Nu-metalová kapela rozpoutá v Praze zlo. Fanynky crossoverové muziky oblékne do černého

Filip Jaroševský
  14:30
Fanoušky crossoverové kapely Cocotte Minute čeká tradiční jarní klubový večer. Už v pátek 15. května proběhne v pražském Rock Café čtvrtý ročník akce Černý šaty párty / Zllo fest, která se za poslední roky stala jedním z nejoblíbenějších koncertů kapely.
Cocotte Minute se řadí mezi špičku české klubové scény. | foto: ARCHIV KAPEL

Skupina Cocotte Minute naváže na vyprodaný prosincový koncert v Lucerna Music Bar a aktuální jarní turné, během něhož vystupuje společně s kapelami Šanšon Brut a Trautenberk.

Letošní Zllo fest nabídne kromě domácích Cocotte Minute také koncerty mladých kapel Bound To Break a Anteater.

„Rodinnej a nejdivočejší mejdan Cocottistickej a k tomu dvě luxusní mladý party, to chceš,“ vzkazuje fanouškům frontman takzvaných Cocottů Martin Zeller.

Podle něj vznikl Zllo fest původně jako spontánní reakce na nečekané komplikace, nakonec se ale proměnil v tradici, která pravidelně přitahuje fanoušky do vyprodaného klubu.

„Zllo fest vznikl jako reakce na velkej p*ůser a vylezl z toho jeden z nejlepších CM mejdanů tři roky v řadě. Je čas na čtvrtý repete,“ dodává Zeller.

Návrat ke kořenům

Kapela zároveň připomíná, že nechce pořádat formální koncert, ale hlavně klubový večer v původním duchu. „Prostě zakalíme, pokecáme a zahrajeme. Back to the roots. Z klubů jsme všichni vzešli a vždycky si to takhle rádi připomeneme,“ dodává frontman.

Předchozí ročníky byly vyprodané, pořadatelé proto doporučují pořízení vstupenek v předprodeji. Součástí akce zůstává i tradiční dress code, a to „černý šaty pro dámy“.

Kapela zároveň nedávno připomněla koncert z Lucerny živou verzí skladby Křič nahá.

