Milada Švecová učí budoucí učitele, jak vést terénní výuku a exkurze tak, aby si je žáci pamatovali ještě dlouho po návratu do lavic. V podcastu prozrazuje, kde v Praze mohou studenti přírodu doslova zažít, ne ji jen „odučit“.
Otevřené biologické učebnice v ulicích města
Pražské parky mohou být podle docentky Švecové dokonalým terénem pro výuku ekologie. Stačí vědět, kde hledat. V rozhovoru zazní:
- kde se na Malé Straně skrývá tajná historická zahrada a která jiná v Praze se otevírá za zvuku trumpety,
- které parky dokážou učit o biodiverzitě, vodních ekosystémech nebo invazních druzích,
- proč by v Praze mělo vznikat více zeleně šité na míru teenagerům, aby měla městská příroda větší šanci mladé zaujmout.
Letadla nad Šárkou a příběhy, které mizí
Rozhovor se dotýká i méně známé historie. Dozvíte se o době, kdy nad Divokou Šárkou létala letadla s postřikem proti škůdcům. Podle Švecové je škoda, že podobné příběhy často zapadají, přestože mohou být skvělým materiálem pro ekologickou výuku i kritické myšlení.
Zbraslav, místo, které učí samo
Docentka Švecová žije na Zbraslavi a i k ní se v rozhovoru vrací. Popisuje, čím ji okraj Prahy uchvátil, proč je ideálním místem pro pozorování přírody v proměnách a jak lze i v běžných ulicích nacházet témata pro výuku biologie.
Podcast Linka M otevírá Prahu jako město, které se dá číst, pozorovat a žít očima přírodovědce. Nový díl si můžete pustit už teď ve všech podcastových aplikacích nebo níže.