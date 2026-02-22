Nový portál Praha duchovní nabízí vycházky, bohoslužby i mystická místa metropole

Prague City Tourism spustila nový tematický web Praha duchovní, který představuje křesťanský, židovský i mystický odkaz metropole. Nová stránka má návštěvníkům nabídnout pohled na Prahu jako město duchovních příběhů, tradic a míst s výjimečnou atmosférou.

Katedrála svatého Víta | foto: Prague City Tourism

Projekt je součástí dlouhodobé snahy o podporu takzvaného slow turismu. Podle organizátorů má přispět k udržitelnějšímu cestovnímu ruchu a zároveň odvést část návštěvníků z nejvytíženějších částí historického centra do méně frekventovaných lokalit. Web je dostupný na adrese prague.eu/prahaduchovni.

Duchovní dědictví Prahy je velmi pestré, od křesťanských a židovských památek až po místa opředená mystikou.

Památky a tematické vycházky

Nová platforma nabízí přehled duchovní historie Prahy, tematické vycházky s průvodcem, informace o bohoslužbách i tipy na místa vhodná ke ztišení a rozjímání. Zvláštní části jsou věnovány křesťanským památkám, židovskému dědictví a také mystickým místům spojeným s pražskými legendami.

„Duchovní dědictví Prahy je velmi pestré, od křesťanských a židovských památek až po místa opředená mystikou. Nový web má nabídnout ucelený přehled a hlubší zážitek z města mimo běžné turistické trasy,“ uvedla Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism.

Poutní cesty a razítka

Projekt navazuje i na loňské memorandum se spolkem Svatá Ludmila, na jehož základě vznikla platforma s přehledem poutních cest vedoucích přes Prahu. Poutníci si navíc mohou v turistických informačních centrech na Staroměstské radnici a Pražském hradě zakoupit poutnické průkazy a získávat razítka.

Co dělat v Praze během jarních prázdnin 2026? Máme 9 tipů na akce, které moc nestojí

Prague City Tourism dlouhodobě podporuje také Svatojánské slavnosti Navalis, které se každoročně konají na Vltavě pod Karlovým mostem. Podle organizace má poutní a spirituální turismus potenciál oslovit zejména návštěvníky ze zemí se silnou duchovní tradicí, jako je Polsko, Izrael, Španělsko či Německo.

Klidnější návštěva města

Poutnictví patří k nejstarším formám cestování a v současnosti se k němu vracejí i lidé, kteří nehledají pouze náboženský rozměr, ale klid, osobní reflexi a hlubší poznání místa. Podle zástupců Prague City Tourism jde o typ turismu, který může Praze přinést ohleduplnější návštěvníky a vyváženější zatížení města.

