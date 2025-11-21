Od začátku nového roku začne platit nový tarif PID, který se dotkne především cestujících ve Středočeském kraji. Řádově o koruny se zvednou také ceny jednotlivého jízdné na území Prahy.
PŘEHLEDNĚ: Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží cesta do regionu
Organizátor veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji ROPID proto spustil novou kampaň Neplať víc, než musíš. Cestující v ní kromě vyšších cen upozorňuje i na výhodnější nákupy jednotlivých jízdenek a elektronických kuponů pro vnější pásma. Výhodnější jízdné najdou v mobilní aplikaci PID Lítačka, jež je dostupná pro Android i iOS.
Rozdílné ceny jízdného
Právě rozlišení cen jízdného podle způsobu nákupu je největší novinkou blížící se změny tarifu Pražské integrované dopravy. ROPID jím reflektuje rozdílné náklady na jednotlivé způsoby prodeje jízdného a chce motivovat k používání mobilní aplikace. Oproti papíru vyjde levněji asi o deset procent.
Vyplatí se lítačka, nebo jednorázová jízdenka? Návod, kdy zvolit jaké jízdné a ušetřit
„Chceme být vůči cestujícím féroví, a proto zavádíme systém, který zvýhodňuje elektronický nákup jízdenek, protože je pro veřejné rozpočty nejlevnější,“ vysvětlil rozhodnutí Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu a mobilitu Středočeského kraje.
Nové ceny jízdného v Praze
V Praze se zdražení dotkne jen krátkodobých jízdenek, jejichž cena se zvedne o patnáct až třicet pět procent v závislosti na způsobu nákupu. Cena dlouhodobých kuponů zůstane i příštím roce stejná jako nyní.
|Typ jízdenky
|Současná cena
|Cena od 1. 1. 2026 2026
|cena od 1. 1. 2026 v aplikaci
|Jízdenka na 30 minut
|30 Kč
|39 Kč
|36 Kč
|Jízdenka na 90 minut
|40 Kč
|50 Kč
|46 Kč
|Jízdenka 24 hodin
|120 Kč
|150 Kč
|140 Kč
|Jízdenka 72 hodin
|330 Kč
|350 Kč
|340 Kč
|SMS jízdenka 30 minut
|31 Kč
|42 Kč
|–
|SMS jízdenka 90 minut
|42 Kč
|55 Kč
|–
|SMS jízdenka 24 hodin
|120 Kč
|150 Kč
|–
|SMS jízdenka 72 hodin
|330 Kč
|350 Kč
|–
Nové ceny jízdného ve Středočeském kraji
Na plošné zdražení se však musí připravit cestující ve Středočeském kraji. Kromě jednorázového jízdného se zvednou také ceny dlouhodobých kuponů. U obou forem jízdného se ceny v papírové podobě zvednou zhruba o třicet procent, elektronicky pak asi o dvacet procent.
|Typ kuponu
|Pásmo
|Současná cena
|Cena od ledna 2026
|Cena od ledna 2026 aplikaci
|Měsíční
|1
|395 Kč
|494 Kč
|474 Kč
|2
|605 Kč
|756 Kč
|726 Kč
|3
|920 Kč
|1 150 Kč
|1 104 Kč
|Čtvrtletní
|1
|1 000 Kč
|1 250 Kč
|1 200 Kč
|2
|1 575 Kč
|1 969 Kč
|1 890 Kč
|3
|2 365 Kč
|2 956 Kč
|2 838 Kč
|Roční
|1
|3 740 Kč
|4 675 Kč
|4 488 Kč
|2
|5 735 Kč
|7 169 Kč
|6 822 Kč
|3
|8 730 Kč
|10 913 Kč
|10 476 Kč
Nové ceny za přepravu psů a zavazadel
Od ledna budou vyšší také jízdenky za přepravu psů či objemných zavazadel, které ze současných dvaceti korun vzrostou o pět korun. V elektronické podobě budou o dvě koruny nižší.
Na dvojnásobek ze současné stokoruny se zvýší cena za přepravu na letištní lince Airport Express vedoucí od Hlavního nádraží.
Zvýší se i pokuty
Spolu s vyššími cenami jízdného se na území Prahy zvýší také takzvané přirážky za jízdu bez platného dokladu, lidově pokuty za jízdu na černo. Novinkou je zavedení odlišné výše při platbě revizorovi na místě a nejpozději do patnácti dnů na pokladně.
|Druh platby
|Současná výše
|Výše od 1. 1. 2026
|Platba na místě
|1 000 Kč
|1 200 Kč
|Platba do 15 dnů
|1 000 Kč
|1 500 Kč
|Pozdější platba
|1 500 Kč
|2 000 Kč
Nezmění se jen výše za zpětné doložení platného dokladu. Cestující, kteří jen zapomenou platný doklad doma a později se s ním prokážou na pokladně DPP, zaplatí stejně jako nyní 50 korun.
Proč se ceny zvedají
Na zvýšení cen jízdného se letos v srpnu po dlouhých jednáních domluvili zastupitelé Středočeského kraje a pražský magistrát kvůli rostoucím nákladům.
„Ceny v posledních letech výrazně stouply a bez zdražení tarifu bychom nedokázali udržet současný rozsah spojů ani pokračovat v modernizaci vozového parku,“ uvedl Borecký.