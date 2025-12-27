Noc betlémů je celorepublikovou akcí. V muzeích, výstavních prostorách i kostelích v celé zemi si návštěvníci mohou prohlédnout tyto mistry betlémářského umění při svíčkách, pod večerním osvětlením nebo s doprovodným programem komentovaných prohlídek či koncertů.
Milujeme betlémy
Mezi klíčová místa v metropoli, která se letos do akce zapojují, patří jednak Břevnovský klášter. Pouze dnes až do 20.00 tu probíhá výstava Milujeme betlémy s komentovanými prohlídkami autorů betlémů při nočním osvětlení.
Zpřístupněná střecha
Zítra od 17.00 do 20.00 si mohou návštěvníci Národního zemědělského muzea prohlédnout výstavu České lidové papírové betlémy ve zcela jiném světle. Součástí je i zpřístupněná střecha s výhledem na osvětlenou Prahu a možnost ochutnat teplé nápoje v Mlsné kavárně. V 18.30 je navíc připravena komentovaná prohlídka s ředitelem Muzea českých Vánoc Vladimírem Glaserem.
I za hranicemi Prahy
Noc betlémů se nicméně koná po celé republice, a to ode dneška do úterý 30. prosince. V okolí Prahy lze navštívit Roztoky, Říčany, Ořech, Starou Boleslav.