Zoo Praha povede Poliaková. Předvedla brilantní výkon ve výběrovém řízení, říká náměstkyně

Marek Hýř
Marek Hýř
  12:14aktualizováno  15:46
Novou ředitelkou Zoo Praha se stane Lenka Poliaková. Její jmenování doporučila výběrová komise a následně ho schválila rada hlavního města. Poliaková v pražské zoologické zahradě už v minulosti působila. V letech 2011 až 2013 se věnovala projektům na ochranu zvířat ve volné přírodě.
Fotogalerie4

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha | foto: archiv Lenky Poliakové

„Jmenování přijímám s velkou radostí a pokorou. Zoo Praha patří díky práci zaměstnanců i mých předchůdců ke světové špičce a mým cílem je na toto dědictví navázat,“ uvedla Poliaková.

Do vedení instituce chce přinést zkušenosti z podnikání i státní správy a zaměřit se na ekonomickou i personální stabilitu. Mezi své hlavní priority řadí otevřenou komunikaci se zaměstnanci a nastavení společné vize. „Sjednocený a motivovaný tým je základem každé instituce,“ doplnila.

Brilantní výkon

Vedení zoo Lenka Poliaková převezme 1. března, její mandát má trvat šest let. „Dosud šlo o funkční období na dobu neurčitou,“ uvedla ještě před vyhlášením výběrového řízení náměstkyně primátora Jana Komrsková.

Ta okomentovala výběr nové ředitelky na svém facebookovém profilu. „Po brilantním výkonu ve výběrovém řízení bude mít zoo poprvé ve vedení ženu,“ zaznělo v krátkém videopříspěvku.„Koncepci rozvoje nově jmenované ředitelky zoo brzy zveřejníme,“ dodala v komentářích náměstkyně.

Kdo je Lenka Poliaková

  • Je expertka na zdravotnické systémy a veřejné zdravotní pojištění s dlouholetou praxí ve státní správě i soukromém sektoru.
  • V letech 2019–2022 působila na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním a dříve také jako poradkyně ministra zdravotnictví.
  • Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Českou zemědělskou univerzitu, část studia absolvovala v zahraničí.
  • Má také zkušenosti i z terénního výzkumu v národním parku NechSar v Etiopii nebo expertní mise v Uzbekistánu.
  • V pražské zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě.

Kdo byl ještě ve hře?

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 33 uchazečů. Do užšího výběru kromě Poliakové postoupili také bývalý předseda Strany zelených Martin Bursík, někdejší pražský radní Petr Štěpánek a náměstek zoo Miroslav Machek, který byl dosud pověřen jejím vedením. Kandidáti absolvovali osobní pohovory i psychologické testy.

Co se stalo s bývalým ředitelem?

Na postu střídá Miroslava Bobka, který zoo vedl od roku 2010. Na konci loňského října rezignoval poté, co někteří zaměstnanci poukázali na nevhodné chování. Bobek obvinění z bossingu a šikany odmítl.

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek představil novou expozici Gobi (21. března 2024)

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady se po svém odchodu z funkce stáhl z veřejného prostoru. Zatímco dříve byl velmi aktivní na sociálních sítích, nyní je jeho poslední příspěvek na Facebooku datován k 20. září. Právě na začátku září přinesl Deník N informaci, podle níž Bobek čelil dlouhodobé kritice ze strany bývalých i současných zaměstnanců.

Kromě Bobka obvinili někteří zaměstnanci ze šikany a bossingu také jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou. Obě organizaci opustily.

Pražská zoo je oblíbená

  • Zoo Praha je příspěvkovou organizací magistrátu. Podle výroční zprávy za rok 2024 hospodařila zhruba s 540 miliony korun, z toho příspěvek města činil asi 200 milionů korun.
  • Organizace zaměstnává přibližně 250 lidí. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,45 milionu lidí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Zlín plánuje, kdy opraví dva podchody. Práce mohou značně komplikovat dopravu

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)

Zlínská radnice opraví dva podchody pod třídou Tomáše Bati: jeden u náměstí Práce, druhý pod čtvrtí Letná. Práce mohou značně zkomplikovat dopravu, termíny ale ještě nejsou jasné.

26. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Proč se v roce 2026 vracíme do roku 2016? Nostalgie zaplavila sociální sítě

Trend 2016 - 2026 zamával sociálním sítěmi, ale také společností. Generace Z...

Generace Z v posledních týdnech zaplavila sociální sítě návratem do minulosti. Na TikToku, Instagramu i Spotify se znovu objevují staré hity, filtry s růžovým nádechem a vzpomínky na dobu, kdy...

26. ledna 2026  15:30,  aktualizováno  15:59

Zoo Praha povede Poliaková. Předvedla brilantní výkon ve výběrovém řízení, říká náměstkyně

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha se stane Lenka Poliaková. Její jmenování doporučila výběrová komise a následně ho schválila rada hlavního města. Poliaková v pražské zoologické zahradě už v minulosti...

26. ledna 2026  12:14,  aktualizováno  15:46

Pro oběť střelby v Chřibské chce hejtman medaili, starosta je stále v nemocnici

Auto poškozené střelbou před obecním úřadem v Chřibské na Děčínsku (19. ledna...

Jeden z policistů zraněných před týdnem při zásahu během střelby na úřadě v Chřibské na Děčínsku zůstává v pracovní neschopnosti. Ostatní zranění policisté se již vrátili do služby. Domů dnes lékaři...

26. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Epidemie chřipky v Královéhradeckém kraji pokračuje, přibylo případů i úmrtí

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji pokračuje epidemie akutních respiračních infekcí a chřipky. Hygienici v uplynulém týdnu zaznamenali 1280 nemocných v přepočtu na...

26. ledna 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

Ústí za 50 milionů Kč opraví silnici v Žukovově ulici, místní na to roky čekají

ilustrační snímek

Po mnoha letech se obyvatelé ústecké čtvrti Střekov dočkají opravy povrchu vozovky v Žukovově ulici. Výmoly a výtluky spíše připomínají tankodrom. V minulosti...

26. ledna 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

Žďárská IT NeŠkola bude v únoru přijímat další studenty, v provozu je od loňska

ilustrační snímek

IT NeŠkola ve Žďáru nad Sázavou bude v únoru přijímat dalších pět studentů. Spolek nabízející neformální pomaturitní vzdělávání jich má zatím osm. V provozu je...

26. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  14:09

Nemocnice v Třebíči bude mít nový urgent. I s místností pro opilce a narkomany

Urgentní příjem nemocnice v Třebíči. Budovu čeká přestavba za asi 20 milionů...

Kraj Vysočina připravuje investici téměř 20 milionů korun do stavebních úprav urgentního příjmu Nemocnice Třebíč. Reaguje tak na dlouhodobě nevyhovující kapacitu pracoviště, kam záchranná služba...

26. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Zchátralá chlouba Opavy míří k záchraně. Podívejte se dovnitř před začátkem oprav

Zchátralý a památkově velmi cenný Blücherův palác v Opavě se začne opravovat....

Po desetiletích chátrání začíná záchrana opavského Blücherova paláce. Kdysi výstavní barokní památka je v havarijním stavu, kriticky na tom jsou střecha, fasáda, sklepy i statika budovy. Celkové...

26. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Rytířská ulice

Rytířská ulice

Staré Město opět obsadili filmaři.

vydáno 26. ledna 2026  15:36

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

EXTERNÍ E-MAIL
Ptaci krmitka lze doplnit i dalsimi prostredky pro jejich zimni prikrmovani.
Dagmar Kristanova.

vydáno 26. ledna 2026  15:36

Na Můstku

Na Můstku

Plynové ohřívače jedou naplno.

vydáno 26. ledna 2026  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.