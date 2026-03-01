O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v místech, kde bývala tramvajová smyčka.
Solitér v Branické ulici

13 fotografií

Každé město má stavby, které se především hmotností či architekturou vymykají okolí. V Praze to jsou často paneláky, které se dřív stavěly tam, kde bylo místo, bez ohledu, jaká byla okolní zástavba. Staly se z nich pěsti na oko.

Dům na konečné

„Mrakodrap“ z Malešicích

Už jsem v této rubrice psal například o věžáku v Malešicích, který býval po jistý čas asi nejvyšší obytnou budovou v Praze. Naštěstí ho vybudovali na samém konci strašnicko-malešické zástavby v okolí Solidarity, takže se netyčil někde uprostřed vilové čtvrti. Je stále nepřehlédnutelný, ale je to přece jenom, z mého pohledu, spíše jen pěstička na oko.

Malešický věžák

V Praze se tím řešil nedostatek bytů, pokud se to neřešilo hromadným náletem typu Jižního Města, kde se naopak nyní zahušťuje už trochu vzhlednějšími stavbami, byť ne všude jdou dostavby pod nos původním usedlíkům.

Volné plochy v Praze zbývaly často na bytová družstva, a pokud se družstevníci nerozhodli pro cihlu, vystavěli si panelák.

Když potřebovali ubytovat ochránce západních hranic

Mimochodem – solitérní paneláky bývaly doménou pohraničního pásma. Pokud tam sídlila některá z pohraničních rot, jejíž strážci bránili výdobytky socialismu proti imperialismu, bylo nutné rodiny vojáků z povolání někde usídlit. A k tomu sloužily rychle vystavěné tří i čtyřpatrové paneláky.

Někdy takhle řešili byty pro mladé i JZD (zkratka pro Jednotné zemědělské družstvo), i to na venkově objevíte.

Solitér v Branické ulici? Jak se vám líbí?

Zpět do metropole. Mívám často cestu po pravém břehu Vltavy, volím trasu skrze starý Braník, než kolem rušné silnice na nábřeží. Vždycky míjím vysoký panelový dům v Branické ulici, kousek od divadla. Pokud by mělo něco představovat pěst na oko, tento dvanáctipodlažní panelák by byl pražským favoritem.

Solitér v Branické ulici

Nikdy jsem se o dům hlouběji nezajímal, jen jsem si všiml, že je to dům s pečovatelskou službou. Jen jsem ale netušil, že život v něm asi není pro všechny úplně nejradostnější. Což je jiná kapitola. Pokud by byla pravda, co se o tomto pečovatelském centru píše, byla by to také pěkná rána do oka…

PĹ™estavba dominikĂˇnskĂ©ho klĂˇĹˇtera v Chebu zaÄŤĂ­nĂˇ, potrvĂˇ dva roky

Na festival Beseda přijede raperka z Londýna a punkeři z New Yorku

ilustrační snímek

Na festival Beseda v Tasově na Hodonínsku letos přijede londýnská raperka Lady Lykez a také punková skupina Balaclava z New Yorku. Českou scénu zastupují...

1. března 2026  10:05,  aktualizováno  10:05

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.