Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Marek Hýř
Marek Hýř
  6:06aktualizováno  7:39
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Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost otevřena jen párkrát v roce. Dostanou se sem navíc jen členové New York Transit Museum. | foto: Profimedia.cz

Historická fotografie stanice City Hall v newyorském metru. Snímek vznikl mezi...
Historická kolorovaná pohlednice zachycuje stanici City Hall v newyorském metru...
Rozpadající se nádraží Vyšehrad. Aktuálně je uzavřen chodník k sousední silnici...
Rozpadající se nádraží Vyšehrad. Aktuálně je uzavřen chodník k sousední silnici...
6 fotografií
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo nenastupuje ani nevystupuje. Stanice City Hall je druhou zastávkou našeho seriálu, který čtenářům představuje nejzajímavější podzemní dráhy světa.

Psal se rok 1904. České země byly součástí Rakouska-Uherska a Pražané se po městě vozili elektrickými tramvajemi. Přes Karlův most ale stále jezdila také koňka, kterou čekaly poslední měsíce provozu. O metru si mohli lidé nechat jen zdát. Přitom už o šest let dříve navrhl pražský obchodník Ladislav Rott vybudování podzemní dráhy. Neuspěl.

Zato na druhé straně Atlantiku právě slavnostně otevírali první newyorské metro. A jeho největší chloubou se stala stanice City Hall. Žádné obyčejné nástupiště, ale téměř podzemní palác.

New York chtěl ohromit svět

Na začátku 20. století představovalo metro pro New York obrovský technologický skok. První linka společnosti Interborough Rapid Transit spojovala City Hall se 145. ulicí a měla 28 stanic. Její provozovatelé lákali cestující sloganem „Z City Hall do Harlemu za 15 minut“.

Historická fotografie stanice City Hall v newyorském metru. Snímek vznikl mezi lety 1900 a 1906, tedy v době otevření první podzemní dráhy ve městě.

Nový dopravní systém měl ukázat, že New York dokáže konkurovat evropským metropolím, jako byly Londýn nebo Paříž. A právě City Hall se stala jeho výkladní skříní.

Stanici navrhli architekti ze studia Heins & LaFarge. Jejím nejvýraznějším prvkem jsou klenuté stropy obložené keramickými dlaždicemi podle systému španělského stavitele Rafaela Guastavina. Podobné klenby lze obdivovat například na slavném newyorském nádraží Grand Central Terminal.

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Nechyběly ani mosazné lustry nebo světlíky s ametystově zbarveným sklem. Stanice tak připomínala spíše reprezentativní sál než místo, kde lidé čekají na vlak.

Otevření metra bylo pro Newyorčany mimořádnou událostí. Zájem veřejnosti byl obrovský. New York v říjnu 1904 získal dopravní systém, který měl zásadně proměnit fungování města. Jenže právě technický pokrok nakonec přispěl k zániku jeho nejkrásnější stanice.

Historická kolorovaná pohlednice zachycuje stanici City Hall v newyorském metru na počátku 20. století. Stanice byla otevřena v roce 1904.

Příliš krátká a zakřivená

City Hall měla jednu zásadní nevýhodu. Její nástupiště leží v ostrém oblouku. Zatímco původním pětivozovým soupravám to nevadilo, s postupným prodlužováním vlaků začala stanice ztrácet svůj význam.

Ve 40. letech už newyorské metro využívalo i desetivozové soupravy. Prodloužení nástupiště v tak výrazném oblouku by bylo technicky komplikované a nákladné. Navíc nedaleká stanice Brooklyn Bridge nabízela cestujícím lepší dopravní spojení.

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A tak padlo rozhodnutí. Dne 31. prosince 1945 se stanice City Hall pro veřejnost uzavřela. Po pouhých 41 letech provozu.

Trochu jako Vyšehrad

Příběh newyorské stanice duchů má překvapivou paralelu v Praze. Zdejší secesní nádraží Vyšehrad vznikalo v letech 1904 až 1906, tedy prakticky ve stejné době jako newyorská City Hall. Také ono kdysi vítalo cestující, v současnosti kolem něj ale vlaky pouze projíždějí.

Na Vyšehradě přestaly spoje zastavovat v roce 1960. A podobně jako v New Yorku je také zde problémem zakřivení kolejí. Právě poloha v oblouku je jednou z překážek případného obnovení zastávky. Před pár lety se navíc začalo mluvit o tom, že ve zchátralé budově vzniknou mikrobyty i luxusní penthousy.

Rozpadající se nádraží Vyšehrad. Aktuálně je uzavřen chodník k sousední silnici kvůli padající omítce. (17. února 2023)

Vraťme se ale do New Yorku. Od uzavření stanice City Hall se mnohé změnilo. Původní pokladny i dřevěné lavice zmizely a některé světlíky jsou poškozené. To nejcennější ale zůstalo. Klenuté stropy, elegantní oblouky a historická výzdoba stále připomínají dobu, kdy mělo metro nejen přepravovat cestující, ale také ohromovat svou architekturou.

Jak se tam dostat?

Přestože City Hall není běžně přístupná, úplně zapomenutá nezůstala. New York Transit Museum pořádá příležitostné komentované prohlídky, při nichž mohou návštěvníci obdivovat její původní architekturu. Čekací listina je však dlouhá.

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Podle některých zdrojů ale ještě existuje jedna možnost, jak stanici alespoň zahlédnout. Vlaky newyorského metra linky 6 totiž za konečnou Brooklyn Bridge-City Hall pokračují obratištěm, které vede právě přes opuštěnou stanici. Jízdní řád však cestujícím nařizuje na konečné ze soupravy vystoupit. Přesto se už našlo mnoho rebelů, kteří slavnou stanici duchů takto projeli. Důkazy najdete na YouTube.

Seriál Metrem světem

  • Věděli jste, že v tokijském metru QR kódy na dveřích vlaků ovládají nástupištní zábrany? Nebo že ve špičce speciální zaměstnanci pomáhají cestujícím nastoupit do přeplněných vozů? První díl nového seriálu deníku Metro vás zavede právě do japonské metropole.
  • V papírovém vydání článek vyšel ve středu 21. října. Webovou verzi článku doplňují další fotografie a instagramové video z Tokia.
Vlaky na některých trasách projedou podzemím a bez přestupu pokračují na běžné...
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Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

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