Skupina Cocotte Minute naváže na vyprodaný prosincový koncert v Lucerna Music Bar a aktuální jarní turné, během něhož vystupuje společně s kapelami Šanšon Brut a Trautenberk.
Letošní Zllo fest nabídne kromě domácích Cocotte Minute také koncerty mladých kapel Bound To Break a Anteater.
„Rodinnej a nejdivočejší mejdan Cocottistickej a k tomu dvě luxusní mladý party, to chceš,“ vzkazuje fanouškům frontman takzvaných Cocottů Martin Zeller.
|
Numetaloví borci v Praze. Prostě zakalíme, pokecáme a zahrajeme! vzkazují z Cocotte Minute
Podle něj vznikl Zllo fest původně jako spontánní reakce na nečekané komplikace, nakonec se ale proměnil v tradici, která pravidelně přitahuje fanoušky do vyprodaného klubu.
„Zllo fest vznikl jako reakce na velkej p*ůser a vylezl z toho jeden z nejlepších CM mejdanů tři roky v řadě. Je čas na čtvrtý repete,“ dodává Zeller.
Návrat ke kořenům
Kapela zároveň připomíná, že nechce pořádat formální koncert, ale hlavně klubový večer v původním duchu. „Prostě zakalíme, pokecáme a zahrajeme. Back to the roots. Z klubů jsme všichni vzešli a vždycky si to takhle rádi připomeneme,“ dodává frontman.
|
Tomu se říká kariéra! Před 30 lety trhal v Lucerně lístky. Teď ji celou vyprodá
Předchozí ročníky byly vyprodané, pořadatelé proto doporučují pořízení vstupenek v předprodeji. Součástí akce zůstává i tradiční dress code, a to „černý šaty pro dámy“.
Kapela zároveň nedávno připomněla koncert z Lucerny živou verzí skladby Křič nahá.