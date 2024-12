Není to tak dlouho, přesto, pamatujete, jak to tam vypadalo? Fotky slouží lépe než paměť

Co je pět nebo deset let? Praha se, ať si někdy myslíme, že ne, mění hodně rychle. Stačí se projít místy, kde se obvykle lidé rádi scházejí. V obchodních centrech. Teď před Vánocemi to jsou doslova oázy, kam proudí po nákupech žížnivé statisíce „beduínů“. Nebo v místech, kde se teď odehrávají koncerty a nejrůznější velké akce.

Nedávno jsem šel Karlínem, od vchodu do Fora Karlín se táhla předlouhatánské fronta. V duchu doby jsem si pomyslel, že tam zřejmě dovezli levní polské máslo... Teď tam jezdí evropské a světové hudební hvězdy, v roce 2002 to tam ale po povodních vypadalo jako po bahnitém tsunami.

Na Florenci léta strašila monstrózní budova Rudého práva a jeho tiskových podniků. Obchodní centrum na Lužinách taky vypadalo jako z natáčení orwellovských filmů.

Nahlédněte s námi, byť jen letmo, jak to vypadalo třeba na Chodově, na Lužinách, ve Spálené ulici a na dalších místech, kde se to ještě před lety spíše hemžilo zajíci (je škoda, že v mnoha místech zmizeli), anebo industriálem prorůstajícím křovinami.