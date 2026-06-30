Nejstarší pražská rozhledna není na Petříně. Schovává se v lese a vstup je zdarma

Autor: Metro.cz
  10:00aktualizováno  11:23
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Nejstarší pražskou rozhlednu hyzdí graffiti.

Nejstarší pražskou rozhlednu hyzdí graffiti. | foto: Marek Hýř, Metro.cz

Romantická kamenná rozhledna Cibulka se nachází v pražské čtvrti Košíře.
Pod věží Cibulka je barokní socha zosobňující řeckého titána Krona. Byla...
Věž Cibulka byla postavena jako umělá hradní zřícenina, je vysoká zhruba 13...
Výhled z věže Cibulka.
15 fotografií
Většina lidí míří za výhledem na Petřín. Jen málokdo ale tuší, že vůbec nejstarší pražská rozhledna stojí úplně jinde. Nenápadná kamenná věž ukrytá v lesoparku Cibulka nabízí romantickou atmosféru, kus historie i výlet bez davů turistů.

Když se řekne pražská rozhledna, většina lidí si okamžitě vybaví Petřín. Jenže prvenství mu nepatří. Nejstarší vyhlídková věž v metropoli stojí v Košířích, ukrytá mezi stromy lesoparku Cibulka. Mnozí Pražané kolem ní prošli, aniž by tušili, jakou raritu mají doslova za rohem.

Romantika místo front turistů

Rozhledna vznikla už v roce 1820 jako součást romantického anglického parku, který nechal vybudovat pasovský biskup Leopold Thun-Hohenstein. Na rozdíl od Petřína nečekejte desítky metrů výšky ani dlouhé fronty. Kamenná věž měří jen třináct metrů a její vrchol jen lehce převyšuje koruny okolních stromů. Právě to jí ale dodává jedinečné kouzlo.

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Po točitém schodišti vystoupáte až nahoru, odkud se otevře pohled na Košíře, Motol i část Prahy. Mnohem větším lákadlem než panorama je však atmosféra místa. Lesopark působí překvapivě klidně, přestože od rušné Plzeňské ulice leží jen několik minut chůze.

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Místo plné tajemných staveb

Rozhledna není jedinou zajímavostí Cibulky. V areálu bývalého zámeckého parku najdete také umělou zříceninu hradu, čínský pavilon, poustevnu nebo několik romantických zákoutí, která připomínají zámecké parky z 19. století. Celý areál vznikl jako místo pro odpočinek a procházky šlechty.

V posledních letech navíc prošla proměnou i samotná usedlost Cibulka, která po dlouhém chátrání dostává nový život. Díky tomu se do této části Prahy vracejí nejen místní, ale stále častěji i turisté hledající méně známá místa.

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Výlet, který nic nestojí

Jednou z největších výhod Cibulky je její dostupnost. Z centra Prahy jste tu za pár minut tramvají a ke věži dojdete krátkou procházkou lesem. Vstup na rozhlednu je navíc celoročně zdarma.

Pokud tedy hledáte tip na nenáročný výlet, kde se vyhnete davům a objevíte kus téměř zapomenuté historie hlavního města, Cibulka patří k nejlepším adresám.

Usedlost Cibulka

  • Na kraji lesoparku Cibulka se nachází významná usedlost s významnou historií, která sahá až do 14. století.
  • V 19. století usedlost radikálně přestavěl kníže-biskup Leopold Thun, který ji proměnil v empírový zámeček obklopený romantickým parkem.
  • Po letech chátrání byla usedlost v roce 2021 zakoupena Nadací rodiny Vlčkových s cílem rekonstruovat ji na dětský hospic a komunitní centrum.
  • Hospic má začít sloužit od roku 2026. Na místě už nyní funguje kavárna.

Vizualizace usedlosti Cibulka v pražských Košířích. V dubnu 2021 ji koupila Nadace rodiny Vlčkových, která tady buduje dětský hospic.

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