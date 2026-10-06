O prohlídky Průmyslového paláce je obrovský zájem. Budou další za 91 korun i zdarma!

Autor: Marek Peška
  12:29
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Průmyslový palác prošel náročnou rekonstrukcí. Designblok bude první velkou...

Průmyslový palác prošel náročnou rekonstrukcí. Designblok bude první velkou akcí, která se v opravených prostorách odehraje. | foto: Designblok

Průmyslový palác (září 2026)
Průmyslový palác (září 2026)
Zrekonstruovaný Průmyslový palác
Do nového kabátu se při příležitosti otevření Průmyslového paláce oblékla také...
14 fotografií
Pražským hitem je nově otevřený Průmyslový palác. Budova s výraznými secesními prvky a zároveň mimořádným dílem industriální architektury byla před několika dny po nákladné rekonstrukci a dostavbě vyhořelého křídla opět otevřena. Zájemci prohlídky za 91 korun vzali útokem. Zcela se vyprodali. Deník Metro má jako první informaci, že prohlídky za zvýhodněné vstupné budou pokračovat. Příležitostí nahlédnout do Průmyslového paláce bude ale daleko víc.

Čtyři a půl roku trvala rekonstrukce Průmyslového paláce a dostavba levého křídla, které v roce 2008 vyhořelo. Nyní je dominanta Prahy 7 znovu přístupná a mezi lidmi je o prohlídky velký zájem.

Prohlídky za 91 korun

Komentované prohlídky, které od 25. září do 11. října připravilo Výstaviště Praha a Prague City Tourism, byly ihned vyprodané. Hlavním lákadlem byla také cena. Hodinová komentovaná prohlídka vyšla na 91 korun, což symbolicky odkazuje k roku 1891, kdy byl Průmyslový palác postaven.

Čelní pohled na zrekonstruovaný Průmyslový palác. (30. září 2026)

Klára Janderová, mluvčí a vedoucí komunikace Prague City Tourism (PCT), tedy městské organizace, která má na starosti destinační management a propagaci Prahy, deníku Metro prozradila, že další prohlídky za 91 korun se chystají. „Nyní se s Výstavištěm domlouváme na konkrétních termínech. Už víme, že dvě prohlídky budou ještě v říjnu a další dvě v listopadu a také v prosinci,“ říká pro Metro.cz Janderová. Dodala, že zájemci mohou sledovat webové stránky PCT. A také připomněla, že kapacita je 30 lidí.

Průmyslový palác přežil monarchii i komunisty. Teď se po požáru vrací v nové podobě

Kdy navštívit Průmyslový palác zdarma?

Další příležitost nahlédnout dovnitř nabídne také Designblok, který začíná už zítra a potrvá do neděle 11. října. Průmyslový palác je totiž jedním z míst, kde se letošní festival designu uskuteční. Unikátní prostor bude během celé festivalové otevírací doby přístupný s festivalovým passem.

Pravé křídlo s obnovenou vestavbou z 50. let. (24. září 2026)

I samotná Praha 7 iniciovala možnost podívat se do paláce, a to dokonce zdarma. „O prohlídku obnoveného Průmyslového paláce je velký zájem, proto jsem se spojil s Výstavištěm, zda by nemohli, kromě kapacitně omezených komentovaných prohlídek, uspořádat i dny otevřených dveří, během nichž se bude moci do Průmyslového paláce podívat více lidí. Jsem moc rád, že Výstaviště tomuto návrhu vyšlo vstříc a připravilo Víkend otevřených dveří ve dnech 17. a 18. října 2026,“ říká pro Metro.cz starosta sedmé městské části Jan Čižinský.

Na střechu střední části Průmyslového paláce na Výstavišti v pražském Bubenči, která v roce 2008 vyhořela, dělníci vrátili opravenou 26 tun těžkou konstrukci hodinové věže. (15. října 2024)

Historie paláce

Palác vznikl jako hlavní pavilon Jubilejní zemské výstavy v roce 1891. Jeho charakteristická ocelová konstrukce a skleněné plochy tehdy patřily k výrazným ukázkám moderní architektury. V říjnu 2008 jeho levé křídlo zničil rozsáhlý požár. Obnova a dostavba začala v únoru 2022 a trvala čtyři a půl roku.

Co se změnilo v Průmyslovém paláci? Rudá hvězda je pryč, sklíčka zabírají plochu dvou kluzišť

„Podařilo se nám budovu vybavit moderními technologiemi. Máme tu v podzemí velké nádrže s vodou pro případ požáru nebo nejmodernější vytápění a klimatizaci. Podařilo se nám také z hodinové věže odstranit rudou hvězdu a vrátit na ni svatováclavskou korunu,“ řekl pro deník Metro David Čech, šéf celého projektu rekonstrukce. Rudá hvězda věž „zdobila“ od roku 1949.

Podle Mikoláše Alše

Jedna ze zajímavostí budovy je vidět už z dálky. Sklářští mistři z Nového Boru opravovali v rámci rekonstrukce vitráže. Pod jejich rukama prošly tisíce malých i větších sklíček nejrůznějších barev na ploše dvou hokejových kluzišť.

Dávají dohromady úchvatné vitráže od Mikoláše Alše z Průmyslového paláce v Praze

Odborníci ve spolupráci s památkáři se snažili vrátit vše do původního stavu, tak jak Mikoláš Aleš svá díla, která jsou zpět v bočních vstupech do obou křídel paláce, zamýšlel. Některé chyby ale tihle machři ponechali. Ty vznikly při rekonstrukci vitráží před 80 lety.

Průmyslový palác (září 2026)

„Protože i chyba v sobě může mít nějakou hodnotu,“ řekl přímo ve sklárně v Novém Boru v květnu 2023 magazínu Metro Zdeněk Kudláček z Kolektiv Ateliéru, který měl celou rekonstrukci vitráží na starost.

Co se málo ví

  • Průmyslový palác se stal symbolem Jubilejní zemské výstavy v roce 1891. Právě 16. října 2008 jeho levé křídlo zachvátil velký požár. Na místo se sjely desítky hasičů. Křídlo lehlo popelem. Důvodem požáru byl zapnutý elektrický vařič v jednom výstavním stánku zahraniční firmy.
  • Mimochodem, už málo se ví, že křídla paláce byla pro výstavu v roce 1891 původně plánovaná jako dočasná, naopak samotná hlavní část budovy měla zůstat.
  • A právě hlavní část podle Davida Čecha, který měl celou rekonstrukci na povel, pomohla k tomu, aby se požár nešířil tak rychle.
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