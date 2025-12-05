Nejmodernější muzeum v Česku se o víkendu otevře zdarma. Známe program

David Halatka
  14:23
Velký návrat Muzea Prahy na Florenci! Již zítra se návštěvníkům otevírá nová expozice nazvaná Město v čase. Představuje nejmodernější digitální technologie a pokročilé animace. Futuristické pojetí výstavy nemá v Česku obdoby.
Právě nahlížíte do Sálu II. Ten přináší animované „živé obrazy“ osobností, které reprezentují společensky a sociologicky Prahu 19. století. | foto: muzeumprahy.czMetro.cz

Po pěti letech se v sobotu otevřou brány zrekonstruované hlavní budovy Muzea Prahy na Florenci.

Slavnostní událost po celý víkend doprovodí velkorysý program určený zejména pro rodiny s dětmi, na své si ale přijdou i milovníci věhlasného Langweilova modelu, staré Prahy a špičkových technologií.

Design a technologie

„U nás se muzeuje jinak,“ vysvětluje novou koncepci Muzea Prahy ředitel Ivo Macek. „V době, které dominují moderní technologie, už nechceme věznit historii ve vitrínách. Umíme ji oživit, rozhýbat a návštěvníky do ní vtáhnout. Na této myšlence jsme postavili celou novou expozici Město v čase. Historie se v ní potkává s moderními technologiemi a designem. Návštěvníkům se tak nabízí audiovizuální zážitek, který v českých muzeích nemá obdoby,“ poznamenává.

Sál V s rozlišením 74 megapixelů zobrazuje oba břehy Vltavy a jejich proměnu od 19. do 21. století.

Langweilův model

Těžištěm nové expozice v hlavní budově bude historický Langweilův model Prahy – nejcennější exponát muzea, který byl letos ministerstvem kultury zařazen mezi kulturní památky.

Muzeum se jej tentokrát rozhodlo představit návštěvníkům netradičním způsobem; ne v celku na ploše téměř 20 metrů čtverečních, ale po částech rozdělených do 12 unikátních cylindrických vitrín. „Chceme lidem dopřát možnost prohlédnout si pozoruhodný detail jednotlivých staveb, což při vystavení v celku zkrátka není možné,“ upřesňuje ředitel muzea. Doplňuje, že z fyzického modelu se příběh a atmosféra Prahy první poloviny 19. století, kdy autor modelu žil a tvořil, multimediálně přelévá do celé expozice.

Vzpomínky z papíru

  • Antonín Langweil měl nůžky, papír a velký sen. Do práce na modelu se pustil v roce 1826. Na ploše 20 metrů čtverečních vystavěl víc než dva tisíce budov včetně stovek domů, které už dávno zmizely. Třeba ty ze zaniklého Židovského Města. Model má měřítko 1 : 480 a přináší všechno. Fasády, dvory, zahrady, zákoutí.
  • Langweil byl zaměstnancem pražské Univerzitní knihovny. Neměl žádný tým, finanční podporu ani jistotu. Měl jen dost volného času, přístup k papíru a obrovské odhodlání. V pětatřiceti letech začal pracovat na jedenáctiletém díle, které ocenilo mnoho vzdělanců. Mecenáš však žádný. Langweil zemřel v bídě a své rodině zanechal jen nedokončené dílo a dluhy.

Návštěvníci nahlédnou do staré Prahy, prostřednictvím živých obrazů se potkají s postavami z různých sociálních vrstev té doby, hraví jedinci si budou moct osahat historii prostřednictvím interaktivních her. Celý zážitek kulminuje v Živém sále, který návštěvníky doslova pohltí. Z perspektivy řeky Vltavy, která k Praze neodmyslitelně patří, se stanou svědky proměny jejích břehů od Vyšehradu až po Holešovice, od 19. století až po současnost.

Vlastní AI oddělení

Muzeum Prahy se jako úplně první muzeum v Evropě také může pochlubit vlastním AI oddělením, které vytváří nejen kreativní obsah, ale také softwarová řešení pro zkvalitnění návštěvnického zážitku.

První ochutnávkou bude muzejní chatbot zvaný Grifobot, který návštěvníkům odpoví nejen na provozní otázky, ale bude umět vytáhnout i kvalitní a ověřené informace z muzejní databáze, sbírkové dokumentace či vydaných publikací.

V neposlední řadě muzeum jako první instituce svého druhu v Česku přináší do svých prostor technologii RFID náramků, které návštěvníci dostanou u vstupu a jež jim umožní například sbírat body a soutěžit o drobné ceny v rámci zmíněných interaktivních her.

Sál III se stylizovaným příběhem A. Langweila

Loom on the Moon

Expozice Město v čase se rozkládá na ploše 800 metrů čtverečních, zabírá celé druhé patro hlavní budovy a její příprava trvala dva a půl roku. Nabízí pět sálů. Základní koncept vznikl přímo v muzeu, architektonické řešení navrhlo studio Loom on the Moon v čele s Martinem Hejlem, animace a filmy dodalo filmové studio Pink Productions a interaktivní hry vznikly ve spolupráci s Ateliérem designu a digitálních technologií UMPRUM.

Audiovizuální pojetí expozice umožňuje flexibilně obměňovat obsah, což bude využito zejména v Živém sále, a to i s použitím umělé inteligence.

Doprovodné programy

Sály ve spodním patře budovy budou věnované krátkodobějším výstavám. První z nich muzeum odkryje už v březnu příštího roku, zatímco na jeho konci se zejména dětští návštěvníci mohou těšit na interaktivní expozici nazvanou Mraveniště Praha. Kromě zmíněných výstav znovuotevřená budova na Florenci potěší veřejnost pestrou nabídkou plánovaných doprovodných programů, ale třeba i bistrem, které je v budově úplnou novinkou.

Muzeum Prahy spustilo i nové webové stránky www.muzeumprahy.cz.

Víkendový program

  • Vstup do Muzea Prahy bude zcela zdarma. Co čeká rodiny s dětmi při víkendovém slavnostním otevření?
  • Ze sobotního programu, který je rozkročen mezi 10.00 a 20.00, vybíráme interaktivní hru Zachraň Prahu, postav Prahu! Děti dostanou chytré náramky, které je provedou výstavou. V 10 hodin začne i eko dílna, výtvarný workshop nebo malování na obličej. V 11.00 se zahájí premiéra loutkové pohádky Kam s tebou? V 17.00 dojde k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromku.
  • V neděli dorazí (stejně jako v sobotu) Mikuláš, doprovodí jej i Grifo, maskot Muzea Prahy. Taktéž proběhnou sobotní workshopy. V 11.00 a v 15.00 začne hodinová komentovaná prohlídka Langweilova modelu. Nedělní program se uzavře v 18 hodin.

