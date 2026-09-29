Západní Město dál roste a s ním i potřeba škol. Ve Stodůlkách proto vznikne nová škola pro 1 152 dětí. Základní kámen stavby byl položen před pár dny. Hotovo má být do konce desetiletí.
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Základní škola bude mít jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Rozdělena bude do samostatných částí pro první a druhý stupeň. Děti v ní najdou celkem 36 kmenových učeben, odborné a speciální pracovny, prostory pro alternativní výuku, knihovnu nebo družinu. Chybět nebude ani keramická dílna a aula pro 162 lidí.
Architekti přitom mysleli i na budoucnost. Pokud by počet dětí v Praze 13 v dalších letech klesl, budovu bude možné upravit například pro potřeby střední školy.
„Kvalitní školství ve všech částech naší městské části je strategickou prioritou a investicí do budoucích generací,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka.
Škola nebude jen pro školáky
Nový areál má sloužit také lidem, kteří už školní lavice dávno opustili. Součástí budovy budou tři tělocvičny – jedna velká a dvě menší s tribunou. Mimo vyučování je bude moci využívat veřejnost.
Sportovní možnosti nabídne také venkovní areál. Počítá se s atletickým oválem dlouhým 250 metrů, stometrovou sprintérskou rovinkou nebo dvěma víceúčelovými hřišti pro fotbal, volejbal a basketbal. Přibude také workoutové hřiště, výuková zahrádka a tribuny. Praha 13 tak od projektu očekává víc než jen další školní budovu. „Nepůjde jen o moderní základní školu, ale i přirozené komunitní centrum celé čtvrti,“ dodává Vodrážka.
Pozemek a projekt dodal developer
Na přípravě nové školy se podílela společnost FINEP, která v rámci kontribucí předá radnici pozemek, kompletní projekt i pravomocné povolení. Stavbu samotnou zaplatí hlavní město ze svého rozpočtu.
„Naším cílem nebylo postavit pouze nové byty, ale vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť, kde lidé najdou vše důležité pro každodenní život,“ uvedl za společnost Michal Kocián.
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Budova má být zároveň energeticky úsporná. Využije například fotovoltaické panely, tepelná čerpadla a vzduchotechniku s rekuperací. Součástí projektu je také zóna v režimu K+R pro krátké zastavení při přivážení a vyzvedávání dětí, parkování pro návštěvy a zaměstnance, nové chodníky a veřejná zeleň.
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