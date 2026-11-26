Smíchov se mění před očima. Nejvýrazněji do tváře této části Prahy promlouvá developerská společnost Sekyra Group se svou vznikající čtvrtí Smíchov City. Pozornost poutá také nedaleký Lihovar. Trochu v jejich stínu však zůstávají další dva velké projekty, které dohromady nabídnou více než 1600 nových bytů.
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Lihovar Smíchov: Komín k bydlení i vyhlídka
Například projekt Lihovar Smíchov je další „vlajkovou lodí“ proměny této oblasti. Odkazuje na industriální minulost Smíchova. Na místě, kterému se kdysi přezdívalo pražský Manchester, vzniká koncept, kde se kultura, gastronomie, umění, komunita i bydlení spojují v jeden celek. Společnost Trigema část projektu již dokončila a první obyvatelé tu bydlí několik měsíců. Nová čtvrť se však dál rozrůstá směrem k Dvoreckému mostu.
V areálu někdejšího největšího lihovaru v Rakousku-Uhersku nyní vzniká další zajímavost. Dominantou připravované gastronomické a umělecké čtvrti se stane zpřístupněný historický komín. Ten bude vybaven proskleným výtahem obklopeným průhlednými LED obrazovkami. Návštěvníci se v prosklené kabině dostanou až na vyhlídku.
Kromě domů, které svým tvarem odkazují na smíchovský lihovar, tady vzniká další část stavby, která přitahuje velkou pozornost – nový obytný komín.
Harmonie Smíchov: Přes 600 nových bytů
V sousedství Lihovaru Smíchov připravuje svůj projekt také společnost J&T Real Estate CZ. Původně nesl název Archa Smíchov, nově se však jmenuje Harmonie Smíchov. Podle mluvčí společnosti Moniky Veselé má nový název vystihovat charakter projektu, který se chce od okolní nové zástavby odlišit důrazem na klidné bydlení.
„Blok nabídne vzrostlou zeleň, umění a místa na odpočinek nejen pro rezidenty. Navíc zvažujeme také vodní prvek,“ říká pro web Metro.cz Veselá. Rezidenční projekt počítá s více než 600 byty různých velikostí, včetně prostorných střešních bytů a mezonetů. „Smíchov vnímáme jako skvělou lokalitu, která snoubí snadnou dopravní dostupnost, blízkost Vltavy i centra. Myslím si, že Smíchov může zdárně konkurovat protějšímu břehu, se kterým se krásně propojil díky Dvoreckému mostu. Obyvatelé tak mohou těžit z pulzujícího města i dostatku zeleně a úniku za sportem či procházkou,“ doplňuje Veselá k projektu Harmonie Smíchov.
SIDE Smíchov Living: Tisíc bytů nad vodním zdrojem
V sousedství Harmonie Smíchov již společnost UDI Group buduje další rozsáhlý rezidenční projekt – SIDE Smíchov Living. Ve třech budovách nabídne víc než tisícovku bytů doplněných o obchody, služby a veřejně přístupnou zeleň. Celková investice do projektu dosáhne téměř šesti miliard korun.
Architektonický návrh připravilo studio CMC Architects vedené renomovaným architektem Davidem Richardem Chisholmem ve spolupráci s UPSTRUCTURE. Návrh počítá s odstupňovanými výškami budov, výhledy na Vltavu a Vyšehrad i zeleným vnitroblokem přístupným nejen obyvatelům projektu ale i veřejnosti. Nové pěší trasy propojí Nádražní a Strakonickou ulici.
„Z dosud nevyužívaného území vznikne živá součást Smíchova, která nabídne nejen atraktivní bydlení, ale především kvalitní veřejný prostor doplněn cyklostezkou a zelení,“ říká Tomáš Kaluš, ředitel UDI Group pro Českou republiku. Dokončení první etapy se předpokládá v první polovině roku 2029.
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Zajímavé je i to, co se ukrývá pod budoucími domy. Pod částí pozemku se totiž nachází obří podzemní vodní rezervoár, jehož ochrana byla v minulosti předmětem sporů.
„Vodní zdroj, který se nachází pod částí pozemku, byl při přípravě projektu od počátku respektován. Jeho ochrana je zajištěna v souladu se závaznými podmínkami a tomu je přizpůsoben také postup výstavby. Realizace probíhá s maximální obezřetností,“ říká Martina Beranová, která se pro developera stará o public relations.
Voda pro 600 tisíc lidí