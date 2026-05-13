Objevte během víkendu skrytá zákoutí pražských vnitrobloků. Máme pro vás mapu míst i program

Pavel Hrabica
  16:16
Třetí květnový víkend patří již potřetí skrytým pokladům pražských sousedství. Osm různých vnitrobloků v širším centru otevírá náruč a láká k návštěvě nejen blešími trhy, ale i bohatým doprovodným programem pro všechny a komunitním občerstvením. Návštěvníkům akce ukáže, že městský život může být pomalý, šetrný a dobrý.
V Praze se o nadcházejícím víkendu otevírají některé dvory a vnitrobloky. Jsou spojené s nejrůznějšími akcemi, například malými trhy. Vstup je pro všechny zdarma. | foto: Bieno

Mapa lokalit, kde bude probíhat akce Živé vnitrobloky Praha 2026
Pražské vnitrobloky bývají zpravidla uzavřené veřejnosti. Komunitní akce Živé vnitrobloky otevře tato skrytá místa během soboty 16. a neděle 17. května 2026 i široké veřejnosti. Atmosféra jedinečných prostor mezi domy se ponese v duchu bleších trhů i doprovodného programu.

Co jsou Živé vnitrobloky

Živé vnitrobloky jsou v anonymitě města místy s potenciálem pro sousedský život i posílení klimatu zastavěného území. „Snažíme se ukázat vnitrobloky jako skryté poklady, kterých je Praha plná. Člověk často zná jen své nejbližší okolí, a přitom za rohem může být přístupná tajemná zahrada,“ říká Michal Křivohlávek z pořádajícího spolku Bieno. Akce, které se celkem účastní na dvě stovky prodejců, chce přilákat milovníky třídění, nakupování i objevování pokladů.

„Osobní setkávání je nejsilnějším zážitkem pro každého. Zároveň podporuje místní sousedství a spolupráci, jelikož pozvánka se šíří po domech a podnicích v blízkém okolí,“ dodává Křivohlávek. Místní prodejci nabídnou věci z druhé ruky: oblečení, doplňky, knihy, hry, hračky i další „veteš“, která si zaslouží nový domov.

Mapa pražských vnitrobloků

Program sousedské akce bude probíhat na osmi místech hlavního města.

  • Akci spolufinancuje Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. Akci dále podporují městské části Praha 3, Praha 6, Praha 10 a Praha 14.
  • Všechny dostupné lokality jsou přehledně vyznačené na mapě. Stačí si jen naplánovat trasu a vyrazit objevovat skrytá zákoutí metropole.

Program akce a vstupné

Součástí akce bude i doprovodný program pro malé i velké zaměřený na udržitelnost, zdravé městské klima a ozelenění vnitrobloků. O občerstvení se postarají místní podniky a kavárny. Vstup pro návštěvníky je na všech osmi místech konání zdarma. „Chceme, aby akce inspirovala lidi k tomu trávit víc času tam, kde bydlí, potkávat svoje sousedy a přemýšlet o věcech, které vlastníme a kupujeme. Bleší trhy pro nás neznamenají jen prodávání a nakupování, ale jde nám také o udržitelnější přístup k městu,“ vysvětluje Barbora Týcová z Biena.

Dvoudenní program akce Živé vnitrobloky
DatumLokalitaMístoČas
16. květnaTolstého 22, Praha 10F. A. Libry10–14 hodin
16. květnaNa Bělidle 34, Praha 5Elpida10–14 hodin
16. květnaChlumova 8, Praha 3art re use13–17 hodin
16. květnaNa Výtoni 2, Praha 2KIT13–17 hodin
17. květnaPod Vyšehradem, Praha 410–14 hodin
17. květnaKpt. Stránského 29, Praha 14Vybíralka10–14 hodin
17. květnaSoběslavská 37, Praha 313–17 hodin
17. květnaGenerála Píky 2, Praha 613–17 hodin
Témata: vnitroblok, Praha 3

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná" zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Vzácná onemocnění ve VFN odhalují včas, pomáhá specializované centrum

ilustrační snímek

Netypické příznaky vzácných onemocnění lékaři často špatně diagnostikují, brzká specializovaná péče je přitom klíčová. Lékaři upozorňují, že ač má některé onemocnění pouze jeden člověk v Česku, nejde...

13. května 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek více peněz než loni

ilustrační snímek

Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek přes 13,3 milionu korun, více než loni. Peníze pomohou například při opravách kostelů, zámků, venkovských...

13. května 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Nehoda u zavřeného mostu v ústeckém Mojžíři omezila dopravu na I/62

ilustrační snímek

Nehoda kamionu s osobním autem u uzavřeného mostu v ústeckém Mojžíři dnes omezila dopravu na hlavním tahu mezi Děčínem a krajským městem. Řidiče i spolujezdce...

13. května 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu elektráren

ilustrační snímek

Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu větrných a solárních elektráren. Kraj své podněty odešle ministerstvu pro místní rozvoj ve...

13. května 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

Hlavní tah na Benešovsku zastavil střet dodávky s auty, zraněných je více

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na...

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě provádějí záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli...

13. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:21

Tajná policie, svatba v Polsku i řev Bruce Dickinsona. Dokument o Iron Maiden míří do kin

Světová premiéra snímku Iron Maiden: Burning Ambition v Londýně. Zleva: Dave...

50 let na scéně, vyprodané arény a miliony fanoušků po celém světě. Iron Maiden slaví jubileum dokumentem Burning Ambition, který nabízí nejen koncertní smršť, ale i řezavě intimní pohled do života...

13. května 2026  17:17

Na víkendovou výstavu Minerály Brno přijedou vystavovatelé ze 14 zemí

ilustrační snímek

Na brněnské výstaviště přijede o víkendu 270 vystavovatelů ze 14 zemí, aby prezentovali svoji nabídku na výstavě Minerály Brno. Kromě nákupů sběratelských...

13. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Na mistrovství floristů v Děčíně vznikají květinové dekorace inspirované světem

Na 55. ročníku mistrovství floristů ČR s názvem Děčínská kotva tvoří 34 soutěžících květinové dekorace a kytice inspirované světem. Tři kategorie účastníků...

13. května 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Třebíč investuje asi dva miliony korun do mobiliáře v parcích

ilustrační snímek

Třebíč téměř za dva miliony korun (bez daně) rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Přibudou lavičky, piknikové sety, ukazatele i fotopointy. Instalace...

13. května 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Námořní muzeum se přestěhuje do budovy bývalé školy v Čelákovicích u Prahy

ilustrační snímek

Námořní muzeum ve Veletově na Kolínsku, které přibližuje historii Čechů a Slováků na mořích a oceánech světa, se letos přestěhuje do Čelákovic v okrese...

13. května 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Pravěký člun poprvé vyrazí na moře s ručně dělanou plachtou z lipového lýka

Václav Michalička, který působí v Centru tradičních technologií v Příboru při...

Už pátou expedici v pravěkém člunu chystá tým experimentálního archeologa Radomíra Tichého z Archeoparku Všestary u Hradce Králové. V červnu vyrazí Monoxylon V na plavbu Egejským mořem poprvé s...

13. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

ČSÚ: Více než půlka vysokoškoláků z Plzeňského kraje zůstává na studiích v Plzni

ilustrační snímek

Více než půlka vysokoškolských studentů z Plzeňského kraje zůstává na studiích v krajském městě. Před 20 lety byl podíl o sedm procentních bodů vyšší. Téměř...

13. května 2026  15:09,  aktualizováno  15:09

