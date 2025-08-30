O život na zámcích nikdo nestojí. Město i stát je marně prodávají, ani snížení cen nepomáhá

Kdo zámkem dostal, nebo ho chtěl a koupil, už ho dávno má. A mohl by vyprávět, kolik je s tím starostí. I když někteří majitelé si na vlastnictví památky nestěžují. Týká se to již zmiňovaného seriálového Života na zámku, který se natáčel na Roztěži u Kutné Hory. Ten už je více než dvacet let v majetku jihokorejské firmy.
Jiné památky však zájemce nelákají. V posledních měsících bylo v Praze i v okolí k mání hned několik takových nemovitostí, kterých se jejich majitelé, tedy stát či obec, chtěli zbavit. Bez úspěchu.
Naposledy se to týkalo známého zámku Štiřín, který leží nedaleko Velkých Popovic a jeho součástí je i golfový areál.
Středočeský zámek Štiřín se totiž nepodařilo prodat ani na osmý pokus. Do elektronické aukce se přihlásil minimálně jeden zájemce, který složil kauci, žádný příhoz ale nepadl. Vyvolávací cena byla 795,9 milionu korun,. Pokud by byla aukce úspěšná, znamenalo by to nejvýnosnější prodej v historii majetkového úřadu. V sedmi předchozích aukcích nebyl žádný zájemce.
Úřad zámek poprvé nabídl loni v září, tehdy vyvolávací cena činila 3,3 miliardy korun. V dalších kolech aukce cenu úřad snižoval, z nabídky prodeje také vyjmul část pozemků v areálu zámeckého parku. Jedná též s obcí Kamenice o potenciální možnosti převodu bývalého krytu civilní ochrany pro účely mateřské školky a několika pozemků pro dostavbu chodníků.
Výběrová řízení s elektronickou aukcí podle úřadu představují nejtransparentnější formu prodeje nepotřebného státního majetku. Elektronická aukce pražského domu U Hybernů vynesla 447 milionů korun, úspěšný byl také prodej bývalé budovy Ústavu pro studium totalitních režimů na pražském Žižkově.
Naopak se v aukci kromě štiřínského zámku opakovaně nedaří prodat například pražský zámek Veleslavín, který se prodával už posedmé, nebo pražský Palác Broadway.
Zámek, hotel, golf