Včerejší stávku České televize a Českého rozhlasu doprovázela demonstrace na Václavském náměstí. Průvody zaměstnanců veřejnoprávních médií vyšly od svých pracovišť a vydaly se směrem na Václavské náměstí, kde ve 4:36 odpoledne začal oficiální program demonstrace. Čas odkazuje na chvíli, kdy 24. října prošel v poslanecké sněmovně návrh zákona o zrušení koncesionářských poplatků prvním čtením.
Stávky se zúčastnili také studenti vysokých a středních škol po celé České republice. Kromě Prahy se demonstrovalo také například v Brně, Olomouci, Plzni nebo v Opavě. Studenti se obávají, že financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu by mohlo ohrozit jejich nezávislost.
Obavy o budoucnost
Změna financování veřejnoprávních médií se podle jednoho z demonstrantů může dotknout také budoucí generace. „Jako student nechci žít v dluzích a ani nechci, aby naše společnost byla zadlužená. Proto si myslím, že koncesionářské poplatky jsou správnou cestou,“ uvedl student Univerzity Karlovy.
Jedna z námi oslovených zaměstnankyň České televize považuje zachování současného systému za důležité nejen pro pracovníky, ale také pro diváky. „Česká televize je objektivní a není státní. Jakmile se stane státní, tak už budeme těžko vědět, co je pravda,“ řekla pro Metro.cz. Změna financování by podle ní mohla vést k omezení výroby pořadů a propouštění zaměstnanců.
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Obavy z politického ovlivňování sdílí také jeden ze studentů filozofické fakulty. Podle něj jsou veřejnoprávní média důležitou součástí demokratické společnosti. „Bez České televize a Českého rozhlasu by se naše společnost mohla oslabit,“ míní. Zároveň upozornil na riziko politického nátlaku v případě, že by média byla financována ze státního rozpočtu.
Na demonstraci dorazil i pravidelný posluchač podcastu Vinohradská 12. Pořad, který moderuje Matěj Skalický, každý den dopodrobna rozebírá jedno aktuální téma. „Byla by tragédie, kdybych o podcast přišel,“ myslí si účastník demonstrace. Koncesionářské poplatky zároveň považuje za vhodnější způsob financování než státní rozpočet.
Na Václavské náměstí dorazily tisíce demonstrantů