Ve čtvrtek 6. srpna 2026 večer se vyplatí zvednout oči k obloze. Samsung totiž při příležitosti zahájení prodeje nové generace telefonů Galaxy a chytrých hodinek připraví nad centrem Prahy dronové představení.
Na noční obloze se „roztančí“ světelné animace představující nejnovější zařízení značky. Dronové divadlo začne ve 21.30 nad Střeleckým ostrovem.
Osmá generace
Podle korejské společnosti půjde o dosud největší akci svého druhu, kterou v Česku uspořádala.
Dronová show
- Začne ve čtvrtek v 21.30 a potrvá přibližně 10 minut.
- Na oblohu vzlétne flotila 280 světelných dronů.
- Diváci se mohou těšit na celkem 15 originálních animací.
„Uvedení už osmé generace našich skládaček a nových chytrých hodinek je pro nás důležitým milníkem. Chtěli jsme proto Praze nabídnout něco skutečně výjimečného. Chystaná podívaná propojí kouzlo noční metropole s nejmodernějšími technologiemi,“ uvádí Veronika Schieblová
ze Samsungu.
Jedna z bratislavských dronových animací
Naváže na úspěch v Bratislavě
Novinky Samsung představil světu 22. července během akce Galaxy Unpacked v Londýně. Ve stejný den firma uspořádala podobnou dronovou show v Bratislavě, jež měla podle společnosti velký úspěch. Pražské vystoupení na ni naváže a symbolicky odstartuje začátek prodeje.
Na co se můžou zákazníci těšit?
- Největším překvapením se stal model Galaxy Z Fold8 se zcela novým tvarovým řešením, které se dokonale přizpůsobí nejen každodenní konzumaci digitálního obsahu.
Novinky od Samsungu
- Vůbec poprvé se do rodiny skládaček dostává prémiové označení Ultra v podobě modelu Galaxy Z Fold8 Ultra, který nabízí skvělý výkon. Stylový Samsung Galaxy Z Flip8 naopak zaujme coby dosud nejtenčí a nejlehčí „véčko“ a uživatelům přináší pokročilé funkce Galaxy AI.
- Vše završují nové chytré hodinky Galaxy Watch9 a Watch Ultra2, které s telefony tvoří funkční ekosystém pro každý životní styl.