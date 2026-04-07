Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Pavel Hrabica
  13:01
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a dávají jim svobodu tvořit svět podle vlastní fantazie. Letos na jaře najdete speciální herní prvky hned na třech místech v Praze.
Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky šikovnosti samotných dětí, ale také herních lektorů. Na Žižkově stojí jeden velký bunkr. Už má několik místností, střechu a v plánu je i druhé patro. Děti pracují s pilou a nejraději s vrtačkou, se kterou přivrtávají vruty, aby jim bunkr dobře držel a byl stabilní. | foto: MĚSTO PŘÁTELSKÉ K DĚTEM

Na rohu ulic Na Klášterním a Na Vypichu otevře 8. dubna městská část Praha 6 unikátní prostor pro volnou dětskou hru. Na rozdíl od klasických hřišť s unifikovanými herními prvky nabízí dobrodružné hřiště Vypich dětem palety, prkna, lana, sítě či staré záclony. K dispozici mají i skutečné nářadí – kladiva, pily a hřebíky.

Pod dohledem dospělých herních průvodců si tak mohou samy budovat bunkry, domečky nebo nové herní konstrukce. „V době všudypřítomných obrazovek hřiště vrací dětem do rukou skutečné nástroje. Děti se zde samy rozhodují, co budou dělat a jak svůj čas využijí. Učí se spolupracovat, řešit problémy a překonávat překážky, přičemž zažívají radost z toho, co vytvořily vlastníma rukama,“ popisuje za Prahu 6 radní pro životní prostředí a klima Petr Palacký.

Pod vedením zkušených průvodců

„Je skvělé, že se nám podařilo tento celosvětově úspěšný koncept přenést do České republiky a Prahy 6 v trvalé podobě. Je to místo, kde děti nejsou jen pasivními uživateli, ale architekty vlastního prostoru.,“ uvádí starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek.

Na bezpečnost dbají proškolení průvodci, kteří do hry aktivně nezasahují, ale učí děti správně zacházet s nástroji a dbají na dodržování pravidel.

Praktické informace pro návštěvníky Vypichu

  • Lokalita: Roh ulic Na Klášterním a Na Vypichu
  • Otevírací doba: Středa až neděle, 14:00 – 19:00 (pro veřejnost zdarma)
  • Cílová skupina: Primárně děti 7–15 let (mladší pouze v doprovodu)
  • Školy: Dopolední programy po předchozí domluvě (50 Kč/žák)
  • Více na www.dobrodruznehristevypich.cz

Inspirace přišla z Dánska

Koncept dobrodružného hřiště, který vznikl v roce 1943 v Dánsku, byl v České republice poprvé vyzkoušen v červnu 2024 v Praze 6 na dočasném dobrodružném hřišti Na Kocínce. V roce 2025 městská část projekt dočasného dobrodružného hřiště zopakovala, tentokrát v lokalitě Pod Juliskou.

Hřiště má i Praha 10

Podobné hřiště letos zpřístupní i Praha 10. Slavnostní otevření na Solidaritě proběhne dnes, hřiště bude k dispozici veřejnosti až do 30. května 2026.

Otevřeno je od úterý do sobota od 13:00 do 18:00 zdarma. Školy a organizované skupiny si mohou rezervovat termíny v pátek od 9:00 do 12:00, účast dětí bude zpoplatněna 50 Kč na dítě. Kapacita je přibližně 35 dětí, rezervace je nutná.

Hřiště na Solidaritě, kontakty pro veřejnost a školy

Otevře se ještě jedno

Také v Praze 3 letos vznikne netradiční dobrodružné hřiště, kde děti místo klasických atrakcí staví bunkry, tvoří z nejrůznějších materiálů a učí se spolupracovat.

Dobrodružné hřiště u Pražačky otevře zhruba za týden.

Dobrodružné hřiště u Pražačky

  • Kdy a kde: 15. dubna – 31. srpna 2026. St–Ne, 14:00–18:00.
  • Nad Ohradou 17, Praha 3
  • Hřiště je primárně určeno pro děti od 7 do 15 let, mladší mohou dorazit v doprovodu dospělých.
  • Otevřeno je od středy do neděle vždy od 14 do 18 hodin, a to od poloviny dubna až do konce srpna. Vstup je zdarma, stačí si jen vzít oblečení, které se může ušpinit.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Výtoň

Výtoň

Čekání na opravu. Vyšehradský železniční most.

vydáno 7. dubna 2026  12:49

Chráněné louky ukládají podle vědců do půdy víc uhlíku než obhospodařované

ilustrační snímek

Dlouhodobě chráněné louky ukládají do půdy významně více uhlíku než intenzivně obhospodařované travní porosty. Schopnost krajiny přirozeně ukládat uhlík je...

7. dubna 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Zatím čtyři z pěti obviněných z útoku v Pardubicích podali stížnost proti vazbě

ilustrační snímek

Čtyři obvinění z teroristického útoku v Pardubicích, kteří jsou ve vazbě, už proti ní podali stížnost, pátý, který je ve vazbě od pondělí, si ponechal lhůtu....

7. dubna 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

Zlínský cestovatelský festival Culturea představí Peru a Portugalsko

ilustrační snímek

Zlínský cestovatelský festival Culturea představí letos Peru a Portugalsko. Uskuteční se ve středu 8. dubna v Baťově institutu. Festival 14. rokem pořádají...

7. dubna 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Liberecká univerzita nabízí firmám pomoc při analýzách materiálů, platí jen DPH

ilustrační snímek

Liberecký univerzitní výzkumný ústav CXI nabízí firmám pomoc při analýzách materiálů, například výrobních vad či defektů. Za výzkum chce od nich zaplatit jen...

7. dubna 2026  10:33,  aktualizováno  10:33

Jeden strom, jedno jméno, jeden osud. Na Třebíčsku otevřou stezku parašutistů

Alej československých parašutistů připomínají vedle lip také vlajky obou zemí,...

Mezi obcemi Vladislav, Střížov a Dolní Vilémovice na Třebíčsku přibude neobvyklá zajímavost. Příslušníci klubu válečných veteránů tu otevřou naučnou stezku parašutistů Jana Kubiše a Jaroslava...

7. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Stížnost na bití i špatnou hygienu. Policie znovu prověří možné týrání dětí v domově

Ilustrační snímek

Policie musí znovu otevřít kauzu možného týrání klientů s mentálním postižením v pobytovém zařízení v Lipníku na Mladoboleslavsku, nařídil Ústavní soud (ÚS). Původně policie nikoho neobvinila a...

7. dubna 2026  12:12

Chrudimský 43. výsadkový pluk už má téměř 1000 vojáků z povolání

ilustrační snímek

Chrudimský 43. výsadkový pluk dokončuje transformaci z původního praporu. V současnosti je schopen standardního nasazení a plní úkoly týkající se české armády...

7. dubna 2026  10:28,  aktualizováno  10:28

Českobudějovická nemocnice vyměnila s asistencí robota pacientovi obě kyčle

ilustrační snímek

Českobudějovická nemocnice operovala pacienta, jemuž při jednom zákroku lékaři vyměnili oba kyčelní klouby. Při operaci využili asistenci robota. Jse o jednu z...

7. dubna 2026  10:18,  aktualizováno  10:18

Výzkum: Mnozí muži jsou single nedobrovolně, ženám to tolik nevadí

ilustrační snímek

V Česku žije přibližně 18 procent lidí bez partnerského vztahu. Zatímco ženy častěji zůstávají single dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, u mužů...

7. dubna 2026  10:15,  aktualizováno  10:15

V rezervaci u hranic našli lidské kosti. Jde o muže, který zmizel při blackoutu?

ilustrační snímek

Nález lidských kosterních ostatků nedaleko česko-polských hranic řeší kriminalisté na Liberecku. Totožnost mrtvého zatím neznají. Nemohou ani vyloučit, že se stal obětí trestného činu. Místní...

7. dubna 2026  11:52

V kladenském ekocentru vznikl pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září

ilustrační snímek

V kladenském Naučném středisku ekologické výchovy (NSEV) v lokalitě Čabárna je nový pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září. Areál také čeká postupná...

7. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

