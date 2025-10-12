Část již zmiňované ulice Politických vězňů v Praze 1 se proto včera začala proměňovat v jednu z ulic kolem newyorské Páté Avenue okolo roku 1870.
Na dohled od komunistů
Filmový štáb natáčí seriál podle románu Edith Wharton. Parkování v části ulice mezi Jindřiškou a Opletalovou není možné do nedělních dvaceti hodin večer. Včera dopoledne v ulici začala montáž nezbytných rekvizit. Na chodník ulice, dlážděné kočičími hlavami se instalují zelené newyorské plynové lucerny.
Zhruba deset jich stojí od sídla KSČM po křižovatku Politických vězňů s Olivovou ulicí. Vjezd zakázán do ulice není, jen parkování. Rovněž pohyb pěších zůstává bez omezení, situace se ale patrně může změnit.
Nevinný Scorsese
Seriál má mít osm epizod, část z nich filmaři natočí v Česku. Jedná se o romantický příběh lásky, která se kvůli společenským konvencím nenaplnila. Výpravný film podle románu natočil Martin Scorsese v roce 1993, první filmová adaptace pochází zřejmě z roku 1934.
Věk nevinnosti je především příběhem romantické dvojice, v seriálu Netflixu ji ztvární britský herec Ben Radcliffe a americko-norská herečka a modelka Kristine Froseth. Radcliffa mohli diváci vidět v romantické komedii z roku 2014 Zuřivá salsa, u Frosethové se zmiňuje loňský sci-fi thriller Desert Road. Oba rovněž účinkovali v mnohých seriálech.
Z dalších postav se v seriálu v roli krásné a svůdné hraběnky objeví americká modelka a herečka Camila Morrone, známá například z loňského krimidramatu Marmeláda.
Slavná autorka
Edith Wharton (1862-1937) napsala bezmála padesát knih. Nejznámější jsou Dům radovánek, Zvyky této krajiny a právě Věk nevinnosti z roku 1920, ověnčený Pulitzerovou cenou. Romány se zabývají složitostí řešení osobní zodpovědnosti jedince vůči společnosti.