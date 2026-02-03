Neseďte doma. Jsou tady zimní výlety s Cyklohráčkem v únoru a březnu 2026

I v letošním roce proto připravují sérii mimořádných zimních jízd, které nabídnou netradiční trasy, zajímavé cíle a jedinečnou atmosféru zimních výletů vlakem.
Malebnou krajinou za stejný tarif
Cyklohráček vyrazí na své výlety vždy kolem 9. hodiny ráno z pražského hlavního nádraží, návrat do Prahy se očekává krátce po setmění. Přestože je o speciální jízdy značný zájem ze strany cestujících, není do vlaku možné provést rezervace míst k sezení. Cyklohráček však nadále jezdí za Tarif Pražské integrované dopravy nebo Tarif Českých drah.
Už v sobotu 7. února se vydá vlak z Prahy na zimní výlet malebnou krajinou jižně od metropole – přes Vrané nad Vltavou a Mníšek pod Brdy až do Dobříše. Zatímco okolí Vltavy nabídne tichou zimní scenérii a krásné výhledy, Brdy přivítají cestující svými lesy vonícími zimou a Dobříš pak elegantní atmosférou historického města se zámkem.
Přehled blízkých Cyklohráčků