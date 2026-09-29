Nová škola na Západním městě nabídne 1 152 míst, tělocvičny i hřiště pro veřejnost

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  9:30
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Projekt vznikl pod vedením architekta Bílka.

Projekt vznikl pod vedením architekta Bílka. | foto: META ARCHITEKTI

Projekt vznikl pod vedením architekta Bílka.
Projekt vznikl pod vedením architekta Bílka.
Projekt vznikl pod vedením architekta Bílka.
Projekt vznikl pod vedením architekta Bílka.
5 fotografií
Ve Stodůlkách vznikne nová základní škola pro 1 152 dětí. Nabídne 36 kmenových učeben, tři tělocvičny, sportovní areál i prostory pro komunitní využití. Stavba nové školy v Praze 13 má být dokončena do konce desetiletí.

Západní Město dál roste a s ním i potřeba škol. Ve Stodůlkách proto vznikne nová škola pro 1 152 dětí. Základní kámen stavby byl položen před pár dny. Hotovo má být do konce desetiletí.

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Základní škola bude mít jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Rozdělena bude do samostatných částí pro první a druhý stupeň. Děti v ní najdou celkem 36 kmenových učeben, odborné a speciální pracovny, prostory pro alternativní výuku, knihovnu nebo družinu. Chybět nebude ani keramická dílna a aula pro 162 lidí.

Projekt vznikl pod vedením architekta Bílka.

Architekti přitom mysleli i na budoucnost. Pokud by počet dětí v Praze 13 v dalších letech klesl, budovu bude možné upravit například pro potřeby střední školy.

„Kvalitní školství ve všech částech naší městské části je strategickou prioritou a investicí do budoucích generací,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Škola nebude jen pro školáky

Nový areál má sloužit také lidem, kteří už školní lavice dávno opustili. Součástí budovy budou tři tělocvičny – jedna velká a dvě menší s tribunou. Mimo vyučování je bude moci využívat veřejnost.

Projekt vznikl pod vedením architekta Bílka.

Sportovní možnosti nabídne také venkovní areál. Počítá se s atletickým oválem dlouhým 250 metrů, stometrovou sprintérskou rovinkou nebo dvěma víceúčelovými hřišti pro fotbal, volejbal a basketbal. Přibude také workoutové hřiště, výuková zahrádka a tribuny. Praha 13 tak od projektu očekává víc než jen další školní budovu. „Nepůjde jen o moderní základní školu, ale i přirozené komunitní centrum celé čtvrti,“ dodává Vodrážka.

Pozemek a projekt dodal developer

Na přípravě nové školy se podílela společnost FINEP, která v rámci kontribucí předá radnici pozemek, kompletní projekt i pravomocné povolení. Stavbu samotnou zaplatí hlavní město ze svého rozpočtu.

„Naším cílem nebylo postavit pouze nové byty, ale vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť, kde lidé najdou vše důležité pro každodenní život,“ uvedl za společnost Michal Kocián.

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Budova má být zároveň energeticky úsporná. Využije například fotovoltaické panely, tepelná čerpadla a vzduchotechniku s rekuperací. Součástí projektu je také zóna v režimu K+R pro krátké zastavení při přivážení a vyzvedávání dětí, parkování pro návštěvy a zaměstnance, nové chodníky a veřejná zeleň.

Byznys i bezpečnost

  • Diplomatický poradce primátora. Tím se po volbách má stát bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský, pokud se vedení Prahy chopí Tomáš Portlík, kandidát koalice SPOLU pro Prahu na primátora. „Já dám Praze tempo doma. Jan Lipavský jí bude otevírat dveře ve světě,“ říká Portlík.
  • Lipavský má jako diplomatický poradce pomáhat Praze s rozvojem vztahů se světovými metropolemi, evropskými a transatlantickými partnery i zahraničními investory. Podle Portlíka má Praha díky univerzitám, technologickým firmám, bezpečnému prostředí a poloze potenciál stát se vstupní branou do Evropy. Chybí jí ale podle něj systematické zastoupení ve světě.
  • Lipavského prioritou bude zařadit Prahu mezi evropské špičky ekonomické diplomacie. Zaměří se také na bezpečnostní spolupráci, kybernetické hrozby a odolnost hlavního města.
  • Podle Lipavského může Praha těžit ze spojení demokratických hodnot se špičkovou vědou a byznysem. Chce podporovat rozvoj technologických a softwarových firem, kreativního průmyslu a přilákat do metropole talenty i zahraniční investice. Důležitá je podle něj také příprava podmínek pro pořádání významných kulturních, sportovních a kongresových akcí.
  • Lipavský uvedl, že jako diplomatický poradce bude pro Prahu pracovat bez nároku na odměnu.
Střední školy
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