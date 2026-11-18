Praha se stala dějištěm natáčení nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru amerického spisovatele Dana Browna. Filmaři obsadili například Mariánské náměstí, kde vznikaly scény za účasti sanitek, policejních a hasičských vozů i komparzu. Točilo se také v metru, na Letné, roli sehrál i Obecní dům či Čechův most.
V neposlední řadě se natáčení dotklo také dopravy a provozu lanovky na Petřín, která byla kvůli filmování mimo provoz čtyři dny. Štáb Netflixu měl napilno nejen kolem samotné lanové dráhy. Točilo se také na Petřínské rozhledně. Co ale konkrétně? Deník Metro se pokouší poodhalit roušku tajemství, kterou je natáčení osmidílné seriálové adaptace románu Tajemství všech tajemství obestřeno.
Mariánské náměstí
V knize Dana Browna hraje pražské Klementinum, jenž se nachází na Mariánském náměstí, a jeho slavná barokní knihovna jednu z nejdůležitějších rolí celého příběhu. V této knihovně se totiž odehrává dramatická scéna, při níž profesor Robert Langdon (v seriálu ho hraje Morgan Spector) prchá před českou tajnou službou, konkrétně agentem jménem Pavel, a současně pátrá po své partnerce Katherine Solomon. Ta se ukrývá v tajné místnosti, ke které vede schodiště na konci knihovního sálu. Dá se tedy s jistotou předpokládat, že zde štáb Netflixu pořizoval záběry právě pro účely adaptace těchto scén.
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Důležitou roli v příběhu má také Codex Gigas neboli Ďáblova bible. Jde o největší dochovaný rukopis na světě a v knize je v Klementinu vystavena. Ve skutečnosti se ale tato historická kniha nachází ve Švédsku, kam byla odvezena za třicetileté války.
V hlavní roli Petřín
I Petřín patří v románu k nejdůležitějším místům. Kromě toho, že Dan Brown spojuje Petřín s dávnými pohanskými oběťmi a upalováním mladých žen a panen, což má být dodnes stigmatem pro obyvatele metropole, se zde odehraje také několik akčních scén. Na Petřínské rozhledně zažívá hlavní hrdina Langdon dramatickou honičku (opět s Pavlem) a v nedalekém Zrcadlovém bludišti dojde k divoké přestřelce. Významnou roli má také samotná lanovka, která Langdonovi pomůže při útěku a následné záchraně.
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Co se seriálu týče, víme, že se štáb pohyboval na rozhledně a využíval lanovku. „Za hlavní natáčecí den evidujeme celkem 48 uskutečněných jízd v rozsahu skoro tří motohodin. Zajímavým zážitkem bylo sledovat rozsah celé produkce – obrovské množství lidí, techniky a jednotlivých profesí, stejně jako precizní organizaci a koordinaci všech činností,“ svěřila deníku Metro mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková, podle které veškerá spolupráce probíhala dle předchozí domluvy, s maximální vstřícností a vzájemným respektem.
„Rádi bychom poděkovali celému filmovému štábu za skvělou spolupráci. A také zaměstnancům Lanové dráhy Petřín, jejichž nasazení, flexibilita a profesionalita umožnily tuto organizačně náročnou akci úspěšně realizovat,“ dodává pro Metro Řehková.
Šemík by záviděl
Štáb Netflixu zapojil do děje seriálu také luxusní hotel Four Seasons Hotel Prague u Karlova mostu. Ten hraje v knize zajímavou roli. Langdon totiž z jeho okna skočí přímo do Vltavy, která v knize teče hned pod okny. Ve skutečnosti by ale Langdon musel skočit, podobně jako bájný kůň Šemík, několik desítek metrů.
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Kouzlo střihu ale jistě tento nepatrný technický rozpor hravě napraví. Langdon bude mimochodem v seriálu, stejně jako v knize, v mokrém oblečení bojovat se silným proudem a podchlazením, než se mu podaří dostat ke břehu.
Karlův most a další
Seznam lokalit, které lidé od Netflixu v posledních týdnech navštívili, je mnohem delší. Závěrem proto namátkou zmiňme oblíbenou lokalitu většiny štábů točících v Praze – Karlův most. Právě po něm se bude, stejně jako v knize, procházet tajemný Golem.
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A Pražané se nebudou divit, protože v maskách ulicemi metropole, alespoň tedy podle Browna, kráčejí lidé běžně.
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