která bude společně hledat, co může fungovat lépe.
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Nejde tedy jen o to přidat další službu. Jde také o to, aby rodič, který ji potřebuje, nemusel složitě zjišťovat, kde ji najde. Dětem jsou jejich první roky možná malé na to, aby samy věděly, co potřebují. Pro obec jsou ale důležité až dost. Protože když se podaří vytvořit dobré podmínky pro malé děti a jejich rodiče, nepomůže to jen jednotlivým rodinám. Postupně z toho získá místní komunita i celá společnost.
Procesní a metodický nástroj Primokiz byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti v rámci výzvy Kuře partnerem.