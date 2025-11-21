Neplať víc, než musíš! Kampaň PID připomíná lednové zdražení jízdného i způsoby, jak ušetřit

Matouš Waller
Matouš Waller
  18:13
Nový tarif Pražské integrované dopravy (PID) začne platit od 1. ledna 2026. Zvýšení cen jízdného se dotkne především Středočechů, v Praze zdraží jen jednorázové jízdné. Na výhodnější možnost nákupu upozorňuje nová kampaň „Neplať víc, než musíš.“
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ROPID

Od začátku nového roku začne platit nový tarif PID, který se dotkne především cestujících ve Středočeském kraji. Řádově o koruny se zvednou také ceny jednotlivého jízdné na území Prahy.

PŘEHLEDNĚ: Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží cesta do regionu

Organizátor veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji ROPID proto spustil novou kampaň Neplať víc, než musíš. Cestující v ní kromě vyšších cen upozorňuje i na výhodnější nákupy jednotlivých jízdenek a elektronických kuponů pro vnější pásma. Výhodnější jízdné najdou v mobilní aplikaci PID Lítačka, jež je dostupná pro Android i iOS.

Rozdílné ceny jízdného

Právě rozlišení cen jízdného podle způsobu nákupu je největší novinkou blížící se změny tarifu Pražské integrované dopravy. ROPID jím reflektuje rozdílné náklady na jednotlivé způsoby prodeje jízdného a chce motivovat k používání mobilní aplikace. Oproti papíru vyjde levněji asi o deset procent.

Vyplatí se lítačka, nebo jednorázová jízdenka? Návod, kdy zvolit jaké jízdné a ušetřit

„Chceme být vůči cestujícím féroví, a proto zavádíme systém, který zvýhodňuje elektronický nákup jízdenek, protože je pro veřejné rozpočty nejlevnější,“ vysvětlil rozhodnutí Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu a mobilitu Středočeského kraje.

Nové ceny jízdného v Praze

V Praze se zdražení dotkne jen krátkodobých jízdenek, jejichž cena se zvedne o patnáct až třicet pět procent v závislosti na způsobu nákupu. Cena dlouhodobých kuponů zůstane i příštím roce stejná jako nyní.

Typ jízdenkySoučasná cenaCena od 1. 1. 2026 2026cena od 1. 1. 2026 v aplikaci
Jízdenka na 30 minut30 Kč39 Kč36 Kč
Jízdenka na 90 minut40 Kč50 Kč46 Kč
Jízdenka 24 hodin120 Kč150 Kč140 Kč
Jízdenka 72 hodin330 Kč350 Kč340 Kč
SMS jízdenka 30 minut31 Kč42 Kč
SMS jízdenka 90 minut42 Kč55 Kč
SMS jízdenka 24 hodin120 Kč150 Kč
SMS jízdenka 72 hodin330 Kč350 Kč

Nové ceny jízdného ve Středočeském kraji

Na plošné zdražení se však musí připravit cestující ve Středočeském kraji. Kromě jednorázového jízdného se zvednou také ceny dlouhodobých kuponů. U obou forem jízdného se ceny v papírové podobě zvednou zhruba o třicet procent, elektronicky pak asi o dvacet procent.

Typ kuponuPásmoSoučasná cenaCena od ledna 2026Cena od ledna 2026 aplikaci
Měsíční1395 Kč494 Kč474 Kč
2605 Kč756 Kč726 Kč
3920 Kč1 150 Kč1 104 Kč
Čtvrtletní11 000 Kč1 250 Kč1 200 Kč
21 575 Kč1 969 Kč1 890 Kč
32 365 Kč2 956 Kč2 838 Kč
Roční13 740 Kč4 675 Kč4 488 Kč
25 735 Kč7 169 Kč6 822 Kč
38 730 Kč10 913 Kč10 476 Kč

Nové ceny za přepravu psů a zavazadel

Od ledna budou vyšší také jízdenky za přepravu psů či objemných zavazadel, které ze současných dvaceti korun vzrostou o pět korun. V elektronické podobě budou o dvě koruny nižší.

Na dvojnásobek ze současné stokoruny se zvýší cena za přepravu na letištní lince Airport Express vedoucí od Hlavního nádraží.

Zvýší se i pokuty

Spolu s vyššími cenami jízdného se na území Prahy zvýší také takzvané přirážky za jízdu bez platného dokladu, lidově pokuty za jízdu na černo. Novinkou je zavedení odlišné výše při platbě revizorovi na místě a nejpozději do patnácti dnů na pokladně.

Druh platbySoučasná výšeVýše od 1. 1. 2026
Platba na místě1 000 Kč1 200 Kč
Platba do 15 dnů1 000 Kč1 500 Kč
Pozdější platba1 500 Kč2 000 Kč

Nezmění se jen výše za zpětné doložení platného dokladu. Cestující, kteří jen zapomenou platný doklad doma a později se s ním prokážou na pokladně DPP, zaplatí stejně jako nyní 50 korun.

Proč se ceny zvedají

Na zvýšení cen jízdného se letos v srpnu po dlouhých jednáních domluvili zastupitelé Středočeského kraje a pražský magistrát kvůli rostoucím nákladům.

„Ceny v posledních letech výrazně stouply a bez zdražení tarifu bychom nedokázali udržet současný rozsah spojů ani pokračovat v modernizaci vozového parku,“ uvedl Borecký.

Neplať víc, než musíš! Kampaň PID připomíná lednové zdražení jízdného i způsoby, jak ušetřit

