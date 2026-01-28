Trolejbusy se v Praze rozšíří o další trať. Nová linka 52 vyjede na Smíchově už brzy

Metro.cz, Marek Hýř
  13:26aktualizováno  29. ledna 12:34
Je na spadnutí, že se novodobá pražská trolejbusová síť v metropoli rozšíří o další trať. Dopravní podnik hlavního města Prahy chystá spuštění nové trolejbusové linky 52, která povede v trase Na Knížecí – U Waltrovky.
Novodobá pražská trolejbusová síť se již brzy rozroste o další trať.

Novodobá pražská trolejbusová síť se již brzy rozroste o další trať. | foto: PID

Novodobá pražská trolejbusová síť se již brzy rozroste o další trať.
Novodobá pražská trolejbusová síť se již brzy rozroste o další trať.
Novodobá pražská trolejbusová síť se již brzy rozroste o další trať.
Trolejbus Bozankaya SNG 12T
7 fotografií

Bateriové trolejbusy už na jaře nahradí dosavadní naftové autobusy linky 137. V úseku mezi Santoškou a terminálem Na Knížecí budou vozidla jezdit díky bateriovému pohonu, a to bez nutnosti instalace klasického trolejového vedení. Elektrická energie se bude dobíjet přímo v terminálu Na Knížecí, kde vzniklo sedm nabíjecích bodů.

Ty mají sloužit nejen nové lince 52, ale i plánované budoucí elektrifikaci autobusové linky 191. Praha tak pokračuje v postupném rozšiřování bezemisní dopravy, která má přinést tišší provoz a menší zátěž pro životní prostředí.

Trať obslouží Boženky

Linku 52 mají obsluhovat nové trolejbusy Bozankaya SNG 12T. Vozidla mají standardní délku 12 metrů. Součástí kontraktu za 312,58 milionů korun bez DPH je i sada hardware a software pro diagnostiku závad. Všechny trolejbusy včetně příslušenství se dodavatel zavázal dopravnímu podniku dodat do 30. dubna 2026.

Trolejbus Bozankaya SNG 12T

Domovskou garáží pro nová vozidla budou Řepy. Za zmínku také stojí, že mezi pracovníky podniku se pro trolejbus tureckého výrobce již vžila přezdívka Boženka.

Trolejbusy vyrazí i na další linkly

  • Trolejbusy Bozankaya SNG 12T jsou určeny pro zajištění provozu na připravovaných trolejbusových linkách číslo 52 Na Knížecí – U Waltrovky (v současnosti autobusová linka číslo 137), číslo 51 Hradčanská – Bořislavka (nyní autobusová linka číslo 131) a číslo 53 Karlovo náměstí – Stadion Strahov (v současnosti autobusová linka číslo 176).
  • Výstavbu infrastruktury pro uvedené trasy pražský dopravní podnik již realizuje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Dálnici D46 blokuje požár dálkového autobusu, policie evakuovala 35 lidí

Požár autobusu na D46 (29. ledna 2026)

Policisté zasahují u požáru dálkového autobusu na 17. km dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. Z autobusu evakuovali 35 lidí.

29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  14:39

Valentýnský únik do městské džungle: Láska, chutě a emoce v The Monkey Bar Prague

29. ledna 2026  14:37

Fakultní nemocnice Ostrava modernizovala za půl miliardy stravovací provoz

FakultnĂ­ nemocnice Ostrava modernizovala za pĹŻl miliardy stravovacĂ­ provoz

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) má po dvou letech kompletně modernizovaný stravovací provoz. Renovace zhruba za půl miliardy korun bez DPH zahrnovala nejen...

29. ledna 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

V brněnském Novém Lískovci vznikne čtyřpodlažní parkovací dům

ilustrační snímek

Brno plánuje postavit v městské části Nový Lískovec parkovací dům s téměř 300 místy. Čtyřpodlažní, do svahu částečně zapuštěný objekt nahradí současnou...

29. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nový sníh zlepšil v Plzeňském kraji podmínky pro lyžaře na svazích i ve stopách

ilustrační snímek

Nový sníh vylepšil podmínky pro zimní sporty v Plzeňském kraji. O pátečních pololetních prázdninách a o víkendu se mohou lyžaři vydat v kraji na sjezdovky na...

29. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

V Pardubickém kraji jsou díky chladnému počasí v provozu všechna zimní střediska

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji jsou díky chladnému počasí v provozu všechna zimní střediska. Lyžovat je možné na horách i v níže položených oblastech. Pode meteorologů by...

29. ledna 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Prahu čeká dopravní peklo. Bude znovu uzavřena Plzeňská kvůli kanalizacím a vodovodům v havarijním stavu

Radlická ulice. Dopravou jedna z nejvíce vytížených ulic v Praze. Tradiční...

Hlavní město plánuje od neděli do konce srpna po etapách uzavřít Plzeňskou ulici, která se označuje za „dopravní stoku“. Důvodem jsou důležité opravy sítí. Uzavřena bude na čas také Holečkova ulice....

29. ledna 2026  14:13

Mindfall Protocol – největší český AI film

Ve světě, kde vzpomínky mohou být extrahovány, ukradeny a zneužity jako zbraň — důvěra se stává nejvzácnější měnou. 15. ledna 2026 vstupuje do českých kin sci-fi thriller Mindfall Protocol, film,...

29. ledna 2026  14:10

Společnost Porsche Česká republika v roce 2025 zvýšila prodeje o 17 procent a pokračovala v nastoupené růstové strategii

29. ledna 2026  14:01

Lyžařské areály v hradeckém kraji mají na začátku prázdnin ideální podmínky

ilustrační snímek

Hlavní lyžařská střediska v Královéhradeckém kraji mají na začátku jarních prázdnin ideální podmínky. Lyžuje se v Krkonoších, Orlických horách a také v menších...

29. ledna 2026  12:28,  aktualizováno  12:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pražané hlasují o názvu nového mostu. Rozhodující slovo ale budou mít politici

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Pražané mohou od úterý hlasovat o názvu nového mostu mezi Podolím a Zlíchovem. Bude se jmenovat buď Dvorecký, nebo Anežky České. K hlasování mohou využít Portál Pražana, nebo tištěné hlasovací lístky...

27. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  29. 1. 13:49

Zlínští školáci převzali vysvědčení na ledové ploše a s bruslemi na nohou

ZlĂ­nĹˇtĂ­ ĹˇkolĂˇci pĹ™evzali vysvÄ›dÄŤenĂ­ na ledovĂ© ploĹˇe a s bruslemi na nohou

Na ledové ploše a s bruslemi na nohou dnes převzali pololetní vysvědčení žáci zlínské základní školy v Kvítkové ulici. V tréninkové hale ve Zlíně si mohli...

29. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.