Nenápadné otvory Velkou proměnou loni prošla vsetínská mateřská škola v Rokytnici. Její součástí byly mimo jiné i budky zabudované přímo do fasády budov. Ty pomohou k hnízdění zvláště chráněným rorýsům i netopýrům.

„Rorýsi patří ke zvláště chráněným druhům ptáků a v Rokytnici je jejich významné hnízdiště. Pro stavební zásah byla proto potřeba výjimka, která spočívala v zachování hnízdních možností pro tyto ptáky,“ říká ochránce přírody a ornitolog Miroslav Dvorský, který v rokytnické školce dělal biologický průzkum.

Pokud by stavbaři při opravách na ptáky nemysleli, znamenalo by to, že populaci těchto vzácných živočichů v této lokalitě ohrozí.

Na Vsetínsku se rorýsi nevyskytují úplně výjimečně, ale bez podobných opatření by jejich hnízdiště zanikala.