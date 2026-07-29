Bezdomovci se stali součástí každodenní reality. Kolem lidí bez střechy nad hlavou, ale i kolem žebráků (organizovaných i neorganizovaných) procházíme bez zastavení. Zvykli jsme si.
V létě je příležitostí narazit na odpočívající lidi víc. Nemrzne, když nepadají husté kapky deště, dá se odpočívat a spát vlastně kdekoli. Ti, kteří se na ulici uloží ke spánku, to obvykle neřeší. Bez ohledu na ruch kolem.
Není cílem fotografií, které tady uvidíte, kohokoli zesměšňovat nebo urážet. Je to jen kronika každodenního uličního života. Údaje, kolik lidí nemá v Česku domov, se značně liší. Úřady hovoří asi o 25 tisících, neziskovky pomáhající bezdomovcům až o 70 tisících osob, včetně dětí.
Na ulici ale nenarazíte jen na homeless. I lidé těžce znavení alkoholem, kteří mají v kapse klíče od nějakého domova, jsou k vidění.