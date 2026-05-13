Devátý ročník sousedské akce Nuselské dvorky, kterou pořádá Cirqueon a Vnitroblok Mečislavova, proběhne v sobotu 16. května 2026. Letošní program festivalu nového cirkusu se bude konat na třech stanovištích v pražských Nuslích. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení, kreativní dílny a další doprovodný program pro děti i dospělé.
Festival Nuselské dvorky představuje přátelskou formou široké veřejnosti svět nového cirkusu, divadla a hudby. Během soboty se návštěvníkům otevřou tři vnitrobloky s programem pod širým nebem. Kromě artistických představení bude probíhat také bojovka, dřevodílna, výroba žonglérských flowersticků nebo workshop pletení.
Kde se konají Nuselské dvorky?
Návštěvníkům sousedské akce Nuselské dvorky budou zpřístupněny tři vnitrobloky v Praze 4.
- Cirqueon dvorek: Část programu proběhne přímo v centru pro nový cirkus, které sídlí na adrese Vlastislavova 603, Praha 4.
- Vnitroblok Mečislavova: Veřejnosti přístupný vnitroblok na adrese Mečislavova 1355, Praha 4, přivítá návštěvníky na workshopu Hoola Hoop nebo představení v karavanu.
- Zrno zrnko: Na dvorku kavárny na adrese Čestmírova 17a, Praha 4 se bude konat premiéra představení Johny a Jenny: Na kolbišti.
Program a vstupné
Začátek nuselského festivalu je v 10:30 hodin, konec je ve večerních hodinách po odehrání posledního představení. Během dne bude také probíhat doprovodný program. Vstupné na většinu akce je zdarma kromě představení v karavanu Le Cabaret Nomade: Memé Lune a vybraných tvůrčích dílen.
|Čas
|Představení
|Lokalita
|Vstupné
|10:30
|Bratři v tricku: Malíři
|Cirqueon Dvorek
|Zdarma
|11:30
|Workshop Hoola Hoop s Jířou Jonákovou
|Vnitroblok Mečislavova
|Zdarma
|12:30
|Eliška Brtnická: Bau (work in progress)
|Vnitroblok Mečislavova
|Zdarma
|13:30
|Toy Machine: Pinocchio
|Cirqueon Dvorek
|Zdarma
|14:00
|Toy Machine: Pinocchio a workshop
|Cirqueon Dvorek
|Zdarma
|13:30 – 18:30
|Le Cabaret Nomade: Memé Lune (v karavanu)
|Vnitroblok Mečislavova
|Za poplatek
|15:00
|Johny a Jenny: Na kolbišti (premiéra)
|Zrno zrnko
|Zdarma
|16:00
|Cirkus Tety: Ene bene piňau (work in progress) a workshop
|Vnitroblok Mečislavova
|Zdarma
|17:00
|Open stage
|Cirqueon
|Zdarma
|19:30
|Rozladěné držky: Vyladěné fňukny (work in progress)
|Cirqueon Dvorek
|Zdarma