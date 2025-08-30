O život na zámcích nikdo nestojí. Město i stát je marně prodávají, ani snížení cen nepomáhá

Pavel Hrabica
  12:28
Televize Nova v současnosti opakuje seriál Život na zámku z roku 1996. Jeho hrdinové měli s dědictvím v podobě aristokratického sídla jenom problémy. Zdá se, že o podobné starosti nestojí ani současníci.
Opakovaně se nedaří prodat zámek Štiřín, i když jeho nabízená cena klesla o dvě...

Opakovaně se nedaří prodat zámek Štiřín, i když jeho nabízená cena klesla o dvě a půl miliardy | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Opakovaně se nedaří prodat ani pražský zámek Veleslavín.
Opakovaně se nedaří prodat ani pražský zámek Veleslavín.
Opakovaně se nedaří prodat zámek Štiřín, i když jeho nabízená cena klesla o dvě...
Opakovaně se nedaří prodat pražský palác Broadway
6 fotografií

Kdo zámkem dostal, nebo ho chtěl a koupil, už ho dávno má. A mohl by vyprávět, kolik je s tím starostí. I když někteří majitelé si na vlastnictví památky nestěžují. Týká se to již zmiňovaného seriálového Života na zámku, který se natáčel na Roztěži u Kutné Hory. Ten už je více než dvacet let v majetku jihokorejské firmy.

Zámek Roztěž měl větší štěstí. Koupili ho Jihokorejci.

Jiné památky však zájemce nelákají. V posledních měsících bylo v Praze i v okolí k mání hned několik takových nemovitostí, kterých se jejich majitelé, tedy stát či obec, chtěli zbavit. Bez úspěchu.

Naposledy se to týkalo známého zámku Štiřín, který leží nedaleko Velkých Popovic a jeho součástí je i golfový areál.

Středočeský zámek Štiřín se totiž nepodařilo prodat ani na osmý pokus. Do elektronické aukce se přihlásil minimálně jeden zájemce, který složil kauci, žádný příhoz ale nepadl. Vyvolávací cena byla 795,9 milionu korun,. Pokud by byla aukce úspěšná, znamenalo by to nejvýnosnější prodej v historii majetkového úřadu. V sedmi předchozích aukcích nebyl žádný zájemce.

Opakovaně se nedaří prodat zámek Štiřín, i když jeho nabízená cena klesla o dvě a půl miliardy

Úřad zámek poprvé nabídl loni v září, tehdy vyvolávací cena činila 3,3 miliardy korun. V dalších kolech aukce cenu úřad snižoval, z nabídky prodeje také vyjmul část pozemků v areálu zámeckého parku. Jedná též s obcí Kamenice o potenciální možnosti převodu bývalého krytu civilní ochrany pro účely mateřské školky a několika pozemků pro dostavbu chodníků.

Výběrová řízení s elektronickou aukcí podle úřadu představují nejtransparentnější formu prodeje nepotřebného státního majetku. Elektronická aukce pražského domu U Hybernů vynesla 447 milionů korun, úspěšný byl také prodej bývalé budovy Ústavu pro studium totalitních režimů na pražském Žižkově.

Opakovaně se nedaří prodat pražský palác Broadway

Naopak se v aukci kromě štiřínského zámku opakovaně nedaří prodat například pražský zámek Veleslavín, který se prodával už posedmé, nebo pražský Palác Broadway.

Zámek, hotel, golf

  • Zámek Štiřín z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Původně jej spravovalo ministerstvo zahraničí, které ale oznámilo, že areál nepotřebuje, a následně ho převedlo na majetkový úřad. Zájem neprojevila ani žádná jiná státní instituce. V době převodu byl areál uzavřen.
  • Jeho současnou podobu ovlivnily úpravy z období kolem roku 1900 podle projektu architekta Jiřího Stibrala a také úpravy z let 1985 až 1993. Desítky let jej vlastnila rodina Ringhofferova, v majetku státu se štiřínský zámek ocitl po druhé světové válce jako konfiskát.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

HONOR uvádí na trh Magic V5: Nekompromisně nejtenčí skládací telefon v západní Evropě

30. srpna 2025  15:19

Asi 800 adoptivních rodičů přispěje brněnské zoo přes dva miliony korun ročně

Nová mláďata kapybary v brněnské zoologické zahradě viděla Lenka Ševčíková mezi prvními. Nebylo to náhodou, pravidelná návštěvnice se loni stala adoptivním...

30. srpna 2025  13:38,  aktualizováno  13:38

Na pražské vyhlídce Dobeška našli mrtvé tělo, policie zjišťuje okolnosti

K nálezu mrtvého těla na vyhlídce Dobeška vyjížděli v sobotu po poledni pražští policisté. Okolnosti úmrtí vyšetřují. Uvedl to policejní mluvčí Jan Daněk.

30. srpna 2025  15:12

Huawei uspořádala v Německu akci „Budoucnost herního salonu" a připravila tak půdu nové éře čínských her v Evropě

30. srpna 2025  15:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Páteční požár v rehabilitačním ústavu na Opavsku způsobil škody za 200.000 korun

Z rehabilitačního ústavu v Hrabyni na Opavsku se v pátek muselo kvůli požáru v jednom z bytů evakuovat 17 lidí. Jednoho imobilního pacienta policisté a hasiči...

30. srpna 2025  13:20,  aktualizováno  13:20

Společnost Blackview představila na veletrhu IFA 2025 řadu odolných produktů nové úrovně

30. srpna 2025  14:44

Vilu šlechtitelů brambor zruinovali nepřizpůsobiví. Oprava je v nedohlednu

Kdysi to bývala výstavní vila, v níž bylo velmi slušné bydlení. Dnes je to ruina, ke které aby se člověk bál přiblížit. Dům v Keřkově, místní části Přibyslavi, doplatil na rozpad zemědělského...

30. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Coventry reaguje na tvrzení společnosti Lapetus o ochraně obchodního tajemství

30. srpna 2025  14:22

Pavlova slabost pro rychlé vozy. Ve flanelce se přidal ke spanilé jízdě harleyů

Stovky motocyklů Harley-Davidson v sobotu projely Prahou, přidali se k nim i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. V diskusi s pořadateli před publikem prezident zavzpomínal na svoje motorkářské...

30. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  13:59

V olomoucké zoo se narodily dvě samičky ohroženého daňka mezopotámského

V olomoucké zoo se narodily dvě samičky vzácného daňka mezopotámského, který patří mezi nejohroženější kopytníky na světě. Chovatelé mají z mláďat velkou...

30. srpna 2025  12:04,  aktualizováno  12:04

Běh ve spodním prádle, svíčková v kelímku. Otrlý mladík rád testuje hranice

Zkrátka se rozhodl, že už bude v životě dělat jen to, co ho baví. Čtyřiadvacetiletý Vojtěch Toman se tak zbavil jediného pravidelného příjmu a v půlce letošního února začal pořádat zdarma akce v...

30. srpna 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

O život na zámcích nikdo nestojí. Město i stát je marně prodávají, ani snížení cen nepomáhá

Televize Nova v současnosti opakuje seriál Život na zámku z roku 1996. Jeho hrdinové měli s dědictvím v podobě aristokratického sídla jenom problémy. Zdá se, že o podobné starosti nestojí ani...

30. srpna 2025  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.