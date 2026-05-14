Létajícím talířem asi házel kdekdo z nás, ale většinou v parku nebo na pláži s kámoši, ale co to trochu změnit? Představte si golf, ale s létajícími disky v ruce. To je discgolf. Vaším úkolem je dopravit disk do speciálního koše s co nejmenším počtem pokusů. Ten, komu se podaří projít všechna stanoviště s nejnižším počtem hodů, vyhrává.
Podle milovníků tohoto sportu je to aktivita, kterou si užije každý. Nenechte se ale mýlit – pro profíky je to vážná věc, ve které se po celém světě bojuje o prestižní tituly a vysoké výhry. Nejlepší na tom je, že do začátku nepotřebujete žádné drahé vybavení ani drahé členství v klubech.
V Praze si můžete na několika místech vyzkoušet tuto zajímavou disciplínu, navíc zdarma. Přinášíme několik tipů, další najdete na webu udisc.com.
Krejcárek
Šestijamkové hřiště vybavené technickými jamkami se nachází v Praze na Žižkově. Je vhodné pro začátečníky i pokročilé a kromě vstupu je zdarma i zapůjčení disků.
Štěrboholy
MultiGolfPark Europark Štěrboholy je hned vedle nákupního centra. Velké hřiště na velmi malé ploše. Standardní uspořádání má devět jamek. K dispozici je také možnost hrát v plné kvalitě 18jamkové rozložení, které je velmi srovnatelné s některými jinými „plnohodnotnými“ 18jamkovými hřišti.
Chodov
Malé hřiště v parku. Jedná se o devítijamkový formát s možností alternativního uspořádání. Hřiště nabízí technické hody, ale i několik změn výšky.
Ladronka
Hřiště procházející historickým parkem. Prvních pět jamek nabízí mírné převýšení a drobné přírodní překážky v podobě keřů, zatímco poslední čtyři se nacházejí ve více zalesněné části.
Stodůlky
Hřiště se čtyřmi jamkami se nachází v centrálním parku ve Stodůlkách. Půjčovna disků v Tenis Centru Lužany u třetí jamky.
