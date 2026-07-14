Na obraty osobních vlaků (tedy přechod do kabiny na opačném konci a přípravu na další jízdu) mají dnes strojvedoucí po příjezdu na konečnou stanici málo času.
Alespoň tak podle nedávného komentáře soudí státní organizace Správa železnic, která provoz na českých tratích plánuje. Že vyhrazená doba na zajištění bezpečného obratu jednoduše nestačí, potvrdily i dřívější zkoušky Drážní inspekce.
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Strojvedoucí nyní musí stihnout přejít na opačný konec vlaku a tam se připravit na další jízdu jen během několika málo minut. Spěch a následné dopady na samotnou bezpečnost železničního provozu se však Správě železnic nelíbí.
Minimální obratové doby
V souvislosti s návrhem jízdních řádů na rok 2027, který organizace představila v červnu, stanovila pro eliminaci rizik rovněž zjednodušená kritéria. Od nich odvozuje minimálně bezpečné časy pro obrat jednotlivých typů vlaků:
- samostatné motorové vozy – obrat kratší než 5 minut
- jiné motorové vozy a jednotky – obrat kratší než 7 minut
- elektrické jednotky a soupravy s řídicím vozem – obrat kratší než 10 minut
V dokumentu navíc zdůrazňuje, že u části spojů musí být obratové doby ještě delší. Jde zejména o vlaky jezdící na tratích se zabezpečovačem ETCS a některé lokálky, na nichž mají strojvůdci i další povinnosti.
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Seznam s obratovými dobami mají nyní dopravci k dispozici. U každého spoje musí posoudit, zda lze obrat bezpečně stihnout, nebo jestli bude nutné jízdní řady ještě upravit.
Bezpečnost a stabilita
Správa železnic navrženým opatřením reaguje zejména na nehodu na pražském Hlavním nádraží v květnu 2024. Strojvedoucí osobního vlaku tehdy při odjezdu přehlédl návěstidlo zakazující jízdu a narazil do posunující lokomotivy.
Ač nebylo poškození na první pohled významné, kvůli deformaci hliníkových skříní soupravy CityElefant se celkový účet vyšplhal na částku přes sto milionů korun. Dnes tak incident patří mezi nejnákladnější železniční nehody v české historii. Během nehody se také zranili čtyři lidé.
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Drážní inspekce v závěrečné zprávě mimo jiné doporučila zaměřit se právě na obratové doby, které označila za nedostatečné. Dle inspekce mají strojvedoucí v současnosti na výběr – dodržet správné postupy za cenu vzniku zpoždění nebo se snažit o splnění času odjezdu, kdy budou řadu úkonů vykonávat až za jízdy.
Dalším zájmem Správy železnic je i zvyšování stability jízdních řádů.
Tratě naráží na kapacitní strop
V doprovodném komentáři k návrhu jízdních řádů na příští rok se Správa železnic nicméně dotkla i dalších problémů, se kterými se železnice potýká. Organizace rovněž jmenovala několik úseků, které patří k nejproblematičtějším a v blízké budoucnosti na nich hrozí přetížení.
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V Praze a okolí jde kromě samotného „centra“ v podobě Hlavního nádraží i o řadu navazujících úseků. Problémy se týkají i tratí mimo město, na nichž jezdí vlaky linek S:
- úsek Kolín – Poříčany (linka S1)
- úsek Český Brod – Praha-Libeň (linka S1)
- úsek Praha-Čakovice – Neratovice (linka S3)
- úsek Praha-Libeň – Praha hlavní nádraží (linka S61)
- železniční uzel na Balabence (linky S2, S3, S9)
- úsek Praha-Vršovice – Hlavní nádraží (linky S8 a S88, S9)
Jako nejpalčivější z dokumentu nicméně vyplývá právě nedostatečná kapacita ústředního uzlu. Řada spojů tak ani na pražské Hlavní nádraží nebude zajíždět. Končit naopak budou v některé z předchozích stanic – například v Holešovicích nebo Vysočanech.
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Návrhy po zveřejnění putovaly k jednotlivým stranám. Kolečko jednání o případných úpravách mezi Správou železnic, Ministerstvem dopravy, krajskými objednateli dopravy a samotnými dopravci začalo v pondělí 13. července, zcela jasno by mělo být na konci měsíce.
Nové jízdní řády vstoupí podle plánu v platnost koncem roku. Vlaky by pak podle nich měly jezdit od 13. prosince 2026 do 11. prosince 2027.