Pražská Libeň se připravuje na jednu z klíčových železničních staveb příštích let. Takzvaný Libeňský přesmyk má odstranit současné křížení vlakových tras, které dnes komplikuje provoz na jednom z nejvytíženějších železničních uzlů v metropoli. Součástí příprav je také veřejná anketa, ve které mohou lidé rozhodnout o podobě mostní konstrukce i prostoru pod ní.
Parkour či amfiteátr?
Ve hře nejsou pouze architektonické návrhy samotného přemostění. Obyvatelé mohou vybírat také budoucí využití okolí. Mezi navrhovanými možnostmi jsou například amfiteátr s kavárnou, moderní dětská hřiště nebo sportovní zóny určené pro parkour, skateboardy či míčové hry. Hlasování probíhá do konce června prostřednictvím speciálního webu projektu.
Start 2030
Libeňský přesmyk je součástí plánované modernizace trati mezi Libní a Malešicemi. Díky mimoúrovňovému křížení už nebudou dálkové, příměstské ani nákladní vlaky muset čekat na uvolnění koleje. Stavba má výrazně zlepšit plynulost železniční dopravy v Praze a patří mezi priority osobních i nákladních dopravců. Projektanti nyní připravují dokumentaci, samotná výstavba by měla začít na začátku 30. let tohoto století.