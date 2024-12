Nejvytíženější plavidlo v Praze je jezerní loď. Plavba do Troje patří již k folkloru

5:00

Přestože bývá Odra, která uveze až 288 osob, v provozu jen od Velikonoc do konce října, jedná se o možná nejvytíženější loď v Praze. „Jelikož linka do Troje byla odjakživa velice populární, stejně jako linka na Slapy, jejíž provoz v minulosti stál také výhradně na Odře a její sestřičce na Visle, dalo by se vyčíslit, že co do počtu přepravených osob za svůj život již několikrát svezla celou Českou republiku,“ odhaduje kapitán lodi Filip Houdek.