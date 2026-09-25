Noční Praha pro začátečníky: Do kdy jezdí metro, jak jezdí noční spoje a kde přestoupit

Matouš Waller
Matouš Waller
  19:19
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Noční tramvaj na Masarykově nádraží. | foto: Dopravní podnik Praha

Na výlet hromadnou dopravou v metropoli se po setmění vydají jen ti nejotrlejší. Vždyť v pražských vozech MHD narazí většinou na rozjařené hloučky mládeže, bohapusté opilce ujíždějící za novými zážitky a páry vracející se z některého z pražských divadel, bázlivě se krčící v rohu. Cestování nočními spoji je přitom o poznání pohodlnější – a s naším přehledem i docela jednoduché.

Páteř městské hromadné dopravy v Praze tvoří tři trasy metra, doplněné 26 tramvajovými a desítkami autobusových či trolejbusových linek, které se na zastávkách zjevují každých pár minut. V noci se však nabídka spojů smrskne na devět tramvajových a 31 autobusových linek.

Metro po půlnoci? Více než polovina Pražanů je pro delší noční provoz

I v rozmezí přibližně od půlnoci do půl páté ráno – tedy zhruba v době, kdy nejezdí metro – se díky nim není problém přepravit takřka kamkoli po městě. Poslední spoje metra projíždějí centrem okolo půlnoci, každá z nich (a každým směrem) nicméně jindy.

Kdy a kde noční pouť začít

Nebudeme si nalhávat, noční spoje jezdí v citelně delších intervalech, potemnělou cestu napříč metropolí se tedy vyplatí pečlivě naplánovat, obzvlášť vyžaduje-li dosažení kýžené destinace i absolvování přestupu.

Jízdní řády a jízdenky

  • Noční přesuny po městě nevyžadují žádné nákupy dalších jízdenek. Na spoje platí běžné lístky i předplatní kupony.
  • Základem pro snadnou orientaci v pražské MHD je aplikace PID lítačka (Android a iOS). Pokrývá celou síť hromadné dopravy, včetně vlaků.
  • V regionálních vlacích lze pro hledání spojení či nákup jízdenek použít také aplikaci Můj vlak dostupnou pro iOS i Android. Lístky jsou však méně výhodné.

Můžeme předpokládat, že každý Pražan systém noční MHD zná, a článek, který má na takovou cestu připravit, tak vlastně nemusí číst. U návštěvníka zase můžeme předpokládat, že bude chtít cestovat z centra do okrajovější části města. Pokud má zájem jen o přesun po centru, bude vpravdě vhodnější využít ten nejspolehlivější dopravní prostředek – vlastní nohy.

Noční spoje totiž jezdí jen jednou za půl hodiny – a to i v noci na sobotu a neděli. Tak často se také vozy všech devíti linek sjedou na zastávce Lazarská v samém srdci města. Ta je epicentrem celé pražské MHD po ukončení běžného provozu.

Tramvajemi či autobusy noční Prahou...

Právě devítka tramvajových linek tvoří základ noční dopravy po městě. Obsluhuje naprostou většinu zastávek na tramvajové síti – nejezdí pouze na krátkých úsecích do Radlic a na Podbabu.

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Na ně, stejně jako na řadu zastávek v centru, ale hlavně v okrajových částech Prahy, jezdí 31 linek nočních autobusů. Ty na rozdíl od tramvají nemají pevně stanovený ústřední bod – většina z nich se centru vyhýbá, i když část linek má také trasu v okolí Karlova Náměstí.

Nocí na letiště Ruzyně

  • V noci centrem Prahy směrem na letiště jezdí dvě linky: 907 a 910. První z nich jezdí jednou za hodinu, druhá co třicet minut. Cesta z centra na letiště oběma zabere okolo čtyřiceti minut.
  • Alternativou je linka Airport Express (AE) v režii pražského dopravního podniku, spojující letiště a Hlavní nádraží. Nevýhodou je nutnost nákupu zvláštního jízdného (200 Kč za dospělého).

Liší se i jejich intervaly. Páteřní linky jezdí po půlhodině, ty okrajovější pak každou hodinu. Organizátor pražské MHD ROPID myslí i na vzájemné přestupy – autobusy navazují na tramvajové rozjezdy, což ale neznamená, že se spoje se setkávají i na všech dalších přestupních uzlech.

...nebo autobusy a vlakem i mimo ni

Řešení máme samozřejmě i pro ty návštěvníky, kteří do metropole přijeli hýřit na kratší dobu a přejí si ji týž den (či noc) opustit. Poslední vlakové spoje však není rozumné brát na lehkou váhu, neboť stejně jako metro v noci zkrátka nejezdí.

Poslední spoje jedou už krátce po půlnoci, ty první pak až po čtvrté ráno. V jejich případě je středobodem Hlavní nádraží, ze kterého vyjíždí osm vlakových spojů do všech směrů. Výjimkou je trasa S3 na Mělník, která vyjíždí o tři minuty později. Vybrané linky navíc začínají na jiných pražských nádražích.

A ještě ujištění pro ty, kteří velkoměstu nevěří a obzvlášť v noci – Praha patří k nejbezpečnějším městům Evropy. Nočními spoji navíc běžně jezdí i revizoři nebo hlídky Městské policie. Ale nic není dokonalé, i v metropoli jsou místa, kterým se i rodilý pražan v noci rád vyhne.

Brněnské rozjezdy

Ač noční hromadná doprava v Praze patří k naprosté špičce, co se týče rozsahu i organizovanosti si s ní nijak nezadají například legendární brněnské rozjezdy. Jejich středobodem je tamní Hlavní nádraží: na prostranství před budovou se několikrát za noc setkává všech jedenáct linek najednou.

Autobusové rozjezdy rozvezou v noci z pátku na sobotu po Brně kolem 25 tisíc lidí. O víkendu dopravní podnik vypraví kolem padesáti nočních autobusů.

Systém noční dopravy v Brně se začal formovat v 70. letech – tehdy ji zajišťovaly kromě autobusů i trolejbusy a tramvaje. Současnou podobu má pak od roku 2000 a letos tak slaví už dvacet šest let provozu. Před několika lety se už svou proslulostí zasloužily i o vlastní komiks.

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