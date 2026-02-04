Nová role v onkologii si žádá nové centrum pro pacienty. V Česku jsou novinkou koordinátoři

Tereza Šimurdová
  9:00
Lidský život se neustále prodlužuje. Stojí za tím i stále lepší metody lékařství. V současnosti je potřeba ale nejen špičková medicína, ale také srozumitelné informace.
Zhoubná nemoc si nevybírá a na věk nehledí. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Dnes má svátek Jarmila, ale zároveň je také Světový den boje proti rakovině. Právě v tomto kontextu se dnes otevírá nové centrum pro onkologické pacienty a jejich blízké v historických prostorách Tyršova domu na pražském Újezdě.

Koordinátor a tvorba zázemí

Od 1. ledna 2026 provází onkologické pacienty v Česku nová klíčová role. Je jí koordinátor onkologické péče, který má v každém komplexním onkologickém centru zajistit, aby se pacient neztratil mezi vyšetřeními, specialisty a termíny a dostal se co nejrychleji ke správné léčbě.

Významný den

  • Světový den boje proti rakovině je stanoven na 4. února a jeho cílem je zvýšit povědomí o rakovině a podpořit její prevenci, záchyt a léčbu.
  • Světový den boje proti rakovině byl poprvé vyhlášen 4. února v roce 2000 na Světovém summitu k boji proti rakovině v novém tisíciletí, který se konal v Paříži. MET

Právě na tuto systémovou změnu nyní navazuje pacientská organizace Hlas onkologických pacientů (HOP), která v pražském centru bude pomáhat tvořit zázemí pro pacienty s onkologickým onemocněním i jejich blízké napříč diagnózami.

Uplyne spousta času

Organizace vznikem centra reaguje na dlouhodobé problémy v koordinaci péče, zejména v diagnostické fázi. „Tam, kde je ‚manažerem‘ své cesty pacient, dochází často k prodlevám a zatáčkám. Pacienti často slýchají, ať si zařídí CT, najdou si onkologa nebo chirurga, a než se vůbec seznámí s tím, jak celý systém funguje, uplyne spousta drahocenného času,“ popsala pro Metro Petra Adámková, předsedkyně výboru HOP.

Zavedení koordinátorů onkologické péče proto organizace vítá, zároveň ale upozorňuje, že nová role potřebuje systematickou podporu. „Jsme moc rádi, že od ledna letošního roku by každé komplexní onkologické centrum mělo mít koordinátora péče pro diagnózy, u kterých léčba opravdu spěchá. Právě podpora edukace koordinátorů, jejich práce, spolupráce a napojení na pacientské rady jsou náš letošní nejdůležitější úkol,“ uvedla Adámková.

Pacienti v remisi

Centrum HOP má proto v tomto kontextu fungovat jako přirozené zázemí pro sdílení informací a zkušeností. „Projekt vidíme jako dobrý kanál, kterým můžeme poskytovat informace všem zúčastněným stranám, pořádat semináře a plánujeme také společnou konferenci,“ uvedla předsedkyně. Vznik takového zázemí vítají také lékaři z klinické praxe.

„Moderní onkologická léčba je čím dál úspěšnější, ale zároveň komplexnější. Pacienti dnes potřebují nejen špičkovou medicínu, ale i srozumitelné informace, morální, psychologickou a sociální podporu a kontinuitu péče mimo nemocnici. V tomto směru má Centrum HOP pro české zdravotnictví a samotné pacienty obrovskou hodnotu,“ říká Samuel Vokurka, lékař onkolog FN Plzeň.

Centrum HOP bude přirozeným zázemím právě pro tyto aktivity a setkávání. Tvoří jej lidé aktivní v členských organizacích HOP – onkologičtí pacienti v remisi i ti, kteří jsou stále v léčbě a chtějí své zkušenosti předávat dál, spolu s profesionály v oblasti sociální práce a psychologické podpory.

„Pokud má pacient možnost se zapojit do podpůrných aktivit nebo dobrovolnictví, často to má pozitivní dopad i na průběh léčby a rekonvalescence. Pocit smyslu, aktivní role a sdílení zkušeností mohou výrazně pomoci v návratu k běžnému životu,“ doplňuje onkoložka Petra Tesařová.

