Už v úterý 1. září se mezi ulicemi Na Julisce a Pod Juliskou v Dejvicích poprvé otevře veřejnosti nová svahová klouzačka. Měří přesně 40,2 metru, a podle radnice šesté městské části jde o nejdelší atrakci svého druhu v Praze a jednu z nejdelších v republice.
Slavnostní otevření je naplánované na 15:30. Atrakce přitom není jen pro malé děti. Používat ji mohou lidé s výškou alespoň 120 centimetrů a hmotností do dvou set kilogramů. Na dráze smí být vždy pouze jeden člověk.
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Klouzačka za 3,8 milionu
Část místních se na klouzačku těší a další část řeší její cenu. Podle aktuálních informací radního Prahy 6 Petra Palackého, který má na šestce na starost životní prostředí a klima, vyšla samotná klouzačka na 3,8 milionu korun. Starší zprávy částku zaokrouhlují na téměř čtyři miliony.
Radnice investici obhajuje tím, že nechce ve veřejném prostoru stavět pouze klasická dětská hřiště. Palacký dlouhodobě prosazuje prvky, které mají přitáhnout i starší děti a dospělé.
„Od svého nástupu do funkce se snažím, abychom co nejvíc narušili fádnost klasických dětských hřišť. Abychom narušili představu, že děti patří jenom do hřiště za plot, protože zbylý svět je pro ně nebezpečný anebo nudný,“ komentuje radní.
Právě argument, že se na klouzačce mohou svézt i dospělí, pokud se tedy vejdou do váhového limitu dvě stě kilo, se stal jedním z hlavních motivů projektu. Na sociálních sítích se ale vedle nadšení z neobvyklé atrakce objevují také pochybnosti, zda je několik milionů korun za podobný prvek rozumná investice.
A radní už má na kritiku připravenou odpověď. Podle něj jsou peníze vynaložené dobře a obyvatele vyzývá, aby si atrakci sami vyzkoušeli.
Pozor na rychlost
Kdo čeká obyčejnou pomalou klouzačku, může být překvapený. Podle Palackého je jízda poměrně rychlá. Bezpečné zastavení má zajistit dlouhý rovný dojezd. Zároveň platí jednoduché pravidlo: na klouzačce může být současně pouze jeden člověk.
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Zpátky nahoru se návštěvníci dostanou po schodech. Ty už mají nejlepší léta za sebou a jejich kompletní rekonstrukci připravuje Technická správa komunikací. V souvislosti s instalací klouzačky ale prošly alespoň nejnutnějšími havarijními opravami.
Každý den, ale ne za deště
Po otevření má být atrakce přístupná každý den. Přes noc se bude z bezpečnostních důvodů zavírat. Provoz se přeruší také tehdy, když teplota klesne pod čtyři stupně Celsia nebo při větších deštích.
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Důvodem uzavření při dešti není primárně bezpečnost. Voda by se mohla dostat dovnitř konstrukce a následně zhoršit podmínky pro jízdu.
Otevření doprovodí také program v nedaleké Stanici techniků DDM, kde se během odpoledne uskuteční workshopy a koncerty.
Nezaseknu se tam?
Podle Palackého je odpověď na otázku výše jednoznačné ne. „Rychlost samozřejmě můžete ovlivnit, jednak nohama, jednak třeba tím, jak moc klouzavé si na sebe vezmete kalhoty,“ uzavírá Palacký.