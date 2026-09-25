Páteř městské hromadné dopravy v Praze tvoří tři trasy metra, doplněné 26 tramvajovými a desítkami autobusových či trolejbusových linek, které se na zastávkách zjevují každých pár minut. V noci se však nabídka spojů smrskne na devět tramvajových a 31 autobusových linek.
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Metro po půlnoci? Více než polovina Pražanů je pro delší noční provoz
I v rozmezí přibližně od půlnoci do půl páté ráno – tedy zhruba v době, kdy nejezdí metro – se díky nim není problém přepravit takřka kamkoli po městě. Poslední spoje metra projíždějí centrem okolo půlnoci, každá z nich (a každým směrem) nicméně jindy.
Kdy a kde noční pouť začít
Nebudeme si nalhávat, noční spoje jezdí v citelně delších intervalech, potemnělou cestu napříč metropolí se tedy vyplatí pečlivě naplánovat, obzvlášť vyžaduje-li dosažení kýžené destinace i absolvování přestupu.
Jízdní řády a jízdenky
Můžeme předpokládat, že každý Pražan systém noční MHD zná, a článek, který má na takovou cestu připravit, tak vlastně nemusí číst. U návštěvníka zase můžeme předpokládat, že bude chtít cestovat z centra do okrajovější části města. Pokud má zájem jen o přesun po centru, bude vpravdě vhodnější využít ten nejspolehlivější dopravní prostředek – vlastní nohy.
Noční spoje totiž jezdí jen jednou za půl hodiny – a to i v noci na sobotu a neděli. Tak často se také vozy všech devíti linek sjedou na zastávce Lazarská v samém srdci města. Ta je epicentrem celé pražské MHD po ukončení běžného provozu.
Tramvajemi či autobusy noční Prahou...
Právě devítka tramvajových linek tvoří základ noční dopravy po městě. Obsluhuje naprostou většinu zastávek na tramvajové síti – nejezdí pouze na krátkých úsecích do Radlic a na Podbabu.
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Na ně, stejně jako na řadu zastávek v centru, ale hlavně v okrajových částech Prahy, jezdí 31 linek nočních autobusů. Ty na rozdíl od tramvají nemají pevně stanovený ústřední bod – většina z nich se centru vyhýbá, i když část linek má také trasu v okolí Karlova Náměstí.
Nocí na letiště Ruzyně
Liší se i jejich intervaly. Páteřní linky jezdí po půlhodině, ty okrajovější pak každou hodinu. Organizátor pražské MHD ROPID myslí i na vzájemné přestupy – autobusy navazují na tramvajové rozjezdy, což ale neznamená, že se spoje se setkávají i na všech dalších přestupních uzlech.
...nebo autobusy a vlakem i mimo ni
Řešení máme samozřejmě i pro ty návštěvníky, kteří do metropole přijeli hýřit na kratší dobu a přejí si ji týž den (či noc) opustit. Poslední vlakové spoje však není rozumné brát na lehkou váhu, neboť stejně jako metro v noci zkrátka nejezdí.
Poslední spoje jedou už krátce po půlnoci, ty první pak až po čtvrté ráno. V jejich případě je středobodem Hlavní nádraží, ze kterého vyjíždí osm vlakových spojů do všech směrů. Výjimkou je trasa S3 na Mělník, která vyjíždí o tři minuty později. Vybrané linky navíc začínají na jiných pražských nádražích.
A ještě ujištění pro ty, kteří velkoměstu nevěří a obzvlášť v noci – Praha patří k nejbezpečnějším městům Evropy. Nočními spoji navíc běžně jezdí i revizoři nebo hlídky Městské policie. Ale nic není dokonalé, i v metropoli jsou místa, kterým se i rodilý pražan v noci rád vyhne.
Brněnské rozjezdy
Ač noční hromadná doprava v Praze patří k naprosté špičce, co se týče rozsahu i organizovanosti si s ní nijak nezadají například legendární brněnské rozjezdy. Jejich středobodem je tamní Hlavní nádraží: na prostranství před budovou se několikrát za noc setkává všech jedenáct linek najednou.
Systém noční dopravy v Brně se začal formovat v 70. letech – tehdy ji zajišťovaly kromě autobusů i trolejbusy a tramvaje. Současnou podobu má pak od roku 2000 a letos tak slaví už dvacet šest let provozu. Před několika lety se už svou proslulostí zasloužily i o vlastní komiks.