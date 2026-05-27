Tématem letošního sedmnáctého ročníku celorepublikové akce Noc kostelů je „odvaha“, která má tisíce podob. Toto téma se bude prolínat celým připravovaným doprovodným programem, přednáškami i komentovanými prohlídkami. Letos navíc Praha láká na několik premiér. Vedle tradičních míst totiž poprvé odhalí i zcela nové, dosud nepřístupné lokality.
Program a vstupenky na Noc kostelů
Program Noci kostelů bude začínat v odpoledních hodinách a končit po setmění. Každá zapojená lokalita chystá vlastní program, od klasických prohlídek po zábavu pro nejmenší návštěvníky. Vstupné je i v letošním roce zcela zdarma.
5 tipů, co vidět v Praze
1. Praha 1 - Kostel sv. Benedikta, Hradčany: Kostel bude otevřený od 16 do 23 hodin, na návštěvníky čeká několik aktivit, například výroba a pouštění papírových lodiček, aktivita Šlápnout do louže nebo společná vedená meditace.
2. Praha 1 - Kaple Panny Marie, Staroměstská radnice: Kaple bude otevřena od 17 do 23 hodin. Lákadlem je tvořivá dílna pro děti a možnost nahlédnout do srdce pražského orloje.
3. Praha 2 - Kaple svaté Rodiny, Vinohrady: Bývalá vinice pod Nuselskými schody nebývá běžně přístupná veřejnosti. Otevřena bude od 16 do 22 hodin. Na programu budou kreativní workshopy pro malé i velké, přednáška s čajovou degustací, autorské čtení a další.
4. Praha 8 – Husova kaple, Libeň: Možnost návštěvy kaple bude od 16:30 do 22 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na grilovačku, výstavu obrazů nebo biblickou meditaci.
5. Praha 10 – SafePoint, Vršovice: Komunitní modlitební místnost bude otevřena od 18 do 22 hodin. Nabídne možnost zahrát si deskové hry, nakreslení karikatury a promítání.
Aplikace Noc kostelů
Pro snadnější orientaci v programu lze využít mobilní aplikaci Noc kostelů, která návštěvníkům umožňuje pohodlné vyhledávání zapojených míst a plánování osobních tras přímo v telefonu.
- Aplikace umožňuje ukládat navštívené kostely do „poutnického pasu“, vytvářet si vlastní trasy nebo program.
- Součástí aplikace je také zobrazení nejbližších kostelů a modliteben podle GPS polohy uživatele.
Speciální jízda s Hurvínkem v Plzni
Celorepubliková akce připravuje zajímavé aktivity i v dalších krajích. Doprava na Noc kostelů v plzeňské diecézi potěší milovníky historických vlakových souprav. Mezi některými kostely v Plzeňském kraji bude možné se svézt motorovým vozem Hurvínek (M131.1).
- Hurvínek během pátku 29. května 2026 projede tři trasy.
- Jízdní řád je k nalezení na webu pořadatele Noci kostelů.