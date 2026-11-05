Od zahájení zkušebního provozu 22. září do konce října se novou petřínskou lanovkou svezlo celkem 413 615 cestujících. V průměru tak přepraví více než deset tisíc lidí denně. Velký zájem potvrzuje také 754 mimořádných jízd, které Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) vypravil nad rámec běžného jízdního řádu.
„Čekali jsme, že zájem bude velký, ale že až tak velký, to asi nečekal nikdo,“ svěřil deníku Metro mluvčí DPP Daniel Šabík.
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Dopravní podnik proto rozhodl, že lanovka zůstane v provozu podle letního jízdního řádu i během podzimních a zimních měsíců. Cestující tak nepřijdou o dosavadní četnost spojů ani v chladnější části roku. Pokud bude zájem dál vysoký, DPP je připraven vypravovat další posilové jízdy.
Největší nápor je o víkendech
Nejvíce lidí míří na Petřín nepřekvapivě o víkendech a státních svátcích. Během 13 takových dnů využilo lanovku téměř 160 tisíc cestujících, tedy bezmála 40 procent všech přepravených pasažérů. Průměrně to představovalo 12 228 lidí za den.
Dosavadním rekordem je neděle 27. září, kdy lanovka přepravila 16 523 cestujících. Mírně převažují lidé cestující z Újezdu směrem na Petřín, kteří tvoří přibližně 58 procent poptávky.
Od zahájení provozu absolvovaly vozy celkem 7 624 jízd. Kromě pravidelných spojů a mimořádných jízd podnik eviduje také 162 režijních jízd. Nejvíce posilových spojů, celkem 70, bylo potřeba vypravit v sobotu 26. září.
Kvůli Netflixu se lanovka na čtyři dny zastaví
Neobvyklý důvod přerušení provozu čeká lanovku v listopadu. Od úterý 10. do pátku 13. listopadu nebude jezdit kvůli natáčení seriálové adaptace nové knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství, kterou připravuje platforma Netflix.
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V osmihodinové seriálové minisérii se neobjeví pouze samotná lanovka. Filmový štáb využije také petřínskou rozhlednu, pražské tramvaje a metro. Natáčení tak představí Prahu a její městskou hromadnou dopravu divákům po celém světě. Provoz lanovky bude obnoven v sobotu 14. listopadu.
Pravidelná údržba až na jaře
Obvyklá podzimní odstávka kvůli technické revizi a údržbě se letos konat nebude. Lanovka totiž zahájila provoz s cestujícími až ve druhé polovině září, další několikatýdenní přerušení proto není podle DPP nutné.
Pravidelná jarní údržba je naplánována od 8. do 25. března 2027. Podnik termín zvolil tak, aby lanovka mohla po dokončení prací znovu vyjet ještě před velikonočními svátky.