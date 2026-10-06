Čtyři a půl roku trvala rekonstrukce Průmyslového paláce a dostavba levého křídla, které v roce 2008 vyhořelo. Nyní je dominanta Prahy 7 znovu přístupná a mezi lidmi je o prohlídky velký zájem.
Prohlídky za 91 korun
Komentované prohlídky, které od 25. září do 11. října připravilo Výstaviště Praha a Prague City Tourism, byly ihned vyprodané. Hlavním lákadlem byla také cena. Hodinová komentovaná prohlídka vyšla na 91 korun, což symbolicky odkazuje k roku 1891, kdy byl Průmyslový palác postaven.
Klára Janderová, mluvčí a vedoucí komunikace Prague City Tourism (PCT), tedy městské organizace, která má na starosti destinační management a propagaci Prahy, deníku Metro prozradila, že další prohlídky za 91 korun se chystají. „Nyní se s Výstavištěm domlouváme na konkrétních termínech. Už víme, že dvě prohlídky budou ještě v říjnu a další dvě v listopadu a také v prosinci,“ říká pro Metro.cz Janderová. Dodala, že zájemci mohou sledovat webové stránky PCT. A také připomněla, že kapacita je 30 lidí.
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Kdy navštívit Průmyslový palác zdarma?
Další příležitost nahlédnout dovnitř nabídne také Designblok, který začíná už zítra a potrvá do neděle 11. října. Průmyslový palác je totiž jedním z míst, kde se letošní festival designu uskuteční. Unikátní prostor bude během celé festivalové otevírací doby přístupný s festivalovým passem.
I samotná Praha 7 iniciovala možnost podívat se do paláce, a to dokonce zdarma. „O prohlídku obnoveného Průmyslového paláce je velký zájem, proto jsem se spojil s Výstavištěm, zda by nemohli, kromě kapacitně omezených komentovaných prohlídek, uspořádat i dny otevřených dveří, během nichž se bude moci do Průmyslového paláce podívat více lidí. Jsem moc rád, že Výstaviště tomuto návrhu vyšlo vstříc a připravilo Víkend otevřených dveří ve dnech 17. a 18. října 2026,“ říká pro Metro.cz starosta sedmé městské části Jan Čižinský.
Historie paláce
Palác vznikl jako hlavní pavilon Jubilejní zemské výstavy v roce 1891. Jeho charakteristická ocelová konstrukce a skleněné plochy tehdy patřily k výrazným ukázkám moderní architektury. V říjnu 2008 jeho levé křídlo zničil rozsáhlý požár. Obnova a dostavba začala v únoru 2022 a trvala čtyři a půl roku.
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„Podařilo se nám budovu vybavit moderními technologiemi. Máme tu v podzemí velké nádrže s vodou pro případ požáru nebo nejmodernější vytápění a klimatizaci. Podařilo se nám také z hodinové věže odstranit rudou hvězdu a vrátit na ni svatováclavskou korunu,“ řekl pro deník Metro David Čech, šéf celého projektu rekonstrukce. Rudá hvězda věž „zdobila“ od roku 1949.
Podle Mikoláše Alše
Jedna ze zajímavostí budovy je vidět už z dálky. Sklářští mistři z Nového Boru opravovali v rámci rekonstrukce vitráže. Pod jejich rukama prošly tisíce malých i větších sklíček nejrůznějších barev na ploše dvou hokejových kluzišť.
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Dávají dohromady úchvatné vitráže od Mikoláše Alše z Průmyslového paláce v Praze
Odborníci ve spolupráci s památkáři se snažili vrátit vše do původního stavu, tak jak Mikoláš Aleš svá díla, která jsou zpět v bočních vstupech do obou křídel paláce, zamýšlel. Některé chyby ale tihle machři ponechali. Ty vznikly při rekonstrukci vitráží před 80 lety.
„Protože i chyba v sobě může mít nějakou hodnotu,“ řekl přímo ve sklárně v Novém Boru v květnu 2023 magazínu Metro Zdeněk Kudláček z Kolektiv Ateliéru, který měl celou rekonstrukci vitráží na starost.
Co se málo ví