„Nudistických pláží v Praze a okolí je rozhodně nedostatek, ale jisté vylepšení by rozhodně přineslo i vyhrazení určitého prostoru pro naturisty na klasických textilních plážích,“ prozradil Jiří Böhm, předseda Českomoravské federace naturistů s tím, že pozornost českých naturistů se stále spíše ubírá k zahraničním lokalitám. „Na současných českých plážích, a už se jedná o pláže oficiální, nebo neoficiální, chybí základní vybavení, jako je WC, občerstvení, nebo i obyčejná sprcha. Tím by se rozhodně zvedla úroveň.“

Böhm láká na koupání i do Ústeckého kraje: „Dobrým příkladem obyčejné neoficiální pláže, ze které jsme udělali pěknou plហoficiální, včetně mobilního WC, je plហu jezera Chmelař, která těsně sousedí s FKK Kempem ښtěk. Nᚠspolek – Českomoravská federace naturistů – zafinancoval pěkné ohrazení pláže i mobilní WC a z bahnitého přístupu do vody máme dnes pěknou písčitou plហs udržovanou travnatou plochou.“

Kam se ale vydat na nudapláže v Praze a okolí, třeba jen na chvilku po práci nebo o víkendu? Přinášíme přehled ověřených nudistických pláží, kde můžete nechat starosti za hlavou a užít si letní pohodu naplno.

Hostivařská přehrada

Jedna z nejstarších a největších nudistických pláží v Česku se nachází u Hostivařské přehrady. Je strategicky oddělena od hlavní pláže lesem, což zajišuje dostatek soukromí a klidný odpočinek na udržovaném travnatém povrchu. Komfort zvyšují nově zrekonstruované umývárny.

Otevřeno denně od 9 do 20 hod.

Oceníte také domácí kuchyni, hotovky, langoše, ale i steaky. Před létem proběhla také rekonstrukce oblíbené restaurace. Spoustu zábavy nabízí volejbalové hřiště, kurt na badminton a stůl na stolní tenis. Nechybí ani půjčovna lehátek a dalšího vybavení, je zde dokonce také možnost zapůjčení karet a stolních her.

Každou sobotu a příležitostně také v pátek se na nudapláži konají letní parkety s DJ´s nebo kapelami.

Kde? K Jezeru 1, 100 00 Praha 10-Hostivař

Dostupnost: Autobusem na zastávku Jižní Město (např. linky 136, 213, 170, 213, 905), odkud jste pěšky na nudapláži za 10 minut (560 metrů), nebo metrem do stanice Háje a následně pěšky cca 1,5 km, tedy přibližně 20 minut chůze.

Parkování: V okolních ulicích Výstavní a Novopetrovická a poté pěšky přes polní cestu. Nudistická plហnemá vlastní vyhrazené parkoviště.

Vstupné: Aktuální vstupné na celý den je 170 Kč, kompletní ceník najdete zde.

Hostivařská přehrada

Koupaliště Motol

Přírodní koupaliště Motol, napájené Motolským potokem, je známé svou čistou vodou a klidným prostředím. Má oddělenou nudistickou plហs retro atmosférou, písčitým dnem a mělkou vodou. To ocení i rodiny s dětmi.

Otevřeno denně od 9:30 do 20 hod.

Kde? Zahradníčkova, Praha 5

Dostupnost: Autobusová zastávka Zahradníčkova (linka č. 167) je vzdálená 134 metrů, tedy tři minutky chůze, tramvajová stanice Motol (č. 7, 9, 10, 15 a 16) je vzdálená 184 metrů. K dispozici je také vlastní parkoviště.

Vstupné: Celodenní pro dospělé 140 Kč, děti od 5 do 15 let a senioři nad 65 let za 80 Kč.

Koupaliště Motol

Rybník Šeberák

Rybník Šeberák, situovaný na jižním okraji Prahy, ukrývá na jihovýchodním okraji jednu z nejstarších nudistických pláží v Praze, která vznikla již v 80. letech 20. století. Klidné prostředí je ideální pro relaxaci a odpočinek.

Otevírací doba a vstupné zde nejsou, rybník je zdarma přístupný.

Kde? Nudaplហnajdete v Praze 4 na souřadnicích GPS 50.008978, 14.499313.

Dostupnost: Zastávka autobusu Šeberák je od nudapláže vzdálená 950 metrů, tedy 15 minut chůze. Nebo můžete přijet autem, parkuje se v okolí podél přilehlých silnic.

Koupaliště Slavia

Koupaliště Slavia je tradičním pražským areálem, který nabízí příjemné osvěžení v horkých letních dnech. Nudistická plហje zde oddělena plotem a zelení od hlavní části, což zajišuje potřebné soukromí. Najdete zde travnatou plochu pro opalování a bazén s čistou vodou – do něj je však nutné si obléci plavky.

Otevřeno denně od 8 do 20 hod.

Kde? Vladivostocká 1460/10, Praha 10 – Vršovice

Dostupnost: Velmi dobrá MHD. Autobusová zastávka Slavia je přímo u areálu (linky 135, 136, 150, 213). Tramvají se dostanete na zastávku Kubánské náměstí (např. linky 4, 7, 22, 24), odkud je to jen kousek pěšky.

Parkování: V okolních ulicích je možné najít parkovací místa, často však bývají zpoplatněna.

Vstupné: Celodenní pro dospělé 270 Kč, děti do 15 let 110 Kč. Kompletní ceník najdete zde.

Nudistická plហBraník

Nudistická plហv Braníku je neoficiální, ale dlouhodobě tolerovaná lokalita pro naturisty, situovaná podél břehu Vltavy. Jedná se převážně o travnatou louku, kde si můžete užít slunce a koupání přímo v řece. Atmosféra je velmi uvolněná a neformální, ideální pro ty, kteří dávají přednost přírodnímu prostředí bez přehnaných regulí.

Otevírací doba a vstupné zde nejsou, plហje zdarma přístupná.

Kde? V blízkosti ulice U Kempinku, 147 00 Praha 4-Braník (směrem k Vltavě od vlakové zastávky Praha-Braník).

Dostupnost: Velmi dobrá MHD. Zastávka Nádraží Braník (tramvaje č. 3, 17, 21, autobusy) je jen pár minut chůze. Vhodné i pro cyklisty a in-line bruslaře, protože plហse nachází přímo u oblíbené cyklostezky podél Vltavy.

Parkování: V okolních ulicích je parkování omezené a často zpoplatněné.

Naturistické ráje v okolí Prahy

Pokud jste ochotni se vydat kousek za Prahu, objevíte další oblíbené lokality, které nabízejí čistou vodu a rozsáhlejší pláže.

Jezero Lhota u Brandýsa

Jezero Lhota u Brandýsa nad Labem, bývalá pískovna fungující jako koupaliště od roku 1983, je vyhlášené svou čistou vodou, borovým lesem a rozsáhlou písčitou pláží. Východní břeh jezera je vyhrazen pro nudisty a nabízí soukromí díky zástěně mezi plážemi. Nudisté mají pro sebe více než půl kilometru dlouhou písčitou pláž. Součástí naturistické pláže je samostatné WC a dva stánky s občerstvením.

Otevřeno denně od 6 do 22 hod.

Dostupnost: Autem cca 20 km od Prahy. Po dálnici D10 vyjeďte exitem na Starou Boleslav a pak po silnici směr Mělník. Po šesti kilometrech odbočte do Lhoty, kde již najdete směrovky na parkoviště Jezero Lhota.

Vstupné: Dospělí za celý den zaplatí 120 Kč, děti od 6 do 15 let 50 Kč. Kompletní ceník najdete zde.

Lhota

Pískovna Sadská na Nymbursku

Vstup je zdarma a je otevřeno stále, nejedná se o oficiální koupaliště.

Tato bývalá pískovna s průzračnou vodou a borovými lesy je oblíbeným místem pro rekreaci. Neoficiální nudistická část se nachází na jihovýchodním břehu a nabízí klidné prostředí pro opalování a koupání. Vstup do vody je pozvolný, což ocení i méně zkušení plavci.

Dostupnost: Autem cca 20 minut od Prahy (směr Nymburk). Parkování je k dispozici za poplatek 50 Kč.