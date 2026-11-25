Neonový nápis Furahaa express svítí nad dveřmi rohového žlutého domu v Bořivojově ulici v Praze 3. Vedle vchodu je zarámované menu, na kterém jsou obrázky burgerů a hranolek. Jde o veganský fast food, který je trochu jiný než ostatní. Celý tým obsluhy tvoří neslyšící zaměstnanci.
Za pražskou pobočkou původem francouzského fast foodu stojí neslyšící podnikatel Jiří Mašláň. Bistro otevřelo své dveře 28. října. „Zatím máme asi pět zaměstnanců. Hledáme další lidi,“ říká pro Metro.cz Mašláň. Ze svého dosavadního týmu má radost. „Jsme rádi, že máme takový tým. Jsou to pozitivní lidé.“
S kamarádkou Julčou, která je vegetariánka, se vydáváme podnik prozkoumat. „Jak je mám pozdravit?“ zeptá se mě Julča těsně před vstupem a mně dojde, že jsem si mohla alespoň najít, jak se v českém znakovém jazyce řekne „dobrý den“.
Pokyny na papíře
Když vstoupíme dovnitř, usmějí se na nás dvě baristky a já nakonec jen pokývnu hlavou na pozdrav a úsměv jim oplatím. Přistoupíme k pultu a slečna s kudrnatými vlasy ukáže na papír položený na vyvýšeném stole. „Hotově pouze u baristky. Kartou na tabletu nebo u baristky,“ stojí na papíře. Vedle tabletu leží menu, na kterém jsou vyobrazeny čtyři jednoduché znaky, pomocí nichž bychom si mohly objednat.
„Hosté se mohou domluvit znakovým jazykem. Mohou si také pohodlně objednat na tabletu,“ vysvětluje Mašláň.
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Objednávám si burger a s Julčou si dáváme napůl batátové hranolky. Po objednání dostáváme do ruky malé elektronické zařízení, takzvaný pager, který nám dá vědět, až bude jídlo hotové. Právě takto je systém objednávání uzpůsobený komunikaci s neslyšící obsluhou.
Proč vlastně šeptáme?
Procházíme do další místnosti a sedáme si ke stolu v rohu. Stěny se zavěšenými obrazy jídel jsou natřené na bílo a šedo. Z vysokých stropů visí žárovky. V podniku je poloprázdno, kromě nás tu sedí jen jeden postarší pár.
Ticho a klid v celé místnosti nás podvědomě nutí šeptat. Samy si toho všimneme až po chvíli. „Proč šeptáš?“ zeptám se Julči a zasměju se. „Nevím, je vážně divné mluvit nahlas,“ odvětí a má pravdu. Nehraje tu žádná hudba, nikdo jiný si nepovídá, slyšet jsou jen tlumené zvuky ze vzdálené kuchyně.
Do ticha najednou zapípá naše zařízení a my si jdeme pro jídlo. U dveří do kuchyně si vyzvedneme objednávku na plechových tácech. Slečna, která nám je vydává, ukáže na cedule s nápisy „Dobrou chuť“ a „Bon appétit“.
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Přiložím si dlaň k bradě a zase ji odtáhnu. Tímto znakem děkuji. Naučila jsem se ho během čekání na jídlo. Obsluha reaguje úsměvem a pokývne hlavou. Přemýšlím, že bych se mohla naučit několik základních znaků, abych se příště dokázala s neslyšícími lépe domluvit.
Veganský burger mě zmátl
Mám hrozný hlad a bezmyšlenkovitě se pouštím do jídla. Až když mám burger z poloviny snědený, dochází mi, že v něm vlastně není žádné maso. Moje chuťové buňky jsou oklamané a já skoro nevěřím, že jím jen směs zeleniny, luštěnin a rostlinných bílkovin.
Když všechno dojíme a došeptáme si poslední příběh, přichází čas k odchodu. Tácy odnášíme na odkládací pultík a pomalu vyrážíme k východu. Baristky nám na rozloučenou s úsměvem mávají.