Když se řekne pražská rozhledna, většina lidí si okamžitě vybaví Petřín. Jenže prvenství mu nepatří. Nejstarší vyhlídková věž v metropoli stojí v Košířích, ukrytá mezi stromy lesoparku Cibulka. Mnozí Pražané kolem ní prošli, aniž by tušili, jakou raritu mají doslova za rohem.
Romantika místo front turistů
Rozhledna vznikla už v roce 1820 jako součást romantického anglického parku, který nechal vybudovat pasovský biskup Leopold Thun-Hohenstein. Na rozdíl od Petřína nečekejte desítky metrů výšky ani dlouhé fronty. Kamenná věž měří jen třináct metrů a její vrchol jen lehce převyšuje koruny okolních stromů. Právě to jí ale dodává jedinečné kouzlo.
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Po točitém schodišti vystoupáte až nahoru, odkud se otevře pohled na Košíře, Motol i část Prahy. Mnohem větším lákadlem než panorama je však atmosféra místa. Lesopark působí překvapivě klidně, přestože od rušné Plzeňské ulice leží jen několik minut chůze.
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Místo plné tajemných staveb
Rozhledna není jedinou zajímavostí Cibulky. V areálu bývalého zámeckého parku najdete také umělou zříceninu hradu, čínský pavilon, poustevnu nebo několik romantických zákoutí, která připomínají zámecké parky z 19. století. Celý areál vznikl jako místo pro odpočinek a procházky šlechty.
V posledních letech navíc prošla proměnou i samotná usedlost Cibulka, která po dlouhém chátrání dostává nový život. Díky tomu se do této části Prahy vracejí nejen místní, ale stále častěji i turisté hledající méně známá místa.
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Výlet, který nic nestojí
Jednou z největších výhod Cibulky je její dostupnost. Z centra Prahy jste tu za pár minut tramvají a ke věži dojdete krátkou procházkou lesem. Vstup na rozhlednu je navíc celoročně zdarma.
Pokud tedy hledáte tip na nenáročný výlet, kde se vyhnete davům a objevíte kus téměř zapomenuté historie hlavního města, Cibulka patří k nejlepším adresám.
Usedlost Cibulka