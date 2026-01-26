„Jmenování přijímám s velkou radostí a pokorou. Zoo Praha patří díky práci zaměstnanců i mých předchůdců ke světové špičce a mým cílem je na toto dědictví navázat,“ uvedla Poliaková.
Do vedení instituce chce přinést zkušenosti z podnikání i státní správy a zaměřit se na ekonomickou i personální stabilitu. Mezi své hlavní priority řadí otevřenou komunikaci se zaměstnanci a nastavení společné vize. „Sjednocený a motivovaný tým je základem každé instituce,“ doplnila.
Brilantní výkon
Vedení zoo Lenka Poliaková převezme 1. března, její mandát má trvat šest let. „Dosud šlo o funkční období na dobu neurčitou,“ uvedla ještě před vyhlášením výběrového řízení náměstkyně primátora Jana Komrsková.
Ta okomentovala výběr nové ředitelky na svém facebookovém profilu. „Po brilantním výkonu ve výběrovém řízení bude mít zoo poprvé ve vedení ženu,“ zaznělo v krátkém videopříspěvku.„Koncepci rozvoje nově jmenované ředitelky zoo brzy zveřejníme,“ dodala v komentářích náměstkyně.
Kdo je Lenka Poliaková
Kdo byl ještě ve hře?
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 33 uchazečů. Do užšího výběru kromě Poliakové postoupili také bývalý předseda Strany zelených Martin Bursík, někdejší pražský radní Petr Štěpánek a náměstek zoo Miroslav Machek, který byl dosud pověřen jejím vedením. Kandidáti absolvovali osobní pohovory i psychologické testy.
Co se stalo s bývalým ředitelem?
Na postu střídá Miroslava Bobka, který zoo vedl od roku 2010. Na konci loňského října rezignoval poté, co někteří zaměstnanci poukázali na nevhodné chování. Bobek obvinění z bossingu a šikany odmítl.
Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady se po svém odchodu z funkce stáhl z veřejného prostoru. Zatímco dříve byl velmi aktivní na sociálních sítích, nyní je jeho poslední příspěvek na Facebooku datován k 20. září. Právě na začátku září přinesl Deník N informaci, podle níž Bobek čelil dlouhodobé kritice ze strany bývalých i současných zaměstnanců.
Kromě Bobka obvinili někteří zaměstnanci ze šikany a bossingu také jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou. Obě organizaci opustily.
Pražská zoo je oblíbená