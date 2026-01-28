Bateriové trolejbusy už na jaře nahradí dosavadní naftové autobusy linky 137. V úseku mezi Santoškou a terminálem Na Knížecí budou vozidla jezdit díky bateriovému pohonu, a to bez nutnosti instalace klasického trolejového vedení. Elektrická energie se bude dobíjet přímo v terminálu Na Knížecí, kde vzniklo sedm nabíjecích bodů.
Ty mají sloužit nejen nové lince 52, ale i plánované budoucí elektrifikaci autobusové linky 191. Praha tak pokračuje v postupném rozšiřování bezemisní dopravy, která má přinést tišší provoz a menší zátěž pro životní prostředí.
Trať obslouží Boženky
Linku 52 mají obsluhovat nové trolejbusy Bozankaya SNG 12T. Vozidla mají standardní délku 12 metrů. Součástí kontraktu za 312,58 milionů korun bez DPH je i sada hardware a software pro diagnostiku závad. Všechny trolejbusy včetně příslušenství se dodavatel zavázal dopravnímu podniku dodat do 30. dubna 2026.
Domovskou garáží pro nová vozidla budou Řepy. Za zmínku také stojí, že mezi pracovníky podniku se pro trolejbus tureckého výrobce již vžila přezdívka Boženka.
Trolejbusy vyrazí i na další linkly