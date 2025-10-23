Revitalizace areálu Tatry Smíchov přinese sportovcům i fanouškům nové šatny, tělocvičnu, posilovnu a moderní tribunu pro diváky. Součástí projektu je také nové tréninkové hřiště s umělou trávou, které odlehčí současné hlavní hrací ploše.
Po dokončení může areál sloužit nejen pro zápasy domácí extraligy, ale také jako místo pro reprezentační utkání a mezinárodní turnaje.
Kromě sportovních akcí se zde budou moci konat i komunitní a školní akce pro obyvatele Prahy 5.
Projekt přinese moderní zázemí
Místostarosta Prahy 5 David Dušek modernizaci areálu vítá: „Revitalizace sportovního areálu Tatry Smíchov je skvělou zprávou pro všechny sportovce i obyvatele Prahy 5. Tento projekt přinese moderní zázemí, které odpovídá současným standardům, a zároveň zachová tradici jednoho z nejstarších rugbyových klubů v zemi.“
Klub s dlouhou tradicí a stovkami členů
Rugby Club Tatra Smíchov patří mezi největší a nejúspěšnější ragbyové oddíly v České republice.
- založen: 60. léta 20. století
- současná členská základna: více než 680 aktivních členů
- areál v Praze 5 – využíván od 70. let, vybudován svépomocí členů
V posledních letech klub investoval do obnovy klubovny a rozšíření šaten, avšak současné zázemí už neodpovídá nárokům moderního sportu ani bezpečnostním standardům.