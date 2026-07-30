Na skalnatém ostrohu nad Vltavou stával už ve 14. století strážní hrad. Jeho úkolem bylo hlídat důležitou obchodní cestu vedoucí z Prahy na sever Čech a chránit přístup do metropole od řeky.
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Dodnes není úplně jasné, kdo hrad založil. Historikové se nejčastěji přiklánějí k tomu, že vznikl za vlády Václava IV., kdy v okolí vznikla řada menších opevnění. Jisté je, že dlouhý život neměl. Už během husitských válek ztratil význam a postupně zpustl. Kámen z jeho zdí se navíc po staletí rozebíral na okolní stavby, takže z někdejší pevnosti zůstaly jen zbytky zdiva.
Dnes je Baba chráněnou kulturní památkou a připomíná spíš romantickou kulisu než někdejší robustní stavbu.
Odkud se vzalo jméno Baba?
Kolem názvu vznikla jedna z nejznámějších pražských pověstí. Vypráví o staré ženě, která žila sama na skále nad řekou. Lidé ji považovali za čarodějnici a věřili, že umí léčit, ale také sesílat kletby. Když zemřela, začalo se místu říkat Baba.
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Jiná verze legendy tvrdí, že se zde zjevovala bílá postava staré ženy, která varovala pocestné před nebezpečím na řece. Ať už je pravda jakákoli, tajemná atmosféra zříceniny pověstem nahrává.
Výhled, který stojí za výšlap
Na Babu se nechodí jen za historií. Odměnou za krátké stoupání je jeden z nejhezčích výhledů v severní části Prahy.
Jako na dlani odsud uvidíte Podbabu, Troju, tok Vltavy, Císařský ostrov, vzdálené sídliště Bohnice i část pražské zoologické zahrady. Za dobré viditelnosti dohlédnete až na České středohoří.
Při západu slunce patří Baba k nejfotogeničtějším místům v metropoli.
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Jen pár kroků od slavné kolonie
Mnozí si Babu spojují hlavně se stejnojmennou vilovou čtvrtí. Ta ale vznikla až ve 30. letech minulého století jako ukázková funkcionalistická kolonie podle vzoru německého Stuttgartu.
Najdete zde desítky architektonicky cenných vil od předních českých architektů. Spojit návštěvu zříceniny s procházkou mezi funkcionalistickými domy je ideální tip na odpolední výlet.
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Místo, kam turisté zatím moc netrefili
Na rozdíl od Pražského hradu nebo Vyšehradu tady nenarazíte na davy turistů. Baba si dodnes zachovala klidnou atmosféru. Chodí sem hlavně místní, běžci nebo lidé, kteří hledají méně známé vyhlídky.
Právě díky tomu působí celé místo trochu tajemně. Stačí pár minut mezi starými zdmi a není těžké pochopit, proč kolem něj vzniklo tolik legend.
Jak se sem dostat