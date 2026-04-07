Na rohu ulic Na Klášterním a Na Vypichu otevře 8. dubna městská část Praha 6 unikátní prostor pro volnou dětskou hru. Na rozdíl od klasických hřišť s unifikovanými herními prvky nabízí dobrodružné hřiště Vypich dětem palety, prkna, lana, sítě či staré záclony. K dispozici mají i skutečné nářadí – kladiva, pily a hřebíky.
Pod dohledem dospělých herních průvodců si tak mohou samy budovat bunkry, domečky nebo nové herní konstrukce. „V době všudypřítomných obrazovek hřiště vrací dětem do rukou skutečné nástroje. Děti se zde samy rozhodují, co budou dělat a jak svůj čas využijí. Učí se spolupracovat, řešit problémy a překonávat překážky, přičemž zažívají radost z toho, co vytvořily vlastníma rukama,“ popisuje za Prahu 6 radní pro životní prostředí a klima Petr Palacký.
Pod vedením zkušených průvodců
„Je skvělé, že se nám podařilo tento celosvětově úspěšný koncept přenést do České republiky a Prahy 6 v trvalé podobě. Je to místo, kde děti nejsou jen pasivními uživateli, ale architekty vlastního prostoru.,“ uvádí starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek.
Na bezpečnost dbají proškolení průvodci, kteří do hry aktivně nezasahují, ale učí děti správně zacházet s nástroji a dbají na dodržování pravidel.
Praktické informace pro návštěvníky Vypichu
Inspirace přišla z Dánska
Koncept dobrodružného hřiště, který vznikl v roce 1943 v Dánsku, byl v České republice poprvé vyzkoušen v červnu 2024 v Praze 6 na dočasném dobrodružném hřišti Na Kocínce. V roce 2025 městská část projekt dočasného dobrodružného hřiště zopakovala, tentokrát v lokalitě Pod Juliskou.
Hřiště má i Praha 10
Podobné hřiště letos zpřístupní i Praha 10. Slavnostní otevření na Solidaritě proběhne dnes, hřiště bude k dispozici veřejnosti až do 30. května 2026.
Otevřeno je od úterý do sobota od 13:00 do 18:00 zdarma. Školy a organizované skupiny si mohou rezervovat termíny v pátek od 9:00 do 12:00, účast dětí bude zpoplatněna 50 Kč na dítě. Kapacita je přibližně 35 dětí, rezervace je nutná.
Hřiště na Solidaritě, kontakty pro veřejnost a školy
Otevře se ještě jedno
Také v Praze 3 letos vznikne netradiční dobrodružné hřiště, kde děti místo klasických atrakcí staví bunkry, tvoří z nejrůznějších materiálů a učí se spolupracovat.
Dobrodružné hřiště u Pražačky otevře zhruba za týden.
Dobrodružné hřiště u Pražačky