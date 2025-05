V době, kdy všichni neustále dohání zážitky a bojují s pocitem, že jim něco uniká, nabízí festival alternativu – prostor k tvorbě, sdílení a odpočinku. „Pomocí festivalu chceme vytvořit prostor, kde se mladí lidé mohou umělecky realizovat, vzájemně se inspirovat a načerpat nové zkušenosti,“ vysvětlují organizátoři.

Na své si přijdou nejen milovníci divadla, ale i živé hudby a workshopů. Dramaturgie festivalu cílí na mladé tvůrce a diváky ve věku 16–24 let a chce jim ukázat, že divadlo není žádná zaprášená nuda.

No FOMO!

Letos se festival nese v duchu hesla „No FOMO, just chill.“ Co to znamená? Že není třeba se bát, že vám něco uteče. FOMO neboli Fear of Missing Out je fenomén dnešní doby a hlavně sociálních sítí. Festival studentského divadla v Divadle v Celetné a v Solné věži proti chce proti fenoménu bojovat klidem, nadhledem a radostí z přítomného okamžiku.

Festival přitom není jen o performanci. Usiluje také o propojení různých komunit – například navázáním spolupráce s dětskými domovy. Vzniká tak nejen kulturní, ale i sociální most.